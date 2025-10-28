चक्रवाती तूफान मोंथा का असर! चेन्नई से आंध्र प्रदेश के बीच 9 उड़ानें रद्द, देखें लिस्ट

ETV Bharat / bharat

चेन्नई: मौसम विभाग ने मंगलवार को चक्रवात 'मोंथा' के आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने के मद्देनजर तमिलनाडु के बंदरगाहों के लिए तूफान की चेतावनी जारी की. इसको लेकर आज चेन्नई से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से चेन्नई जाने वाली 9 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोंधा एक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है. इस तूफान के आज शाम आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट को पार करने की संभावना है.

इसके कारण आज चेन्नई से आंध्र प्रदेश के बीच भारी बारिश हुई. चक्रवाती तूफान मोंथा को देखते हुए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और राजमुंदरी हवाई अड्डों से चेन्नई जाने वाली 6 उड़ानें और चेन्नई से आंध्र प्रदेश जाने वाली 3 उड़ानें रद्द कर दी गईं.

आज रद्द की गई उड़ानें

सुबह 9.45 बजे विशाखापत्तनम से चेन्नई जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान रद्द.

दोपहर 1.35 बजे राजमुंदरी से चेन्नई जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान रद्द.

दोपहर 1.40 बजे विजयवाड़ा से चेन्नई जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान रद्द.

दोपहर 1.45 बजे विशाखापत्तनम से चेन्नई जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान रद्द.

शाम 7.20 बजे विशाखापत्तनम से चेन्नई जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान और रात 9.05 बजे विजयवाड़ा से चेन्नई जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान रद्द.

इसी तरह, सुबह 10 बजे चेन्नई से आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की यात्री उड़ान, दोपहर 3.55 बजे चेन्नई से विजयवाड़ा जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की यात्री उड़ान और शाम 6.15 बजे चेन्नई से विशाखापत्तनम जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की यात्री उड़ान रद्द कर दी गई.

इस बारे में चेन्नई हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि, अगर बारिश और हवा की गति और बढ़ी तो कुछ और उड़ानें रद्द हो सकती हैं. चक्रवात के तट के करीब पहुंचने के कारण चेन्नई में भारी बारिश हो रही है और विभिन्न शहरों के लिए उड़ानें भी थोड़ी देरी से रवाना हो रही हैं. इसके कारण यात्रियों से कहा गया है कि वे अपनी यात्रा का विवरण जांच लें और एयरलाइन अधिकारियों से संपर्क करके जानकारी प्राप्त करें.

चक्रवात ‘मोंथा’ के भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने पर तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में मंगलवार को भारी बारिश होने की आशंका है. तिरुवल्लूर जिला आपदा प्रबंधन के अनुसार, मंगलवार सुबह छह बजे तक पिछले 24 घंटों में तिरुवल्लूर के पोन्नेरी और अवादी में क्रमशः 72 मिलीमीटर और 62 मिलीमीटर बारिश हुई.

तिरुवल्लूर के जिला कलेक्टर एम प्रताप ने भारी बारिश की आशंका के चलते मंगलवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया. चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, चेंगलपट्टू, चेन्नई, कांचीपुरम, रानीपेट, तिरुवल्लूर, तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, विल्लुपुरम, तेनकासी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और कन्याकुमारी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है.

आरएमसी ने मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। बुलेटिन में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ‘मोंथा’ के कारण सतह पर 90 से 100 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं, जो बढ़कर 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

आरएमसी को बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में यातायात प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार तड़के चेन्नई महानगर निगम कार्यालय में कमांड और नियंत्रण केंद्र का औचक दौरा किया. उन्होंने यह देखा कि शहर के विभिन्न भागों में विशेषकर यातायात जाम की समस्या वाले क्षेत्रों में यातायात का प्रबंधन किस प्रकार किया जा रहा है. चेन्नई में बारिश के कारण मंगलवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई.

