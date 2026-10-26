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चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर हाई अलर्ट पर ओडिशा, किसानों और मछुआरों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी

ओडिशा में चक्रवाती तूफान अर्नब को लेकर एनडीआरएफ और ओडीआरएएफ की टीमें तैनात ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: ओडिशा में चक्रवाती तफूान अर्नब ( Cyclone Arnab) को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है. कैबिनेट सचिव ने आज राज्य सरकार की साइक्लोन की तैयारियों की समीक्षा की. कैबिनेट सचिव को चक्रवात अर्नब को लेकर ओडिशा की तैयारियों, जरूरतों और उपायों के बारे में जानकारी दी गई.

राज्य की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने केंद्रीय सचिव को राज्य की तैयारियों के बारे में जानकारी दी है. इसी तरह सरकार उन 3,000 गर्भवती महिलाओं पर नजर रख रही है जो बच्चे को जन्म देने वाली हैं. वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त देव रंजन कुमार सिंह और एसआरसी राजेश प्रभाकर पाटिल शामिल हुए. बैठक के बाद मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि कैबिनेट सचिव ने साइक्लोन के लिए ओडिशा की तैयारियों की समीक्षा की है.

उन्होंने आगे बताया कि ओडिशा में चक्रवात अर्नब को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने बताया कि दक्षिण ओडिशा इससे प्रभावित होगा. इसलिए चक्रवात और उसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है. बिजली और जल संसाधन विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने आगे बताया कि अगर छत्तीसगढ़ में ज्यादा बारिश होती है तो ऊपरी इलाकों से ओडिशा में और पानी आ सकता है. भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए एक टीम बनाई गई है. अगर छत्तीसगढ़ पानी छोड़ता है तो हमें सूचित कर दिया जाएगा. तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) सभी मछुआरों पर नजर बनाए हुए हैं. साथ ही सभी जिला कलेक्टर सतर्क हैं. उन्होंने कहा कि चक्रवात के दौरान 3,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव हो सकता है. इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं. केंद्र की ओर से हर जरूरी मदद दी जाएगी. केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने कहा कि अभी तक कोई मदद नहीं मांगी गई है. वहीं विशेष राहत आयुक्त राजेश प्रभाकर पाटिल ने कहा कि चक्रवात की संभावना को देखते हुए 3,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं निगरानी में हैं.