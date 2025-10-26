ETV Bharat / bharat

चक्रवाती तूफान मोन्था: इन राज्यों में मचाएगा तबाही, अलर्ट जारी

आईएमडी ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, ओडिशा, सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया.

CYCLONE MONTHA
चक्रवाती तूफान मोन्था (प्रतीकात्मक फोटो) (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2025 at 12:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर: बंगाल की खाड़ी में चक्रवात 'मोंथा' जोर पकड़ रहा है. आज इसके गहरे दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है. 27 तारीख (सोमवार) की सुबह तक इसके दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है.

अगले 48 घंटों में 28 अक्टूबर (मंगलवार) की सुबह तक इसके एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है. चक्रवात के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 28 अक्टूबर (मंगलवार) की शाम या रात को तट से टकराने की संभावना है. इसके आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस समय हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटे तक रहेगी.

मौसम विभाग ने आज (रविवार) राज्य के किसी भी जिले में बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है. हालाँकि, 27 से 30 तारीख तक दक्षिण ओडिशा चक्रवात मोन्था के प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित होगा. इस दौरान, विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

सोमवार (27 अक्टूबर) को भारी बारिश को लेकर मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, कालाहांडी, रायगड़ा, गजपति, गंजम, कंधमाल के लिए नारंगी चेतावनी जारी की गई है. इसी तरह, भारी बारिश को लेकर नुआपाड़ा, बलांगीर, बौध, नयागढ़, खोरधा, पुरी, कटक, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

28 अक्टूबर बारिश की चेतावनी

मंगलवार (28 अक्टूबर) को भारी बारिश के कारण मलकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजम जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. नबरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, नयागढ़, खोरधा, पुरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. नुआपाड़ा, बलांगीर, सोनपुर, बौध, अंगुल, ढेंकनाल, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, क्योंझर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज के लिए येलो अलर्ट है.

29 से 30 अक्टूबर तक बारिश को लेकर अलर्ट

इसी प्रकार 29 और 30 अक्टूबर के बीच अत्यधिक वर्षा के कारण, मलकानगिरी, नबरंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट, नुआपाड़ा, बलांगीर, बौध, कंधमाल, गजपति, गंजम के लिए ऑरेंज अलर्ट और बरगढ़, सोनपुर, अंगुल, ढेंकनाल, नयागढ़, कटक, खोरधा, पुरी, जगतसिंहपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

गजपति जिले में पर्यटन स्थल बंद

संभावित चक्रवात को देखते हुए जिला कलेक्टर ने गजपति जिले के सभी पर्यटन स्थलों को बंद करने का आदेश दिया है. आज से जिले के सभी पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

5 जिलों में छुट्टियां रद्द

फिलहाल, गंजम, केंद्रपाड़ा, बालासोर, कालाहांडी और मलकानगिरी जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है. गंजम जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार 25 से 30 अक्टूबर तक कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा. जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही विशेष परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत किए जाएँगे. इसी प्रकार, बालासोर ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश में भी सभी अवकाश रद्द कर दिए गए हैं. सभी अधिकारियों को मुख्यालय में कार्य करने का आदेश दिया गया है. जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकता.

ओडिशा में हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएँ चलेंगी. हवा का सबसे ज्यादा असर खास तौर पर गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी में होगा. 30 तारीख को हल्की बारिश की संभावना है और 26 से 30 तारीख तक मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया है. सभी बंदरगाहों पर खतरे का संकेत संख्या 3 जारी कर दिया गया है.

चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार

ओडिशा सरकार पिछले अनुभव और मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार तैयारी कर रही है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने प्रभावित जिला कलेक्टरों को अग्रिम योजना और अंतिम तैयारियाँ करने के निर्देश दिए हैं. सरकार कल अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने और स्कूल-कॉलेजों की छुट्टियां रद्द करने पर फैसला करेगी.

ये भी पढ़ें- एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी, ओडिशा में अलर्ट, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार

TAGGED:

HEAVY RAIN
आईएमडी मौसम चेतावनी
IMD WEATHER ALERT
TAMIL NADU KERALA ANDHRA ODISHA
CYCLONE MONTHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.