चक्रवाती तूफान अर्नब: जानें किन राज्यों में कब तक रहेगा असर, आज का मौसम
तूफान अर्नब का असर देश के कई हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों तक रहने वाला है. पढ़ें अंकिता कुमारी की रिपोर्ट...
Published : October 28, 2026 at 11:19 AM IST
आंध्र प्रदेश: आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम के हालात बदलने की संभावना है क्योंकि साइक्लोनिक तूफान अर्नब आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है. दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है.
साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है, भारी बारिश और तेज हवा चलने की उम्मीद है. साइक्लोन के आने पर तटीय जिलों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवा चलने की संभावना है.
अनुमान है कि यह सिस्टम बापटला-विशाखापत्तनम इलाके के पास तट को पार करेगा. हालांकि इसके लैंडफॉल की सही जगह और समय के लिए लेटेस्ट ऑफिशियल बुलेटिन से कन्फर्मेशन की जरूरत है. कमजोर तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को संभावित बाढ़, जलभराव और हवा से होने वाले नुकसान के लिए अलर्ट रहना चाहिए.
The very severe cyclonic storm “#Arnab” over Westcentral #Bay_of_Bengal off #Andhra_Pradesh coast moved slowly northwestwards, crossed Andhra Pradesh & #Yanam coasts between #Bapatla and #Visakhapatnam to the Southwest of Yanam near latitude 16.450N and 81.90E, about 20 km east-northeast of #Narsapur, 40 km southwest of Yanam and 60 km southwest of #Kakinada during 0200 - 0800 hours IST of today, the 28th October, 2026 as a #very_severe_cyclonic_storm with the maximum sustained wind speed of 125-135 kmph gusting to 150 kmph. Latest observations indicate that the landfall process completed with the central region moving completely into land by 0800 hrs IST. Continuing to move further northwestwards, it lay centered at 0830 hrs IST of today, the 28th October, 2026 over Coastal Andhra Pradesh & Yanam and adjoining Westcentral Bay of Bengal, near latitude 16.5°N and longitude 81.9°E, about 20 km east-nortrheast of Narsapur (Andhra Pradesh), 40 km southwest of Yanam (Puducherry UT), 60 km southwest of Kakinada (Andhra Pradesh), 90 km east-northeast of #Machilipatnam (Andhra Pradesh), 120 km east of #Gannavaram (Andhra Pradesh) and 120 km southwest of #Tuni. It is very likely to move north-northwestwards during next 48 hours and weaken gradually. It will weaken into a Cyclonic Storm during next 06 hours and further into a Deep Depression during subsequent 06 hours.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2026
तेलंगाना: भारी बारिश के आसार, वारंगल, खम्मम अलर्ट पर. साइक्लोन का असर अंदरूनी इलाकों में फैलने से कई जिलों में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवा चल सकती है. वारंगल और खम्मम उन इलाकों में से हैं जहां 28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है. तेज बारिश से जगह-जगह पानी भर सकता है और सड़क परिवहन में रुकावट आ सकती है.
उत्तर प्रदेश: 31 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों के लिए ऑरेंज वॉर्निंग
पूर्वी जिलों, विंध्य क्षेत्र और मध्य इलाकों के कुछ हिस्सों में 28 से 31 अक्टूबर के बीच बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवा चलने की संभावना है. सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर और बलिया में 28 अक्टूबर को तेज हवा चल सकती है, जबकि 29 और 30 अक्टूबर को कई इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है.
#WATCH | Andhra Pradesh: Very strong winds and heavy rainfall in Amalapuram in Konaseema district as an impact of Cyclone Arnab. (Video Source: Andhra Pradesh I&PR) https://t.co/E1jMR5asRd— ANI (@ANI) October 27, 2026
प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, प्रतापगढ़, जौनपुर और आस-पास के जिले भी उन इलाकों में शामिल हैं जहां भारी बारिश का खतरा है. कुछ जगहों पर तेज रफ्तार हवा चल सकती है. बदलते मौसम की वजह से आने वाले दिनों में दिन का तापमान लगभग 5-8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.
लखनऊ: बारिश और तेज हवा चलने की उम्मीद, तापमान 8 डिग्री तक गिर सकता है
शहर में 28 अक्टूबर से मौसम बदल सकता है, 29 से 31 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चल सकती है. बारिश और तेज हवा तीन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान को लगभग 6-8 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती हैं, जिससे हाल की गर्मी से राहत मिलेगी.
VIDEO | Cyclone Arnab: Heavy rains lash Odisha; Chandbali and Dhamnagar record over 50 mm rainfall. Visuals from Bhadrak at 10:00 am. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/40lDZ5rSkj— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान
रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, लखीसराय, नालंदा और जहानाबाद में 28 अक्टूबर से बारिश शुरू होने की उम्मीद है. 29 और 30 अक्टूबर को ज़्यादा बारिश का अनुमान है, जिसमें पश्चिमी जिलों में पूर्वी इलाकों की तुलना में ज़्यादा बारिश हो सकती है. बदलते मौसम से सड़क परिवहन, खेती-बाड़ी के काम और बाहर के काम पर असर पड़ सकता है. लोगों को आंधी-तूफान की चेतावनी और पानी भरने की संभावना के लिए अलर्ट रहना चाहिए, खासकर निचले इलाकों में.
