ETV Bharat / bharat

इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, तूफान मोन्था का असर

आईएमडी ने महाराष्ट्र के जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया (प्रतीकात्मक फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: महीने के आखिर में मौसम में बदलाव आया है. मौसम विभाग की माने तो अगले दो तीन दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश और तेज हवा चलने के आसार हैं. इस दौरान कुछ जगहों पर मोन्था तूफान का भी असर रहेगा.

मौसम विभाग (आईएमडी) ने महाराष्ट्र के तीन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. सोमवार से मंगलवार तक मध्यम बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने के साथ-साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है.

महाराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के जिन तीन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वे हैं धुले, नंदुरबार और नासिक. आईएमडी ने सोमवार और मंगलवार सुबह धुले जिले में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली, मध्यम बारिश, गरज के साथ तेज हवा और बौछारें पड़ने की संभावना जताई है.

चक्रवाती तूफान मजबूत होने की संभावना

आईएमडी ने रविवार को यह भी घोषणा की कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरे दबाव के चक्रवाती तूफान में मजबूत होने की संभावना है. इससे 28 से 31 अक्टूबर के बीच पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

गहरा दबाव जैसे-जैसे यह उत्तर-पश्चिम और बाद में उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा, तूफान के और शक्तिशाली होने की उम्मीद है. ये मंगलवार सुबह (28 अक्टूबर) तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा.

आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोन्था को लेकर तैयारी

आंध्र प्रदेश सरकार ने चक्रवात मोन्था के लिए पूर्व-चक्रवाती तैयारियों में राहत और आवश्यक आपूर्ति के लिए एक कार्य योजना तैयार की है. राज्य नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. मनोहर ने कहा कि कार्ययोजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वस्तुओं की स्टॉक स्थिति, ईंधन सूची प्रबंधन, धान खरीद कदम, राहत आश्रयों में खाद्य आपूर्ति और चक्रवात के बाद राहत वितरण शामिल हैं.

मनोहर ने शनिवार देर रात एक आधिकारिक बयान में कहा, 'आंध्र प्रदेश सरकार ने चक्रवात मोन्था के लिए चक्रवात-पूर्व तैयारियों के उपायों का विवरण देते हुए एक कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की है, जिससे भूस्खलन से पहले तैयारी सुनिश्चित हो सके.'

इन राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है. आईएमडी ने रविवार देर रात एक बुलेटिन में कहा कि चक्रवात मोन्था 27 अक्टूबर से कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा और हुगली सहित दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश लाएगा.

इसमें कहा गया है कि 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच दक्षिण बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा, पुरुलिया, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होगी.