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चक्रवात 'अर्नब' का बड़ा खतरा: राहत और बचाव के लिए NDRF की 31 टीमें तैनात; इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

प्रतीकात्मक फोटो. ( PTI )

नई दिल्ली: चक्रवात 'अर्नब' (Cyclone Arnab) का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है. यह तूफान बुधवार दोपहर से पहले आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है. इस बड़े खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) पूरी तरह अलर्ट पर है. एनडीआरएफ ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और यानम (पुदुचेरी) समेत पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मोर्चा संभाल लिया है. एहतियात के तौर पर इन इलाकों में एनडीआरएफ की 31 टीमें तैनात कर दी गई हैं.

एनडीआरएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) मोहसिन शाहिदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में कहा, "Evacuation की योजना पूरी तरह तैयार है और प्रभावित क्षेत्रों की जरूरत के हिसाब से कदम उठाए जाएंगे, जहां निचले इलाकों में बाढ़ आने की आशंका है." उन्होंने बताया कि चक्रवात 'अर्नब' के मद्देनजर तैनात की गई कुल 31 टीमों में से 12 टीमें आंध्र प्रदेश में, नौ ओडिशा में, चार छत्तीसगढ़ में, चार तेलंगाना में और दो टीमें यानम में तैनात की गई हैं.