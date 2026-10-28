ETV Bharat / bharat

चक्रवात अर्नब का प्रकोप शुरू, आंध्र प्रदेश में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश जारी

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पुलिस ने बॉम्बे कट्टा इलाके के पास बाढ़ के पानी में फंसे चार लोगों को बचाया गया.

CYCLONE-LANDFALL
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के उप्पाडा में साइक्लोन अर्नब का तांडव (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2026 at 7:17 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती: आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर दिखाई दे रहा है. ये बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया. समुद्र में उंची लहरें देखी जा रही है. तटीय इलाकों में समुद्र का पानी पहुंचने और भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है. राज्य सरकार किसी भी आपदा से निपटने के लिए अलर्ट है.

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि 'अत्यंत गंभीर' चक्रवाती तूफान अर्नब के आंध्र प्रदेश तट पर पहुंचने की प्रक्रिया बुधवार को जारी है और तूफान का केंद्र समुद्र तट के बहुत करीब बना हुआ है. इसमें कहा गया है कि चक्रवात के साथ आए घने बादल तटीय इलाकों में प्रवेश कर गया है.

ये प्रक्रिया अगले तीन घंटों तक जारी रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब का केंद्र आंध्र प्रदेश के समुद्र तट के बहुत करीब है और इसके पहुंचने की प्रक्रिया जारी है.'

मौसम विभाग ने कहा कि यह सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और अगले तीन घंटों में एक बहुत गंभीर साइक्लोनिक तूफान के रूप में बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तटों को पार करेगा, जो यनम के दक्षिण में है. इस तूफान में हवा की ज़्यादा से ज़्यादा लगातार स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी और हवा के झोंके 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं.

साइक्लोन के असर से अनकापल्ली, विशाखापत्तनम, काकीनाडा और कोनासीमा जिलों में कई जगहों पर भारी बारिश हुई. इस बीच, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, कोनासीमा और वेस्ट गोदावरी जिलों के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में भारी बारिश और तेज हवा की जानकारी दी. अधिकारियों ने यह भी बताया कि साइक्लोन के असर से कुछ जगहों पर पेड़ गिर गए.

काकीनाडा जिले में पुलिस ने बॉम्बे कट्टा इलाके के पास बाढ़ के पानी में फंसे चार लोगों को बचाया, जब भारी बारिश और समुद्र का पानी इलाके में भर गया था. चार लोग जो सुबह ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किए थे, रात तक फंसे रहे क्योंकि बाढ़ के पानी ने उस जगह को पूरी तरह से घेर लिया था जहाँ वे रह रहे थे, जिससे उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था. उन्होंने पुलिस को अपनी स्थिति के बारे में बताया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

पुलिस ने चारों लोगों को सुरक्षित बचाया, उन्हें गाड़ी में बिठाया और उनके घर वापस भेज दिया, ऐसा बताया गया. इस बीच साइक्लोन अर्नब की वजह से काकीनाडा एंकरेज पोर्ट में सीडब्ल्यूसी गोदामों में तीन लोगों के फंसे होने की खबर है. भारी बारिश और समुद्र का पानी गोदाम में घुसने के बाद इलाके में बाढ़ आ गई, जबकि दुकान में बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से बंद हो गई.

पुलिस ने कहा कि स्थिति तब गंभीर हो गई जब रात की शिफ्ट के कर्मचारी स्टोर की जगह से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि इलाके में बाढ़ का पानी भर गया था. ऑपरेशन टीम और एलपीए के कर्मचारी भी दुकान से बाहर नहीं निकल पाए.

एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी जी राजू ने कहा कि जब साइक्लोन अर्नब इलाके में आया तो वह दोपहर की शिफ्ट में काम करते हुए बाढ़ के पानी में फंस गए थे. उन्होंने कहा कि बचाव टीम उनके पास पहुंची और उन्हें सुरक्षित निकाला.

इसी तरह नादकुदुरु के रहने वाले सी दुर्गा प्रसाद ने कहा कि वह साइक्लोन के बीच काकीनाडा बस स्टॉप की ओर जाते समय बाढ़ के पानी में फंस गए थे. उन्होंने स्थानीय लोगों की जानकारी पर कार्रवाई करने और उन्हें बचाने के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया.

पुलिस ने लोगों को सलाह दी कि जब तक बहुत जरूरी न हो, बाहर न निकलें और बाढ़ के पानी से घिरे इलाकों से दूर रहें. जो लोग खतरनाक हालात में फंसे हैं या जिन्हें मदद की जरूरत है, उन्हें डायल 112 या काकीनाडा पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क करने की सलाह दी गई.

ये भी पढ़ें- चक्रवात अर्नब पर बड़ा अपडेट: 28 अक्टूबर तड़के 2 से 4 बजे के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका

TAGGED:

चक्रवात अर्नब का प्रकोप
आंध्र प्रदेश में आंधी तूफान
मौसम विभाग आईएमडी
साइक्लोनिक तूफान

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.