झारखंड: रांची, धनबाद और बोकारो में बारिश की संभावना है
गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला और खूंटी में 28 अक्टूबर से बारिश शुरू हो सकती है. जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और दुमका में भी बारिश और आंधी-तूफान आ सकते हैं. यह गतिविधि 29 और 30 अक्टूबर को जारी रहने की उम्मीद है, और 29 अक्टूबर को और तेज बारिश हो सकती है. किसानों को कटी हुई फसलों और खेती की उपज को बचाने के लिए सावधानी बरतनी की सहाल दी गई.
VIDEO | Cyclone Arnab: Landfall process continues, with rough seas and strong gusty winds along the Kakinada coastline; visuals from 7:20 am. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/aYzQix4C8N— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
छत्तीसगढ़: रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भारी बारिश की संभावना
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और आस-पास के इलाकों में 28 अक्टूबर की शाम से भारी बारिश शुरू हो सकती है. तेज बारिश और आंधी-तूफ़ान से कुछ जगहों पर बाढ़ और पानी भर सकता है, खासकर निचले इलाकों और उन इलाकों में जहां पानी निकलने की ठीक व्यवस्था नहीं है. मौसम सिस्टम की चाल और कमज़ोर होने के आधार पर 29 और 30 अक्टूबर तक बारिश जारी रह सकती है.
ओडिशा: तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट
तटीय इलाकों में 28 अक्टूबर को भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवा चल सकती है. गंजम और गजपति उन जिलों में से हैं जो खराब मौसम के लिए कमजोर हैं, जबकि कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है. तेज हवा और बारिश से ट्रांसपोर्ट और बाहर की एक्टिविटीज में रुकावट आ सकती है.
#WATCH | Gopalpur, Odisha | Fishing boats have been anchored at the Landing Centre as fishermen stay away from the sea amid strong winds and rough sea conditions due to Cyclone Arnab. https://t.co/ISiDLYd4yS— ANI (@ANI) October 28, 2026
मध्य प्रदेश: जबलपुर, रीवा और सतना में भारी बारिश की संभावना
जबलपुर, रीवा और सतना समेत पूर्वी जिलों में 29 और 30 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं. आंधी-तूफान और तेज बारिश से सड़कों पर आवाजाही में रुकावट आ सकती है और जगह-जगह बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है. सिस्टम के अंदरूनी इलाकों में जाने से दूसरे इलाकों में भी मौसम बदल सकता है.
महाराष्ट्र: विदर्भ में 28-29 अक्टूबर को तेज बारिश के आसार
नागपुर, अमरावती और विदर्भ इलाके के दूसरे हिस्सों में 28 और 29 अक्टूबर को तेज बारिश हो सकती है. आंधी-तूफ़ान और भारी बारिश से लोकल ट्रांसपोर्ट और खेती-बाड़ी के कामों पर असर पड़ सकता है. वहीं, मुंबई में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने की उम्मीद है, और मौजूदा मौसम सिस्टम से कोई खास बारिश होने की उम्मीद नहीं है.
पश्चिम बंगाल: 29 अक्टूबर से गंगा के इलाकों में बारिश की संभावना
29 अक्टूबर से गंगा के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, क्योंकि सिस्टम का असर पूरे पूर्वी भारत में फैल रहा है. कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश और तेज हवा भी चल सकती है.
दिल्ली, पंजाब और हरियाणा: 29-30 अक्टूबर को हल्की बारिश की उम्मीद, ओलावृष्टि की चेतावनी
बादल छाए रहेंगे, कहीं-कहीं बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ बारिश हो सकती है, हालांकि सभी इलाकों में ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग के बुलेटिन में 29 और 30 अक्टूबर को ओले गिरने की संभावना बताई गई है.
इसी तरह पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि दूसरे इलाके ज़्यादातर सूखे रह सकते हैं. लोगों को यात्रा करने से पहले लोकल मौसम का अनुमान देख लेना चाहिए और आंधी-तूफ़ान के दौरान मजबूत इमारतों में पनाह लेनी चाहिए.
दक्षिण भारत: कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बारिश का पैटर्न बदलेगा
तटीय कर्नाटक और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में गरज के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है. केरल, माहे, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, हालाँकि 28 अक्टूबर से तमिलनाडु और केरल में बारिश कम होने की उम्मीद है.
सलाह: गैर-जरूरी यात्रा से बचें, सरकारी चेतावनियों का पालन करें
तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तेज हवा और भारी बारिश के दौरान सावधान रहना चाहिए. खतरनाक हालात में खुले तटीय इलाकों से बचें और पानी भरी सड़कों से दूर रहें. किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कटी हुई फसलों और खेती के सामान को बचाएं, जानवरों को सुरक्षित जगहों पर रखें.
आने वाले दिनों में भारत के कई हिस्सों में मौसम के हालात बदलने की संभावना है क्योंकि गंभीर साइक्लोनिक तूफान अर्नब आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है. दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की उम्मीद है.
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