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चक्रवात अर्नब पर बड़ा अपडेट: 28 अक्टूबर तड़के 2 से 4 बजे के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका

आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका ( PTI )

भुवनेश्वर/अमरावती: आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 'अत्यंत भीषण' चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर हाई अलर्ट है. खबर के मुताबिक ,बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ गंभीर रूप ले रहा है. 28 अक्टूबर को इस चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका के बीच तटीय इलाकों में अलर्ट जारी है.

लैंडफॉल के समय, हवा की स्पीड 125 से 135 किलोमीटर से बढ़कर 150 किलोमीटर तक हो जाएगी. वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश में अर्नब चक्रवात के मद्देनजर 4,000 आश्रय स्थल तैयार किए गए है. हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और आपदा प्रबंधन कर्मियों को सतर्क रखा है.

आंध्र प्रदेश

विशाखापत्तनम मौसम विभाग के डायरेक्टर पी.एल.एन. मूर्ति ने कहा कि बहुत गंभीर साइक्लोनिक तूफान अर्नब 18 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया है और अभी आंध्र प्रदेश के तट से काकीनाडा से 70 किलोमीटर, विशाखापत्तनम से 170 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और बापटला से 240 किलोमीटर दूर है. उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफाना के उसी दिशा में, थोड़ा उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और यह यानम के पास लेकिन यानम के दक्षिण में तट को पार करेगा. लैंडफॉल के समय, हवा की स्पीड 125-135 किलोमीटर से बढ़कर 150 किलोमीटर तक हो जाएगी. उन्होंने अभी यह बहुत गंभीर साइक्लोनिक तूफान अर्नब जमीन की सतह से टकरा रहा है और बाहरी स्पाइरल बैंड पहले ही जमीन में घुस चुका है. तेज हलचल के कारण, साइक्लोन के जल्दी लैंडफॉल की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि इसके तड़के, यानी 28 अक्टूबर की सुबह 2 से 4 बजे लैंडफॉल (टकराने) करने की संभावना है." अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि तूफान के अगले 24 घंटों में विशाखापत्तनम के पास तट से टकराने की आशंका है. अधिकारियों ने बताया चक्रवाती तूफान के मद्देनजर मंगलवार को विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम हवाई अड्डों पर कम से कम 21 उड़ानें रद्द कर दी गईं. भारतीय रेलवे ने एहतियातन इस क्षेत्र से गुजरने वाली कम से कम 50 ट्रेन रद्द कर दी हैं. वहीं, तटीय इलाकों की कई सड़कों पर यातायात संबंधी पाबंदियां लगाई गई हैं. विजयवाड़ा को चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ने वाली इंडिगो की दो उड़ानें भी दिन में रद्द कर दी गईं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार अपराह्न ढाई बजे तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और विशाखापत्तनम से 170 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था. अधिकारियों ने बताया कि तूफान 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और बुधवार सुबह तक यानम के पास बापटला तथा विशाखापत्तनम के बीच तट से टकरा सकता है. अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 20 जिलों में 2,131 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार किए हैं, तूफान से प्रभावित होने की आशंका वाले इलाकों में 1,087 चिकित्सा दलों को सतर्क रखा गया है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा, 8,281 आपातकालीन बिस्तर और 1,274 एंबुलेंस तैयार रखी गई हैं. उन्होंने बताया कि सरकार ने संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के अलावा 1,351 गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में भर्ती कराया है. अधिकारियों ने कहा कि 14,686 राशन दुकानों में दो महीने के लिए जरूरी सामान पहले से जमा कर लिया गया है. इसके अलावा, 2.70 करोड़ लोगों के मोबाइल फोन पर लगातार चक्रवात संबंधी चेतावनी भेजी जा रही है. आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीएसडीएमए) के अनुसार, चक्रवात का असर दिखने लगा है और उत्तर तटीय जिलों में जल्द ही भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है. श्रीकाकुलम जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, जबकि विशाखापत्तनम और काकीनाडा में तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत शिविरों में जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने और चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने बताया कि भारतीय रेलवे ने चक्रवात के संभावित रूप से तट से टकराने के मद्देनजर करीब 600 किलोमीटर रेलवे पटरियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है. सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने और रेल सेवाओं को जल्द बहाल करने के उपाय भी किए गए हैं.