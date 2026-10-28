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चक्रवात अर्नब का प्रकोप शुरू, आंध्र प्रदेश में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश जारी

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के उप्पाडा में साइक्लोन अर्नब का तांडव ( IANS )

अमरावती: आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर दिखाई दे रहा है. ये बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया. समुद्र में उंची लहरें देखी जा रही है. तटीय इलाकों में समुद्र का पानी पहुंचने और भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है. राज्य सरकार किसी भी आपदा से निपटने के लिए अलर्ट है.

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि 'अत्यंत गंभीर' चक्रवाती तूफान अर्नब के आंध्र प्रदेश तट पर पहुंचने की प्रक्रिया बुधवार को जारी है और तूफान का केंद्र समुद्र तट के बहुत करीब बना हुआ है. इसमें कहा गया है कि चक्रवात के साथ आए घने बादल तटीय इलाकों में प्रवेश कर गया है.

ये प्रक्रिया अगले तीन घंटों तक जारी रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब का केंद्र आंध्र प्रदेश के समुद्र तट के बहुत करीब है और इसके पहुंचने की प्रक्रिया जारी है.' मौसम विभाग ने कहा कि यह सिस्टम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और अगले तीन घंटों में एक बहुत गंभीर साइक्लोनिक तूफान के रूप में बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तटों को पार करेगा, जो यनम के दक्षिण में है. इस तूफान में हवा की ज़्यादा से ज़्यादा लगातार स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी और हवा के झोंके 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं. साइक्लोन के असर से अनकापल्ली, विशाखापत्तनम, काकीनाडा और कोनासीमा जिलों में कई जगहों पर भारी बारिश हुई. इस बीच, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, कोनासीमा और वेस्ट गोदावरी जिलों के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में भारी बारिश और तेज हवा की जानकारी दी. अधिकारियों ने यह भी बताया कि साइक्लोन के असर से कुछ जगहों पर पेड़ गिर गए. काकीनाडा जिले में पुलिस ने बॉम्बे कट्टा इलाके के पास बाढ़ के पानी में फंसे चार लोगों को बचाया, जब भारी बारिश और समुद्र का पानी इलाके में भर गया था. चार लोग जो सुबह ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किए थे, रात तक फंसे रहे क्योंकि बाढ़ के पानी ने उस जगह को पूरी तरह से घेर लिया था जहाँ वे रह रहे थे, जिससे उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था. उन्होंने पुलिस को अपनी स्थिति के बारे में बताया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.