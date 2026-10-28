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चक्रवाती तूफान अर्नब: जानें किन राज्यों में कब तक रहेगा असर, आज का मौसम

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बुधवार, 28 अक्टूबर, 2026 को साइक्लोन अर्नब के लैंडफॉल के दौरान तेज हवा के बीच किनारे पर लहरें टकराती हुई. ( PTI )

आंध्र प्रदेश: आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम के हालात बदलने की संभावना है क्योंकि साइक्लोनिक तूफान अर्नब आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है. दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है.

साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है, भारी बारिश और तेज हवा चलने की उम्मीद है. साइक्लोन के आने पर तटीय जिलों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवा चलने की संभावना है.

अनुमान है कि यह सिस्टम बापटला-विशाखापत्तनम इलाके के पास तट को पार करेगा. हालांकि इसके लैंडफॉल की सही जगह और समय के लिए लेटेस्ट ऑफिशियल बुलेटिन से कन्फर्मेशन की जरूरत है. कमजोर तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को संभावित बाढ़, जलभराव और हवा से होने वाले नुकसान के लिए अलर्ट रहना चाहिए.

तेलंगाना: भारी बारिश के आसार, वारंगल, खम्मम अलर्ट पर. साइक्लोन का असर अंदरूनी इलाकों में फैलने से कई जिलों में गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवा चल सकती है. वारंगल और खम्मम उन इलाकों में से हैं जहां 28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है. तेज बारिश से जगह-जगह पानी भर सकता है और सड़क परिवहन में रुकावट आ सकती है.

उत्तर प्रदेश: 31 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों के लिए ऑरेंज वॉर्निंग

पूर्वी जिलों, विंध्य क्षेत्र और मध्य इलाकों के कुछ हिस्सों में 28 से 31 अक्टूबर के बीच बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवा चलने की संभावना है. सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर और बलिया में 28 अक्टूबर को तेज हवा चल सकती है, जबकि 29 और 30 अक्टूबर को कई इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है.

प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, प्रतापगढ़, जौनपुर और आस-पास के जिले भी उन इलाकों में शामिल हैं जहां भारी बारिश का खतरा है. कुछ जगहों पर तेज रफ्तार हवा चल सकती है. बदलते मौसम की वजह से आने वाले दिनों में दिन का तापमान लगभग 5-8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

लखनऊ: बारिश और तेज हवा चलने की उम्मीद, तापमान 8 डिग्री तक गिर सकता है

शहर में 28 अक्टूबर से मौसम बदल सकता है, 29 से 31 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चल सकती है. बारिश और तेज हवा तीन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान को लगभग 6-8 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती हैं, जिससे हाल की गर्मी से राहत मिलेगी.

बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान

रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, लखीसराय, नालंदा और जहानाबाद में 28 अक्टूबर से बारिश शुरू होने की उम्मीद है. 29 और 30 अक्टूबर को ज़्यादा बारिश का अनुमान है, जिसमें पश्चिमी जिलों में पूर्वी इलाकों की तुलना में ज़्यादा बारिश हो सकती है. बदलते मौसम से सड़क परिवहन, खेती-बाड़ी के काम और बाहर के काम पर असर पड़ सकता है. लोगों को आंधी-तूफान की चेतावनी और पानी भरने की संभावना के लिए अलर्ट रहना चाहिए, खासकर निचले इलाकों में.

झारखंड: रांची, धनबाद और बोकारो में बारिश की संभावना है

गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला और खूंटी में 28 अक्टूबर से बारिश शुरू हो सकती है. जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और दुमका में भी बारिश और आंधी-तूफान आ सकते हैं. यह गतिविधि 29 और 30 अक्टूबर को जारी रहने की उम्मीद है, और 29 अक्टूबर को और तेज बारिश हो सकती है. किसानों को कटी हुई फसलों और खेती की उपज को बचाने के लिए सावधानी बरतनी की सहाल दी गई.

छत्तीसगढ़: रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भारी बारिश की संभावना

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और आस-पास के इलाकों में 28 अक्टूबर की शाम से भारी बारिश शुरू हो सकती है. तेज बारिश और आंधी-तूफ़ान से कुछ जगहों पर बाढ़ और पानी भर सकता है, खासकर निचले इलाकों और उन इलाकों में जहां पानी निकलने की ठीक व्यवस्था नहीं है. मौसम सिस्टम की चाल और कमज़ोर होने के आधार पर 29 और 30 अक्टूबर तक बारिश जारी रह सकती है.

ओडिशा: तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट

तटीय इलाकों में 28 अक्टूबर को भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवा चल सकती है. गंजम और गजपति उन जिलों में से हैं जो खराब मौसम के लिए कमजोर हैं, जबकि कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है. तेज हवा और बारिश से ट्रांसपोर्ट और बाहर की एक्टिविटीज में रुकावट आ सकती है.