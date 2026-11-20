चक्रवाती तूफान अकवान हुआ कमजोर, आंध्र-ओडिशा के तटों पर खतरा बरकरार
चक्रवाती तूफान अकवान का बाहरी हिस्सा तट से टकराया. हालांकि मेन लैंडफॉल दोपहर में होगा.
By ANI
Published : November 20, 2026 at 7:58 AM IST
भुवनेश्वर : मौसम विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को कहा कि साइक्लोन अकवान बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में एक साइक्लोनिक तूफान में कमजोर पड़ गया है. इसके गोपालपुर के पास नॉर्थ आंध्र प्रदेश-साउथ ओडिशा के तटों को दोपहर तक पार करने की संभावना है. इस दौरान हवा की अधितकम स्पीड 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
आईएमडी के अनुसार यह सिस्टम पिछले छह घंटों में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और शुक्रवार सुबह 2:30 बजे बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य पर केंद्रित हो गया. यह साइक्लोनिक तूफान आंध्र प्रदेश में कलिंगपट्टनम से लगभग 110 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में, विशाखापट्टनम से 170 किलोमीटर पूर्व में, ओडिशा में गोपालपुर से 170 किलोमीटर दक्षिण में, पुरी से 250 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में और आंध्र प्रदेश में नरसापुर से 370 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में था.
आईएमडी ने कहा कि यह सिस्टम शुक्रवार को दोपहर तक गोपालपुर के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा के तटों को पार करने से पहले उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा. उपग्रह से ली गई ताजा तस्वीरों से पता चला है कि साइक्लोन अकवान से जुड़े कटे हुए बादलों का ग्रुप नॉर्थ आंध्र प्रदेश-साउथ ओडिशा के कोस्टल इलाके में घुसने के साथ ही जमीन से टकराना शुरू हो गया है. विशाखापत्तनम और गोपालपुर में डॉप्लर वेदर रडार से वेदर सिस्टम पर लगातार नजर रखी जा रही है.
उपग्रह से ली गई ताजा तस्वीरों से पता चला है कि साइक्लोन अकवान से जुड़े कटे हुए बादलों का ग्रुप नॉर्थ आंध्र प्रदेश-साउथ ओडिशा के तटीय इलाके में घुसने के साथ ही लैंडफॉल करना शुरू हो गया है. विशाखापत्तनम और गोपालपुर में डॉप्लर वेदर रडार से वेदर सिस्टम पर लगातार नजर रखी जा रही है.
इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रात करीब 11 बजे से सुबह 1:30 बजे तक, स्पेशल रिलीफ कमिश्नर (SRC) के ऑफिस में ढाई घंटे से ज़्यादा समय बिताया और साइक्लोन के तट के पास आने पर बन रहे हालात का रिव्यू किया. रिव्यू के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सीधे बातचीत की और उन्हें यह पक्का करने का निर्देश दिया कि लोगों तक सभी जरूरी मदद पहुँचे, साथ ही ज़ीरो-कैजुअल्टी टारगेट को पाने की पूरी कोशिश की जाए.
वह बारिश के बीच सुबह करीब 1:35 AM बजे अपने घर लौटे
साइक्लोन अकवान का असर भुवनेश्वर में रात करीब 1 बजे महसूस होने लगा, जिसमें तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई. गुरुवार को दोपहर के आसपास लैंडफॉल की उम्मीद के साथ, अधिकारियों ने कहा कि तूफान से पहले के हालात राज्य की राजधानी पर पहले से ही असर डाल रहे थे.
रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर सुरेश पुजारी, चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी अरबिंद पाधी, स्पेशल रिलीफ कमिश्नर राजेश प्रभाकर पाटिल, फायर सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल सुधांशु सारंगी और कई सीनियर अधिकारियों ने भी साइक्लोन से प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन के साथ बातचीत की.
ज़्यादातर अधिकारी रात भर अपने-अपने ऑफिस में रहे ताकि हालात और लोगों को निकालने की कोशिशों पर नज़र रखी जा सके, जिसमें कमज़ोर इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना भी शामिल था.