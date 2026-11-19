चक्रवाती तूफान 'अकवान' का खतरा: लैंडफॉल की तैयारी तेज, रेड अलर्ट जारी और कई ट्रेनें रीशेड्यूल
सिकंदराबाद-हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस, चरलापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस और बेंगलुरु-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है.
Published : November 19, 2026 at 8:19 AM IST
अमरावती: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात 'अकवान' एक गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है. यह गुरुवार दोपहर को उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है. जो आंध्र प्रदेश के नरसापुर, उत्तरी आंध्र प्रदेश-यनम और पुरी समेत दक्षिण ओडिशा के तटों को पार कर सकता है.
मौसम विभाग के अनुसार हवा की ज्यादा से ज्यादा लगातार स्पीड 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी जो बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. इस बीच रेलवे अधिकारियों ने साइक्लोन अकवान को देखते हुए तीन ट्रेनों का समय बदल दिया है. ट्रेन नंबर 18046 चरलापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, जो गुरुवार, 19 नवंबर को सुबह 08:40 बजे निकलने वाली थी, साइक्लोन की वजह से उसी दिन दोपहर 15:40 बजे निकलने के लिए बदल दी गई है.
The #Severe #Cyclonic Storm “#Akvan” [Pronunciation: Akvan] over westcentral and adjoining central parts of south #Bay of #Bengal moved northwards with the speed of 05 kmph during past 06 hours and lay centered at 2330 hours IST of yesterday, the 18th November, 2026 over westcentral Bay of Bengal, near Latitude 13.9°N and Longitude 85.3°E, about 480 km southeast of Narsapur (#Andhra #Pradesh), 510 km south-southeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 560 km east of #Chennai (Tamil Nadu), 600 km south of #Gopalpur (#Odisha) and 660 km south of #Puri (Odisha). It is likely to move north-northwestward and cross North Andhra Pradesh & Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, by noon of 20th November, 2026 with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 18, 2026
इसी तरह ट्रेन नंबर 12704 सिकंदराबाद-हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस जो 19 नवंबर को 15:55 बजे निकलने वाली थी, अब 17:55 बजे निकलेगी. ट्रेन नंबर 15227 SMVT बेंगलुरु-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, जो गुरुवार को 00:30 बजे निकलने वाली थी, उसे भी उसी दिन 08:30 बजे निकलने के लिए रीशेड्यूल किया गया है.
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ओडिशा आने वाले साइक्लोन के संभावित असर से निपटने के लिए अपनी तैयारी बढ़ा रहा है. राज्य सरकार ने 19 नवंबर से 21 नवंबर तक छह जिलों में सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को अनिवार्य रूप से बंद करने की घोषणा की है.
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. स्टेट कंट्रोल रूम में रिव्यू मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए माझी ने कहा, 'हमारे स्टेट कंट्रोल रूम में एक रिव्यू मीटिंग हुई थी. जहां हम अभी मौजूद हैं. इस साइक्लोन के संभावित असर और इससे निपटने की हमारी तैयारियों पर चर्चा करने के लिए. मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोन के 20 तारीख को उत्तरी आंध्र प्रदेश के नरसापुर और पुरी के बीच लैंडफॉल करने की उम्मीद है.
उन्होंने आगे कहा कि साइक्लोन से ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है, और हवा की स्पीड औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहेगी. इससे राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है, और हवा की गति औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना है. खासकर दक्षिणी ओडिशा के जिलों और कोस्टल बेल्ट में- जो बालासोर तक फैला हुआ है. जिसमें मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा और कालाहांडी शामिल हैं.' माझी ने यह भी कहा कि 13 जिलों के लिए रेड वॉर्निंग जारी की गई है और राज्य सरकार ने संबंधित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के साथ तैयारी और रिस्पॉन्स के उपायों पर चर्चा की है.
13 जिलों के लिए 'रेड वॉर्निंग' जारी
हमने आने वाले साइक्लोन के लिए पूरी मैनेजमेंट और रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के साथ चर्चा की है. उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और उसने स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.' भारतीय नौसेना और दूसरी एजेंसियां भी तैयारी के उपायों को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, क्योंकि अधिकारी साइक्लोन की मूवमेंट और तटीय इलाकों में इसके संभावित असर पर नजर रख रहे हैं.