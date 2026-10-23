Cyclone Warning: ओडिशा-आंध्र के तट से टकराएगा तूफान, भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 27 से 29 अक्टूबर तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावना है.
Published : October 23, 2026 at 5:11 PM IST
भुवनेश्वर: बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है. यह शनिवार (24 अक्टूबर) तक और तीव्र होकर एक डिप्रेशन में बदल सकता है और 26 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है. चक्रवाती तूफान बनने के बाद, यह पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और अगले दो दिनों में इसके और अधिक मजबूत होने की संभावना है.
मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान लगाया है कि यह उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तट से टकराएगा.
भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने अनुमान लगाया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर की सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट के पास पहुंच सकता है.
महापात्रा ने बताया कि कम दबाव का क्षेत्र 25 अक्टूबर को डिप्रेशन में बदल जाएगा. तूफान 26 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भाग में बन सकता है. इसके 28 अक्टूबर की सुबह उत्तरी आंध्र-दक्षिण ओडिशा के तटों को छूने की संभावना है.
उन्होंने कहा कि यह और तेज होगा और तट की ओर बढ़ेगा. संभावित तूफान के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है.
मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात के प्रभाव के कारण 27 अक्टूबर को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की संभावना है. 28 से 29 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.
IMD ने कहा कि हवा की अधिकतम गति अभी साफ नहीं है. हालांकि, समुद्र में लहरें बनी रहेंगी, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.
Under the influence of yesterday’s upper-air cyclonic circulation over Southeast and adjoining Eastcentral #Bay_of_Bengal, a low pressure area formed over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal at 0530 hours IST of today, the 23rd October, 2026. It is most likely to persist over the same region and intensify into a depression on 24th October, 2026. Thereafter, it is very likely to move west-northwestwards and intensify further into a deep #depression on 25th October & into a #cyclonic_storm over the Westcentral Bay of Bengal by 26th October morning. It would then continue to intensify further and move west-northwestwards towards North #Andhra_Pradesh and adjoining South #Odisha coasts during subsequent 2 days.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 23, 2026
ओडिशा में तूफान से निपटने की तैयारी शुरू
चक्रवाती तूफान के खतरे से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है.
राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि ओडिशा सरकार अपनी तैयारियों को तेज करेगी. इसलिए, राज्य के लोगों को संभावित तूफान को लेकर डरना नहीं चाहिए.
सुरेश पुजारी ने कहा, "मौसम विभाग ने तूफान के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है. हम सिर्फ यूरोपीय संघ के मॉडल को एक संकेत के रूप में ले रहे हैं. हमने तूफान को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं. हम लगातार IMD के संपर्क में हैं. चाहे तूफान आए या बारिश, हमें तैयार रहना चाहिए.
उन्होंने कहा कि जब तक तूफान की रफ्तार का सटीक अनुमान नहीं लग जाता है, तब तक घबराने की कोई बात नहीं है. किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार की तैयारी जारी है. ओडिशा की जनता भयभीत न हो, सरकार तैयार है."
यह भी पढ़ें- बंगाल की खाड़ी में हलचल, इन राज्यों में बदलेगा मौसम, झमाझम बारिश की चेतावनी