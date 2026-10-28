चक्रवात अर्नब का प्रकोप शुरू, आंध्र प्रदेश में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश जारी
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पुलिस ने बॉम्बे कट्टा इलाके के पास बाढ़ के पानी में फंसे चार लोगों को बचाया गया.
Published : October 28, 2026 at 7:17 AM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर दिखाई दे रहा है. ये बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया. समुद्र में उंची लहरें देखी जा रही है. तटीय इलाकों में समुद्र का पानी पहुंचने और भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है. राज्य सरकार किसी भी आपदा से निपटने के लिए अलर्ट है.
मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि 'अत्यंत गंभीर' चक्रवाती तूफान अर्नब के आंध्र प्रदेश तट पर पहुंचने की प्रक्रिया बुधवार को जारी है और तूफान का केंद्र समुद्र तट के बहुत करीब बना हुआ है. इसमें कहा गया है कि चक्रवात के साथ आए घने बादल तटीय इलाकों में प्रवेश कर गया है.
ये प्रक्रिया अगले तीन घंटों तक जारी रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब का केंद्र आंध्र प्रदेश के समुद्र तट के बहुत करीब है और इसके पहुंचने की प्रक्रिया जारी है.'
#WATCH | Cyclone Arnab | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Strong winds, high tides witnessed at RK Beach as Cyclone Arnab intensifies. Centre of the severe cyclonic storm is very close to the coast line and the landfall process will continue during next few hours. https://t.co/VtmrH0bqZN— ANI (@ANI) October 28, 2026
मौसम विभाग ने कहा कि यह सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और अगले तीन घंटों में एक बहुत गंभीर साइक्लोनिक तूफान के रूप में बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तटों को पार करेगा, जो यनम के दक्षिण में है. इस तूफान में हवा की ज़्यादा से ज़्यादा लगातार स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी और हवा के झोंके 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं.
साइक्लोन के असर से अनकापल्ली, विशाखापत्तनम, काकीनाडा और कोनासीमा जिलों में कई जगहों पर भारी बारिश हुई. इस बीच, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, कोनासीमा और वेस्ट गोदावरी जिलों के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में भारी बारिश और तेज हवा की जानकारी दी. अधिकारियों ने यह भी बताया कि साइक्लोन के असर से कुछ जगहों पर पेड़ गिर गए.
#WATCH | Cyclone Arnab | Kakinada, Andhra Pradesh | Residents in the coastal areas of Kakinada struggle to cope with the devastation caused by the cyclone. Several houses damaged as seawater entered residential areas; families in distress. https://t.co/494Wj8Ml0v— ANI (@ANI) October 28, 2026
काकीनाडा जिले में पुलिस ने बॉम्बे कट्टा इलाके के पास बाढ़ के पानी में फंसे चार लोगों को बचाया, जब भारी बारिश और समुद्र का पानी इलाके में भर गया था. चार लोग जो सुबह ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किए थे, रात तक फंसे रहे क्योंकि बाढ़ के पानी ने उस जगह को पूरी तरह से घेर लिया था जहाँ वे रह रहे थे, जिससे उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था. उन्होंने पुलिस को अपनी स्थिति के बारे में बताया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.
#WATCH | Cyclone Arnab | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | Tree uprooted near the AU College of Engineering for Women due to strong winds prevailing under the influence of the cyclone. Centre of the severe cyclonic storm is very close to the coast line and the landfall process will continue during next few hours.— ANI (@ANI) October 28, 2026
पुलिस ने चारों लोगों को सुरक्षित बचाया, उन्हें गाड़ी में बिठाया और उनके घर वापस भेज दिया, ऐसा बताया गया. इस बीच साइक्लोन अर्नब की वजह से काकीनाडा एंकरेज पोर्ट में सीडब्ल्यूसी गोदामों में तीन लोगों के फंसे होने की खबर है. भारी बारिश और समुद्र का पानी गोदाम में घुसने के बाद इलाके में बाढ़ आ गई, जबकि दुकान में बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से बंद हो गई.
पुलिस ने कहा कि स्थिति तब गंभीर हो गई जब रात की शिफ्ट के कर्मचारी स्टोर की जगह से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि इलाके में बाढ़ का पानी भर गया था. ऑपरेशन टीम और एलपीए के कर्मचारी भी दुकान से बाहर नहीं निकल पाए.
एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी जी राजू ने कहा कि जब साइक्लोन अर्नब इलाके में आया तो वह दोपहर की शिफ्ट में काम करते हुए बाढ़ के पानी में फंस गए थे. उन्होंने कहा कि बचाव टीम उनके पास पहुंची और उन्हें सुरक्षित निकाला.
#WATCH | Gopalpur, Odisha: Morning visuals from Gopalpur Beach in Ganjam show rough seas, strong winds, and heavy rainfall as Cyclone Arnab continues to intensify. Centre of the severe cyclonic storm is very close to the coast line and the landfall process will continue during next few hours.— ANI (@ANI) October 28, 2026
इसी तरह नादकुदुरु के रहने वाले सी दुर्गा प्रसाद ने कहा कि वह साइक्लोन के बीच काकीनाडा बस स्टॉप की ओर जाते समय बाढ़ के पानी में फंस गए थे. उन्होंने स्थानीय लोगों की जानकारी पर कार्रवाई करने और उन्हें बचाने के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया.
#WATCH | Cyclone Arnab | Balasore, Odisha | Morning visuals from Udaypur beach. Centre of the severe cyclonic storm is very close to the coast line and the landfall process will continue during next 3 hours. https://t.co/Xb7PTe9wbO— ANI (@ANI) October 28, 2026
पुलिस ने लोगों को सलाह दी कि जब तक बहुत जरूरी न हो, बाहर न निकलें और बाढ़ के पानी से घिरे इलाकों से दूर रहें. जो लोग खतरनाक हालात में फंसे हैं या जिन्हें मदद की जरूरत है, उन्हें डायल 112 या काकीनाडा पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क करने की सलाह दी गई.