दक्षिण भारत राज्यों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात दित्वाह, IMD ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट

विशाखापट्नम (आंध्र प्रदेश): दक्षिण भारत के राज्यों में चक्रवात दित्वाह (Ditwah) के चलते मौसम बदल गया है. इस संबंध में आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (APDMA) ने बताया कि श्रीलंका के तट के पास, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना गंभीर दबाव का क्षेत्र, एक साइक्लोन में बदल गया है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि यमन ने इस साइक्लोन का नाम 'दित्वाह' रखा है. पिछले छह घंटों में, साइक्लोन 15 km प्रति घंटे की स्पीड से उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी से सटे दक्षिणी तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने हालात को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है. विभाग ने बताया कि रविवार 30 नवंबर तक हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं. रविवार की सुबह तक दित्वाह चक्रवात तमिलनाडु-पुडुचेरी दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंच जाएगा. ताजा जानकारी के मुताबिक दित्वाह साइक्लोन अभी त्रिंकोमाली (श्रीलंका) से 200 km, पुडुचेरी से 610 km और चेन्नई से 700 km दक्षिण-पूर्व में है. वहीं, अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगले 24 घंटों तक दक्षिणी तटीय आंध्र और रायलसीमा इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं. कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी

आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आगे बताया कि साइक्लोन के रविवार सुबह तक तमिलनाडु-पुडुचेरी-साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश के कोस्टलाइन तक पहुंचने की उम्मीद है. राज्य के सभी तटीय क्षेत्रों को सेकंड लेवल डेंजर वॉर्निंग जारी की गई है. वहीं, 30 नवंबर को प्रकाशम, नेल्लोर, कडप्पा, अन्नामय्या, तिरुपति और चित्तूर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है. किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. भारी बारिश की चेतावनी: