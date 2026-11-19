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चक्रवाती तूफान 'अकवान' का खतरा: लैंडफॉल की तैयारी तेज, रेड अलर्ट जारी और कई ट्रेनें रीशेड्यूल

प्रतीकात्मक फोटो ( PTI )

अमरावती: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात 'अकवान' एक गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है. यह गुरुवार दोपहर को उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है. जो आंध्र प्रदेश के नरसापुर, उत्तरी आंध्र प्रदेश-यनम और पुरी समेत दक्षिण ओडिशा के तटों को पार कर सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार हवा की ज्यादा से ज्यादा लगातार स्पीड 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी जो बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. इस बीच रेलवे अधिकारियों ने साइक्लोन अकवान को देखते हुए तीन ट्रेनों का समय बदल दिया है. ट्रेन नंबर 18046 चरलापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, जो गुरुवार, 19 नवंबर को सुबह 08:40 बजे निकलने वाली थी, साइक्लोन की वजह से उसी दिन दोपहर 15:40 बजे निकलने के लिए बदल दी गई है.

इसी तरह ट्रेन नंबर 12704 सिकंदराबाद-हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस जो 19 नवंबर को 15:55 बजे निकलने वाली थी, अब 17:55 बजे निकलेगी. ट्रेन नंबर 15227 SMVT बेंगलुरु-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, जो गुरुवार को 00:30 बजे निकलने वाली थी, उसे भी उसी दिन 08:30 बजे निकलने के लिए रीशेड्यूल किया गया है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ओडिशा आने वाले साइक्लोन के संभावित असर से निपटने के लिए अपनी तैयारी बढ़ा रहा है. राज्य सरकार ने 19 नवंबर से 21 नवंबर तक छह जिलों में सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को अनिवार्य रूप से बंद करने की घोषणा की है. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. स्टेट कंट्रोल रूम में रिव्यू मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए माझी ने कहा, 'हमारे स्टेट कंट्रोल रूम में एक रिव्यू मीटिंग हुई थी. जहां हम अभी मौजूद हैं. इस साइक्लोन के संभावित असर और इससे निपटने की हमारी तैयारियों पर चर्चा करने के लिए. मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोन के 20 तारीख को उत्तरी आंध्र प्रदेश के नरसापुर और पुरी के बीच लैंडफॉल करने की उम्मीद है.