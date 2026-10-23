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Cyclone Warning: ओडिशा-आंध्र के तट से टकराएगा तूफान, भारी बारिश की संभावना

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File/ IANS )

भुवनेश्वर: बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है. यह शनिवार (24 अक्टूबर) तक और तीव्र होकर एक डिप्रेशन में बदल सकता है और 26 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है. चक्रवाती तूफान बनने के बाद, यह पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और अगले दो दिनों में इसके और अधिक मजबूत होने की संभावना है.

मौसम विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान लगाया है कि यह उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तट से टकराएगा.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने अनुमान लगाया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर की सुबह उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट के पास पहुंच सकता है. महापात्रा ने बताया कि कम दबाव का क्षेत्र 25 अक्टूबर को डिप्रेशन में बदल जाएगा. तूफान 26 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भाग में बन सकता है. इसके 28 अक्टूबर की सुबह उत्तरी आंध्र-दक्षिण ओडिशा के तटों को छूने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि यह और तेज होगा और तट की ओर बढ़ेगा. संभावित तूफान के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात के प्रभाव के कारण 27 अक्टूबर को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की संभावना है. 28 से 29 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है.