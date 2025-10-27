इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, तूफान मोन्था का असर
मौसम ने बदली करवट ली. आईएमडी ने उत्तर से लेकर दक्षिणी राज्यों में गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान जताया है.
Published : October 27, 2025 at 8:01 AM IST
नई दिल्ली: महीने के आखिर में मौसम में बदलाव आया है. मौसम विभाग की माने तो अगले दो तीन दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश और तेज हवा चलने के आसार हैं. इस दौरान कुछ जगहों पर मोन्था तूफान का भी असर रहेगा.
मौसम विभाग (आईएमडी) ने महाराष्ट्र के तीन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. सोमवार से मंगलवार तक मध्यम बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने के साथ-साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है.
दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में गहरा अवदाब और 27 अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिम और आस-पास के पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना
महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के जिन तीन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वे हैं धुले, नंदुरबार और नासिक. आईएमडी ने सोमवार और मंगलवार सुबह धुले जिले में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली, मध्यम बारिश, गरज के साथ तेज हवा और बौछारें पड़ने की संभावना जताई है.
चक्रवाती तूफान मजबूत होने की संभावना
आईएमडी ने रविवार को यह भी घोषणा की कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरे दबाव के चक्रवाती तूफान में मजबूत होने की संभावना है. इससे 28 से 31 अक्टूबर के बीच पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है.
गहरा दबाव जैसे-जैसे यह उत्तर-पश्चिम और बाद में उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा, तूफान के और शक्तिशाली होने की उम्मीद है. ये मंगलवार सुबह (28 अक्टूबर) तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा.
आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोन्था को लेकर तैयारी
आंध्र प्रदेश सरकार ने चक्रवात मोन्था के लिए पूर्व-चक्रवाती तैयारियों में राहत और आवश्यक आपूर्ति के लिए एक कार्य योजना तैयार की है. राज्य नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. मनोहर ने कहा कि कार्ययोजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वस्तुओं की स्टॉक स्थिति, ईंधन सूची प्रबंधन, धान खरीद कदम, राहत आश्रयों में खाद्य आपूर्ति और चक्रवात के बाद राहत वितरण शामिल हैं.
मनोहर ने शनिवार देर रात एक आधिकारिक बयान में कहा, 'आंध्र प्रदेश सरकार ने चक्रवात मोन्था के लिए चक्रवात-पूर्व तैयारियों के उपायों का विवरण देते हुए एक कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की है, जिससे भूस्खलन से पहले तैयारी सुनिश्चित हो सके.'
इन राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है. आईएमडी ने रविवार देर रात एक बुलेटिन में कहा कि चक्रवात मोन्था 27 अक्टूबर से कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा और हुगली सहित दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश लाएगा.
इसमें कहा गया है कि 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच दक्षिण बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा, पुरुलिया, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होगी.
मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इस तूफान के कारण अलग-अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, बापटला, प्रकाशम और नेल्लोर सहित कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है.
दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर गहरा दबाव और संभवतः चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा. 27 अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में तूफान और 28 अक्टूबर की सुबह तक और भी तीव्र होकर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा.
इसके प्रभाव से ओडिशा, छत्तीसगढ़, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना में आज से अगले दो तीन दिनों के दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है.
पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल
गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई.
मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:
तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और माहे, तटीय कर्नाटक में आज से अगले दो तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश होने के आसार हैं.
पूर्वी और मध्य भारत
उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अंडमान, निकोबार द्वीप समूह में आज से दो तीन दिनों के दौरान कुछ जगहों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है.
पश्चिम भारत
गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ में अगले दो दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं.
पूर्वोत्तर भारत
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.
उत्तर-पश्चिम भारत
पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में आज से दो तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं. कुछ जगहों पर भारी वर्षा के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.