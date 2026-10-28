ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' को लेकर हाई अलर्ट, 1 लाख लोग सुरक्षित स्थान भेजे गए
तूफान अर्नब आंध्र प्रदेश के तटों पर लैंडफॉल कर चुका है. तेज हवाएं चल रही हैं. विस्तार से पढ़ें.
Published : October 28, 2026 at 9:11 AM IST
भुवनेश्वर: चक्रवात अर्नब का आंध्र प्रदेश में विकराल रूप दिखाई दे रहा है. यहां के तटों पर तूफान लैंडफॉल कर चुका है. आंध्र प्रदेश में 120-150 किमी./घंटा हवाएं चल रही हैं. ओडिशा में भी अर्नब तूफान का असर देखने को मिल रहा है. कई जगहों पर बाढ़ और भारी बारिश हो रही है. राज्य सरकार ने एहतियातन सावधानी बरत रही है.
इस दौरान हवा की गति 150 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इस 'बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान' का केंद्र फिलहाल तट के पास है, और इसके जमीन से टकराने (लैंडफॉल) की प्रक्रिया अगले 3 घंटों तक जारी रहने की संभावना है.
1 लाख लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना
ओडिशा की राज्य सरकार चक्रवात से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है. चक्रवात के संभावित असर को देखते हुए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जोरों पर चल रहा है. राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि अब तक लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. मीडिया से बात करते हुए, मंत्री ने बताया कि चक्रवात का असर दक्षिणी ओडिशा के कई जिलों में महसूस किया जा रहा है, जिनमें मलकानगिरी, गजपति, गंजाम, कोरापुट, नबरंगपुर और रायगडा शामिल हैं. राज्य प्रशासन इन जिलों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है.
उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, साथ ही किसी भी संभावित नुकसान को कम करने के उपाय भी किए जा रहे हैं. अब तक किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है. मंत्री ने संकेत दिया है कि चक्रवात का असर कल से धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है.
4 जिलों में बहुत भारी बारिश
चक्रवात 'अर्नब' के आज (बुधवार, 28 तारीख) और कल (गुरुवार, 29 तारीख) उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश और हवा की गति तेज होने का अनुमान जताया है. मौसम की स्थिति को देखते हुए, दक्षिणी ओडिशा के कुछ जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है. गंजम, गजपति, रायगडा और नबरंगपुर जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. मौसम विज्ञानी संजीव द्विवेदी ने बताया है कि हवा के झोंकों की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है.
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