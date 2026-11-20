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अगले 2 घंटे में हरिपुर तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान 'अकवान', 3 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले गए; हाई अलर्ट पर ओडिशा

चक्रवात के खतरे के बीच गोपालपुर की सड़कों पर निगरानी रखते सुरक्षाकर्मी ( Etv Bharat )

भुवनेश्वर: चक्रवाती तूफान 'अकवान' तेजी से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है. इसके गंजाम जिले में गोपालपुर के पास स्थित हरिपुर में टकराने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलता है कि चक्रवात 'अकवान' का बाहरी घेरा तट तक पहुंच गया है और जमीन के साथ इसके टकराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगले दो घंटे के भीतर लैंडफॉल की मुख्य प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है.

तूफान की रफ्तार और बारिश के ताजा आंकड़े

पिछले छह घंटों के दौरान, यह चक्रवाती तूफान उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से 80 किलोमीटर पूर्व और ओडिशा के गोपालपुर से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है. तूफान के आज दोपहर से पहले तट से टकराने की संभावना है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कल सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 4:30 बजे के बीच गोपालपुर में सबसे अधिक 166 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इसी तरह चांदबली में 90 मिलीमीटर, पारादीप में 84 मिलीमीटर और पुरी में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है.

चक्रवात अकवान की दस्तक से पहले दूरबीन से समुद्र पर नजर रखता कर्मी (ETV Bharat) 3 लाख से अधिक लोगों का रेस्क्यू, 418 टीमें मैदान में

चक्रवात 'अकवान' के खतरे को देखते हुए राज्य के 20 जिलों से 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. राज्य में कुल 9,341 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार रखे गए थे, जिनमें से 2,623 को चालू कर दिया गया है. इसके अलावा, भूस्खलन की आशंका वाले 941 गांवों की पहचान की गई है और वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की गई है. राहत और बचाव कार्यों के लिए जमीन पर कुल 418 टीमें तैनात की गई हैं. इनमें ओडीआरएएफ की 60, एनडीआरएफ की 14, दमकल विभाग की 216 और ओएफडीसी की पेड़ काटने वाली 128 टीमें शामिल हैं. दमकल विभाग की 28 अतिरिक्त टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया है. साथ ही, तूफान के दौरान दूरसंचार व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 17 सैटेलाइट फोन, 'सेल ऑन व्हील्स' और टेलीकॉम बैकअप की व्यवस्था की गई है. तूफान की चेतावनी के बाद गोपालपुर में तेज हवाओं के बीच पसरा सन्नाटा (ETV Bharat) मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की समीक्षा और 'जीरो कैजुअल्टी' का लक्ष्य

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार देर रात एक उच्च-स्तरीय बैठक कर चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की. बुधवार की तरह गुरुवार को भी मुख्यमंत्री ने तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने कहा कि 'जीरो कैजुअल्टी' (शून्य जनहानि) सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के बीच तालमेल बिठाकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने दृढ़ विश्वास जताया कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से यह लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल होगा. चक्रवात अकवान की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों संग समीक्षा करते मुख्यमंत्री माझी (ETV Bharat)