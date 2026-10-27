चक्रवात अर्नब पर बड़ा अपडेट: 28 अक्टूबर तड़के 2 से 4 बजे के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका
लैंडफॉल के समय हवा की स्पीड 125 से 135 किलोमीटर से बढ़कर 150 किलोमीटर तक हो जाएगी.
Published : October 27, 2026 at 10:28 PM IST
भुवनेश्वर/अमरावती: आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 'अत्यंत भीषण' चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर हाई अलर्ट है. खबर के मुताबिक ,बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ गंभीर रूप ले रहा है. 28 अक्टूबर को इस चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका के बीच तटीय इलाकों में अलर्ट जारी है.
लैंडफॉल के समय, हवा की स्पीड 125 से 135 किलोमीटर से बढ़कर 150 किलोमीटर तक हो जाएगी. वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश में अर्नब चक्रवात के मद्देनजर 4,000 आश्रय स्थल तैयार किए गए है. हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और आपदा प्रबंधन कर्मियों को सतर्क रखा है.
आंध्र प्रदेश
विशाखापत्तनम मौसम विभाग के डायरेक्टर पी.एल.एन. मूर्ति ने कहा कि बहुत गंभीर साइक्लोनिक तूफान अर्नब 18 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया है और अभी आंध्र प्रदेश के तट से काकीनाडा से 70 किलोमीटर, विशाखापत्तनम से 170 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और बापटला से 240 किलोमीटर दूर है. उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफाना के उसी दिशा में, थोड़ा उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और यह यानम के पास लेकिन यानम के दक्षिण में तट को पार करेगा. लैंडफॉल के समय, हवा की स्पीड 125-135 किलोमीटर से बढ़कर 150 किलोमीटर तक हो जाएगी.
उन्होंने अभी यह बहुत गंभीर साइक्लोनिक तूफान अर्नब जमीन की सतह से टकरा रहा है और बाहरी स्पाइरल बैंड पहले ही जमीन में घुस चुका है. तेज हलचल के कारण, साइक्लोन के जल्दी लैंडफॉल की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि इसके तड़के, यानी 28 अक्टूबर की सुबह 2 से 4 बजे लैंडफॉल (टकराने) करने की संभावना है."
The very severe cyclonic storm “Arnab” [Pronunciation :Ornab] overWestcentral Bay of Bengal moved west-northwestwardswith a speed of 18 kmph during past 6 hours, and lay centered at 1730 hrs ISTof today, the 27th October, 2026 over Westcentral Bay of Bengal off Andhra Pradesh coast, near latitude16.3°N and longitude 82.7°E, about 90 km southeast of Kakinada (Andhra Pradesh),170 km south-southwest of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh), 170 km east-northeastof Machilipatnam (Andhra Pradesh), 240 km east-northeast of Bapatla (AndhraPradesh), and 410 km southwest ofGopalpur (Odisha). It is very likely to continue to move nearly west-northwestwards during nextfew hours, then northwestwards and cross Andhra Pradesh & Yanam coastsbetween Bapatla and Visakhapatnam, close to south of Yanam as a very severecyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 125-135 kmph gusting to150 kmph during early hours of 28th October, 2026. Very severe cyclonic storm “Arnab” is interacting with the land surfaceand the outer spiral band has entered into the land. Due to faster movement,the landfall of cyclone is expected early. It is likely to make landfall duringearly hours (2-4 AM) of 28th October.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2026
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि तूफान के अगले 24 घंटों में विशाखापत्तनम के पास तट से टकराने की आशंका है. अधिकारियों ने बताया चक्रवाती तूफान के मद्देनजर मंगलवार को विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम हवाई अड्डों पर कम से कम 21 उड़ानें रद्द कर दी गईं. भारतीय रेलवे ने एहतियातन इस क्षेत्र से गुजरने वाली कम से कम 50 ट्रेन रद्द कर दी हैं. वहीं, तटीय इलाकों की कई सड़कों पर यातायात संबंधी पाबंदियां लगाई गई हैं. विजयवाड़ा को चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ने वाली इंडिगो की दो उड़ानें भी दिन में रद्द कर दी गईं.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार अपराह्न ढाई बजे तूफान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और विशाखापत्तनम से 170 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था. अधिकारियों ने बताया कि तूफान 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और बुधवार सुबह तक यानम के पास बापटला तथा विशाखापत्तनम के बीच तट से टकरा सकता है.
