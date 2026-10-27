चक्रवात 'अर्नब' का बड़ा खतरा: राहत और बचाव के लिए NDRF की 31 टीमें तैनात; इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग का अलर्टः बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात 'अर्नब' बुधवार दोपहर से पहले आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है.
Published : October 27, 2026 at 8:11 PM IST
नई दिल्ली: चक्रवात 'अर्नब' (Cyclone Arnab) का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है. यह तूफान बुधवार दोपहर से पहले आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है. इस बड़े खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) पूरी तरह अलर्ट पर है. एनडीआरएफ ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और यानम (पुदुचेरी) समेत पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मोर्चा संभाल लिया है. एहतियात के तौर पर इन इलाकों में एनडीआरएफ की 31 टीमें तैनात कर दी गई हैं.
एनडीआरएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) मोहसिन शाहिदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में कहा, "Evacuation की योजना पूरी तरह तैयार है और प्रभावित क्षेत्रों की जरूरत के हिसाब से कदम उठाए जाएंगे, जहां निचले इलाकों में बाढ़ आने की आशंका है." उन्होंने बताया कि चक्रवात 'अर्नब' के मद्देनजर तैनात की गई कुल 31 टीमों में से 12 टीमें आंध्र प्रदेश में, नौ ओडिशा में, चार छत्तीसगढ़ में, चार तेलंगाना में और दो टीमें यानम में तैनात की गई हैं.
उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की कुल 72 टीमें भी तैनात हैं. शाहिदी ने कहा कि चक्रवात के दौरान जानमाल के नुकसान को रोकने के उद्देश्य से रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और कैबिनेट सचिव के स्तर पर बैठकें की गई हैं.
कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन ने तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार को राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी की भी जान न जाए और संपत्ति व महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को कम से कम नुकसान पहुंचे.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि यह चक्रवात पूर्व-मध्य और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित था. उन्होंने कहा, "यह चक्रवात आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से लगभग 650 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण पूर्व और काकीनाडा से 730 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण पूर्व में स्थित था."
इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और बिजली मंत्रालय के सचिव भी इस बैठक में मौजूद थे.
आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र के अनुसार, आंध्र प्रदेश के अलावा इस चक्रवात के कारण तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी व मध्य छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
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