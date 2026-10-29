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अर्नब तूफान ने आंध्र में मचायी तबाही, छह की मौत, 126 KM सड़क डैमेज, 1058 पेड़, बिजली खंभे-तार हुए तबाह

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बुधवार, 28 अक्टूबर, 2026 को साइक्लोन 'अर्नब' की वजह से पेड़ कार के ऊपर गिर गया ( PTI )

विशाखापत्तनम: दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान के चलते बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ. इस दौरान 6 लोगों की मौत की खबर है. इसके साथ ही बड़े पैमाने पर बिजली के खंभे और तार गिरे. बड़ी संख्या में घर क्षतिग्रस्त हो गए. हजारों की संख्या में पेड़ उखड़ गए. सड़कें प्रभावित हुई. बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा.

अलग-अलग घटनाओं में छह लोगों की मौत