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ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' को लेकर हाई अलर्ट, 1 लाख लोग सुरक्षित स्थान भेजे गए

चक्रवाती तूफान 'अर्नब' तट से टकराया ( PTI )

भुवनेश्वर: चक्रवात अर्नब का आंध्र प्रदेश में विकराल रूप दिखाई दे रहा है. यहां के तटों पर तूफान लैंडफॉल कर चुका है. आंध्र प्रदेश में 120-150 किमी./घंटा हवाएं चल रही हैं. ओडिशा में भी अर्नब तूफान का असर देखने को मिल रहा है. कई जगहों पर बाढ़ और भारी बारिश हो रही है. राज्य सरकार ने एहतियातन सावधानी बरत रही है.

इस दौरान हवा की गति 150 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इस 'बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान' का केंद्र फिलहाल तट के पास है, और इसके जमीन से टकराने (लैंडफॉल) की प्रक्रिया अगले 3 घंटों तक जारी रहने की संभावना है.

चक्रवाती तूफान 'अर्नब' से बचने को महिलाओं को सुरक्षित स्थान भेजा गया (ETV Bharat) 1 लाख लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना

ओडिशा की राज्य सरकार चक्रवात से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है. चक्रवात के संभावित असर को देखते हुए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जोरों पर चल रहा है. राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि अब तक लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. मीडिया से बात करते हुए, मंत्री ने बताया कि चक्रवात का असर दक्षिणी ओडिशा के कई जिलों में महसूस किया जा रहा है, जिनमें मलकानगिरी, गजपति, गंजाम, कोरापुट, नबरंगपुर और रायगडा शामिल हैं. राज्य प्रशासन इन जिलों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है. चक्रवाती तूफान 'अर्नब' से बचने को महिलाओं को सुरक्षित स्थान भेजा गया (ETV Bharat)