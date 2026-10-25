Cyclone Arnab: तट की ओर बढ़ रहा तूफान 'अर्नब', आंध्र प्रदेश, ओडिशा-बंगाल में अलर्ट, भारी बारिश की आशंका
मौसम विभाग के मतुबाकि, तूफान अर्नब के तट से टकराने के दौरान हवा की रफ्तार 115-125 kmph होगी, जो 140 kmph तक पहुंच सकती है.
Published : October 25, 2026 at 3:39 PM IST
विशाखापट्टनम/भुवनेश्वर/कोलकाता: बंगाल की खाड़ी में बना गहरा डिप्रेशन सोमवार सुबह तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. मौसम विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में बताया कि 28 अक्टूबर की दोपहर तक इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बापटला और विशाखापट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश और यानम तटों को पार कर सकता है. बांग्लादेश ने इस चक्रवाती तूफान के लिए 'अर्नब' (समुद्र) (Cyclone Arnab) नाम सुझाया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.
IMD ने कहा कि तूफान अर्नब के समुद्र तट से टकराने के दौरान इसकी रफ्तार 115-125 किमी प्रति घंटा (kmph) होगी और हवा के झोंके 140 kmph तक पहुंच सकते हैं.
मौसम विभाग की रविवार सुबह 9.10 बजे जारी बुलेटिन में कहा गया कि पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र पिछले 6 घंटों के दौरान 8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ा और यह श्री विजयपुरम (अंडमान द्वीप समूह) से लगभग 470 किमी उत्तर-उत्तर-पश्चिम, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 860 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) से 950 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, मसूलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 1060 किमी पूर्व और बापटला (आंध्र प्रदेश) से 1130 किमी पूर्व में केंद्रित था.
मौसम विभाग ने कहा कि इसके लगभग दक्षिण की ओर बढ़ने, गंभीर डिप्रेशन में बदलने और फिर धीरे-धीरे रविवार को पूर्व-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ने की बहुत संभावना है.
बुलेटिन में कहा गया है, "पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए, इसके 26 अक्टूबर की सुबह तक पूर्व-मध्य और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान (cyclonic storm) में और 27 अक्टूबर, 2026 की सुबह के आसपास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में और अधिक तीव्र होने की बहुत संभावना है.
इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने, और अधिक तीव्र होकर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है. मौसम विभाग ने बताया कि तूफान के 28 अक्टूबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश के तट के पास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है.
बुलेटिन में कहा गया है कि 28 अक्टूबर की दोपहर तक इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बापटला और विशाखापट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश और यानम तटों को पार करने की बहुत संभावना है, इस दौरान हवा की रफ्तार 115-125 kmph होगी, जो बढ़कर 140 kmph हो सकती है.
The Depression over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal moved southeastwards with speed of 5 kmph during past 6 hours, and lay centered at 0530 hours IST of today, the 25th October, 2026 over the same region, near Latitude 15.3°N and Longitude 91.2°E, about 440 km north-northwest of Sri Vijaya Puram (Andaman Islands), 880 km east-southeast of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh), 980 km east-southeast of Kakinada (Andhra Pradesh), 1080 km east of Machilipatnam (Andhra Pradesh) and 1150 km east of Bapatla (Andhra Pradesh). It is very likely to move nearly southwards, intensify into a Deep Depression and then gradually recurve west-northwestwards over the Eastcentral & adjoining Southeast Bay of Bengal today 25th October. Continuing to move west-northwestwards, it is very likely to intensify further into a cyclonic storm over the Eastcentral & adjoining Westcentral Bay of Bengal by 26th October morning, and into a severe cyclonic storm over westcentral Bay of Bengal around morning of 27th October, 2026. Thereafter, it is very likely to move northwestwards, intensify further into a very severe cyclonic storm and reach Westcentral Bay of Bengal near Andhra Pradesh coast around morning of 28th October, 2026. It is very likely to cross Andhra Pradesh & Yanam coasts between Bapatla and Visakhapatnam as a very severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 115-125 kmph gusting to 140 kmph by forenoon of 28th October, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 25, 2026
IMD के भुवनेश्वर केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा, "हम इस मौसम प्रणाली पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. इसके प्रभाव से, आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के कुछ जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की संभावना है."
मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के कई जिलों - विशाखापट्टनम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा, पश्चिमी गोदावरी, एलुरु, बापटला, गुंटूर, एनटीआर, कृष्णा, पार्वतीपुरम मन्याम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है.
विभाग के मुताबिक 29 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान की तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी. उस दिन एलुरु, पश्चिम गोदावरी, अल्लूरी, विशाखापट्टनम, अनाकापल्ली, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में भारी बारिश की संभावना है.
ओडिशा में तटीय इलाकों से लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी तेजी
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि चक्रवाती तूफान अर्नब के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने रविवार को तैयारी तेज कर दी है, और संवेदनशील इलाकों में लोगों और सामान को इकट्ठा कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि इस चक्रवात के 28 अक्टूबर को दोपहर के आसपास लैंडफॉल करने की उम्मीद है, और अनुमानित लैंडफॉल ओडिशा के गोपालपुर से लगभग 300 किमी दूर है.
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि हालांकि इस तूफान के आंध्र प्रदेश में आने का अनुमान है, लेकिन ओडिशा सरकार कोई जोखिम नहीं लेगी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी. उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक सुरक्षा, निकासी और आपात प्रतिक्रिया को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया.
एक अलग आदेश में, ओडिशा सरकार ने आने वाले चक्रवात को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट और जरूरी ऑफिस में तैनात अन्य अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी है.
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में अधिकारियों को प्रशासनिक तैयारी पक्की करने के लिए तुरंत अपने-अपने हेडक्वार्टर लौटने का निर्देश दिया गया है.
सीएम माझी ने कहा कि चक्रवाती तूफान ओडिशा को प्रभावित कर सकता है, जिससे दक्षिणी और तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है और 70-90 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. उन्होंने कहा कि गंजम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरी सबसे अधिक प्रभावित जिले हो सकते हैं, जबकि अन्य तटीय इलाकों में भी अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री ने 28 और 29 अक्टूबर को इन पांच जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी सेंटर बंद करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि अन्य जिलों के कलेक्टर बदलती स्थिति के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला करेंगे.
माझी ने अधिकारियों से कहा कि वे लोगों को संवेदनशील इलाकों से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करें, खासकर बुजुर्गों, मरीजों और गर्भवती महिलाओं पर ध्यान दें, जिन्हें जरूरत पड़ने पर हेल्थ सेंटर में ले जाया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF), नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है. माझी ने कहा, "लगभग 60 ODRAF टीमें और 17 NDRF टीमें तैनात की गई हैं, जबकि 225 फायर सर्विस टीमें हाई अलर्ट पर हैं."
तटीय और दक्षिणी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे उन लोगों के लिए शेल्टर तैयार रखें जिन्हें निकालने की जरूरत पड़ सकती है.
गंजम के जिला कलेक्टर कीर्ति वासन वी ने कहा कि 100 शेल्टर तैयार रखे गए हैं और अगर लोगों को निकालना जरूरी हुआ तो उनके रहने के लिए 1,000 स्थायी जगहों की पहचान की गई है.
मौसम विभाग ने 27 से 29 अक्टूबर तक तीन दिनों तक पूरे ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. रायगड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, गजपति और गंजम जिलों के लिए 28 अक्टूबर के लिए रेड वॉर्निंग जारी की गई है, जिसमें बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं 20 सेंटीमीटर से ज्यादा अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
IMD ने कहा कि बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 60-70 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. मछुआरों को 24 अक्टूबर से समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.
पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना
IMD ने रविवार को कहा कि चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव के कारण 28 से 30 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने कहा कि इसके असर से, 27 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल के तट के साथ-साथ उसके आसपास तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि अगले तीन दिनों में कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है.
विभाग ने कहा कि दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया में 28 से 30 अक्टूबर के बीच भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. उत्तर बंगाल में, 29 और 30 अक्टूबर को दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है.
मौसम विभाग ने मछुआरों को 27 अक्टूबर से अगली सूचना तक पश्चिम बंगाल के तट के पास और उसके आसपास समुद्र में न जाने की सलाह दी है.
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