#WATCH | Visakapatnam, Andhra Pradesh: P.L.N. Murthy, Director, Visakhapatnam Meteorological Department says, "The very severe cyclonic storm Arnab has moved with a speed of 18 kmph west northwestwards and currently lay off Andhra Pradesh coast at a distance of 70 km from Kakinada, 170 km southeast of Visakhapatnam and 240 km from Bapatla. It is likely to move in the same direction, slightly northwestwards and will cross the coast close to Yanam but south of Yanam. During the time of landfall, the windspeed will reach from 125-135 kmph gusting to 150 kmph. Currently this very severe cylonic storm Arnab is interacting with land surface and the outer spiral band has entered into the land already. Due to the faster movement, the landfall of the cyclone is expected early. It is likely to make landfall during early hours, it means 2-4 am of 28th October."— ANI (@ANI) October 27, 2026
अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 20 जिलों में 2,131 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार किए हैं, तूफान से प्रभावित होने की आशंका वाले इलाकों में 1,087 चिकित्सा दलों को सतर्क रखा गया है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा, 8,281 आपातकालीन बिस्तर और 1,274 एंबुलेंस तैयार रखी गई हैं. उन्होंने बताया कि सरकार ने संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के अलावा 1,351 गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में भर्ती कराया है.
अधिकारियों ने कहा कि 14,686 राशन दुकानों में दो महीने के लिए जरूरी सामान पहले से जमा कर लिया गया है. इसके अलावा, 2.70 करोड़ लोगों के मोबाइल फोन पर लगातार चक्रवात संबंधी चेतावनी भेजी जा रही है. आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीएसडीएमए) के अनुसार, चक्रवात का असर दिखने लगा है और उत्तर तटीय जिलों में जल्द ही भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है. श्रीकाकुलम जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, जबकि विशाखापत्तनम और काकीनाडा में तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं.
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत शिविरों में जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने और चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों ने बताया कि भारतीय रेलवे ने चक्रवात के संभावित रूप से तट से टकराने के मद्देनजर करीब 600 किलोमीटर रेलवे पटरियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है. सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने और रेल सेवाओं को जल्द बहाल करने के उपाय भी किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि 24 घंटे निगरानी के लिए रेलवे के जोनल, मंडल और रेलवे बोर्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए गए हैं. अधिकारियों के अनुसार, दक्षिण तटीय रेलवे ने बुधवार को चलने वाली 24 ट्रेन रद्द कर दी हैं, जबकि पूर्वी तटीय रेलवे ने 22 ट्रेन रद्द की हैं. दक्षिण पूर्वी रेलवे ने अब तक चार ट्रेन रद्द की हैं.
ओडिशा
ओडिशा में पहले से ही भारी बारिश हो रही है. राज्य में 48,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. राज्य के विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) राजेश पी पाटिल ने कहा कि गजपति और नबरंगपुर जिलों में करीब 11-11 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा. उन्होंने बताया कि मलकानगिरि, गंजाम, कोरापुट, रायगड़ा, कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों में भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभियान जारी है. आठ जिलों में मंगलवार और बुधवार को स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है.
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पाटिल ने बताया कि संवेदनशील इलाकों के लोगों को ठहराने के लिए 135 स्थायी चक्रवात आश्रय स्थल और करीब 1,600 अस्थायी आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने बचाव कार्यों के लिए 294 दल तैनात किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के नौ, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के 60 और अग्निशमन सेवा के 225 दल शामिल हैं.
पाटिल ने कहा कि सरकार ने किसी की जान नहीं जाने देने का लक्ष्य रखा है. जिलाधिकारियों को लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होने से ओडिशा के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में अचानक बाढ़ आ सकती है और जलभराव हो सकता है.
तूफान के आने की आशंका को देखते हुए ओडिशा के प्रमुख बंदरगाहों पारादीप, धामरा और गोपालपुर में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इस अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मंगलवार दोपहर बारिश हुई. आईएमडी ने बताया कि दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर के तटीय जिलों में मध्यम बारिश हुई, जबकि झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा और कोलकाता के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई.
#WATCH | Odisha: Strong winds and heavy rainfall witnessed in Gopalpur, Ganjam district, as the severe cyclonic storm Arnab moves closer to the east coast https://t.co/R4o2VUyBfx— ANI (@ANI) October 27, 2026
विभाग ने कहा कि अगले दो दिनों में दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम बर्धमान में भारी बारिश होने की आशंका है. वहीं, कोलकाता में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. आईएमडी ने बताया कि उप-हिमालयी क्षेत्र में 29 और 30 अक्टूबर को दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में भारी बारिश होने की आशंका है. पड़ोसी राज्य झारखंड में बारिश की चेतावनी जारी होने के बाद रांची जिला प्रशासन ने 28 और 29 अक्टूबर को स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है.
बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे से अगले 24 घंटों के लिए रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, सरायकेला-खरसावां तथा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में भारी बारिश का ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया है. गरज-चमक, आकाशीय बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है. रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि चक्रवात से आठ से नौ जिले प्रभावित हो सकते हैं.
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