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चक्रवाती तूफान अकवान हुआ कमजोर, आंध्र-ओडिशा के तटों पर खतरा बरकरार

एनडीआरएफ की टीम गुरुवार को पुरी में साइक्लोन अकवान से पहले पुरी के समुद्र तट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती हुई. ( ANI )

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भुवनेश्वर : मौसम विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को कहा कि साइक्लोन अकवान बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में एक साइक्लोनिक तूफान में कमजोर पड़ गया है. इसके गोपालपुर के पास नॉर्थ आंध्र प्रदेश-साउथ ओडिशा के तटों को दोपहर तक पार करने की संभावना है. इस दौरान हवा की अधितकम स्पीड 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

आईएमडी के अनुसार यह सिस्टम पिछले छह घंटों में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और शुक्रवार सुबह 2:30 बजे बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य पर केंद्रित हो गया. यह साइक्लोनिक तूफान आंध्र प्रदेश में कलिंगपट्टनम से लगभग 110 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में, विशाखापट्टनम से 170 किलोमीटर पूर्व में, ओडिशा में गोपालपुर से 170 किलोमीटर दक्षिण में, पुरी से 250 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में और आंध्र प्रदेश में नरसापुर से 370 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में था.