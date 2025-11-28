ETV Bharat / bharat

दक्षिण भारत राज्यों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात दित्वाह, IMD ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट

तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने हालात को देखते हुए बैठक बुलाई है. वहीं, राहत और बचाव के आदेश दिए हैं.

CYCLONE DITWAH
दक्षिण भारत राज्यों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात दित्वाह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 28, 2025 at 7:23 AM IST

विशाखापट्नम (आंध्र प्रदेश): दक्षिण भारत के राज्यों में चक्रवात दित्वाह (Ditwah) के चलते मौसम बदल गया है. इस संबंध में आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (APDMA) ने बताया कि श्रीलंका के तट के पास, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना गंभीर दबाव का क्षेत्र, एक साइक्लोन में बदल गया है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि यमन ने इस साइक्लोन का नाम 'दित्वाह' रखा है.

पिछले छह घंटों में, साइक्लोन 15 km प्रति घंटे की स्पीड से उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी से सटे दक्षिणी तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने हालात को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है. विभाग ने बताया कि रविवार 30 नवंबर तक हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं. रविवार की सुबह तक दित्वाह चक्रवात तमिलनाडु-पुडुचेरी दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंच जाएगा.

ताजा जानकारी के मुताबिक दित्वाह साइक्लोन अभी त्रिंकोमाली (श्रीलंका) से 200 km, पुडुचेरी से 610 km और चेन्नई से 700 km दक्षिण-पूर्व में है. वहीं, अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगले 24 घंटों तक दक्षिणी तटीय आंध्र और रायलसीमा इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं.

कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी
आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आगे बताया कि साइक्लोन के रविवार सुबह तक तमिलनाडु-पुडुचेरी-साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के कोस्टलाइन तक पहुंचने की उम्मीद है. राज्य के सभी तटीय क्षेत्रों को सेकंड लेवल डेंजर वॉर्निंग जारी की गई है. वहीं, 30 नवंबर को प्रकाशम, नेल्लोर, कडप्पा, अन्नामय्या, तिरुपति और चित्तूर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है. किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

भारी बारिश की चेतावनी:

तटीय आंध्र प्रदेश:
आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों में आज शुक्रवार 28 नवंबर को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसके बाद, भारी बारिश की संभावना है और ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अगले दिन शनिवार 29 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश होगी.

रायलसीमा
आंध्र प्रदेश के इस इलाके में आज शुक्रवार 28 नवंबर को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. इसके बाद, शनिवार 29 नवंबर को ज्यादातर जगहों पर मीडियम बारिश हो सकती है.

तेलंगाना
दित्वाह चक्रवात के चलते तेलंगाना को रविवार 30 नवंबर और सोमवार 1 दिसंबर को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

केरल
वहीं, 27 से 29 नवंबर के दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

तमिलनाडु और पुडुचेरी
इन दोनों राज्यों में 28 और 29 नवंबर, 2025 को ज्यादातर जगहों पर मीडियम बारिश, और कई जगहों पर भारी बारिश होगी. इसके बाद 30 नवंबर, 2025 को कई जगहों पर मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी.

मछुआरों के लिए चेतावनी
दित्वाह साइक्लोन के असर की वजह से, अमरावती मौसम केंद्र ने शनिवार से सोमवार तक राज्य के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. शनिवार 29 नवंबर को नेल्लोर, चित्तूर और तिरुपति जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि प्रकाशम, अन्नामय्या और YSR कडप्पा जिलों में भारी बारिश हो सकती है.

