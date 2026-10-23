ETV Bharat / bharat

Cyclone Warning: ओडिशा-आंध्र के तट से टकराएगा तूफान, भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 27 से 29 अक्टूबर तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश की संभावना है.

Cyclone likely to hit Odisha-Andhra coast on October 28 IMD DG Mrutyunjay Mahapatra
प्रतीकात्मक तस्वीर (File/ IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर: बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है. यह शनिवार (24 अक्टूबर) तक और तीव्र होकर एक डिप्रेशन में बदल सकता है और 26 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है. चक्रवाती तूफान बनने के बाद, यह पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और अगले दो दिनों में इसके और अधिक मजबूत होने की संभावना है.

मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान लगाया है कि यह उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तट से टकराएगा.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने अनुमान लगाया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर की सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट के पास पहुंच सकता है.

महापात्रा ने बताया कि कम दबाव का क्षेत्र 25 अक्टूबर को डिप्रेशन में बदल जाएगा. तूफान 26 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भाग में बन सकता है. इसके 28 अक्टूबर की सुबह उत्तरी आंध्र-दक्षिण ओडिशा के तटों को छूने की संभावना है.

Cyclone likely to hit Odisha-Andhra coast on October 28 IMD DG Mrutyunjay Mahapatra
बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि यह और तेज होगा और तट की ओर बढ़ेगा. संभावित तूफान के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात के प्रभाव के कारण 27 अक्टूबर को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की संभावना है. 28 से 29 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.

IMD ने कहा कि हवा की अधिकतम गति अभी साफ नहीं है. हालांकि, समुद्र में लहरें बनी रहेंगी, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

ओडिशा में तूफान से निपटने की तैयारी शुरू
चक्रवाती तूफान के खतरे से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है.

राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि ओडिशा सरकार अपनी तैयारियों को तेज करेगी. इसलिए, राज्य के लोगों को संभावित तूफान को लेकर डरना नहीं चाहिए.

सुरेश पुजारी ने कहा, "मौसम विभाग ने तूफान के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है. हम सिर्फ यूरोपीय संघ के मॉडल को एक संकेत के रूप में ले रहे हैं. हमने तूफान को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं. हम लगातार IMD के संपर्क में हैं. चाहे तूफान आए या बारिश, हमें तैयार रहना चाहिए.

उन्होंने कहा कि जब तक तूफान की रफ्तार का सटीक अनुमान नहीं लग जाता है, तब तक घबराने की कोई बात नहीं है. किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार की तैयारी जारी है. ओडिशा की जनता भयभीत न हो, सरकार तैयार है."

यह भी पढ़ें- बंगाल की खाड़ी में हलचल, इन राज्यों में बदलेगा मौसम, झमाझम बारिश की चेतावनी

TAGGED:

CYCLONIC STORM
IMD DG MRUTYUNJAY MAHAPATRA
RAINS ALERT IN ODISHA
बंगाल की खाड़ी चक्रवाती तूफान
ओडिशा आंध्र प्रदेश में बारिश

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.