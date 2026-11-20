अगले 2 घंटे में हरिपुर तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान 'अकवान', 3 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले गए; हाई अलर्ट पर ओडिशा
चक्रवाती तूफान 'अकवान' अगले दो घंटे में ओडिशा के हरिपुर तट से टकराएगा. प्रशासन ने 20 जिलों से तीन लाख लोग सुरक्षित निकाले.
Published : November 20, 2026 at 11:22 AM IST
भुवनेश्वर: चक्रवाती तूफान 'अकवान' तेजी से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है. इसके गंजाम जिले में गोपालपुर के पास स्थित हरिपुर में टकराने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिलता है कि चक्रवात 'अकवान' का बाहरी घेरा तट तक पहुंच गया है और जमीन के साथ इसके टकराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगले दो घंटे के भीतर लैंडफॉल की मुख्य प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है.
तूफान की रफ्तार और बारिश के ताजा आंकड़े
पिछले छह घंटों के दौरान, यह चक्रवाती तूफान उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से 80 किलोमीटर पूर्व और ओडिशा के गोपालपुर से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है. तूफान के आज दोपहर से पहले तट से टकराने की संभावना है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कल सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 4:30 बजे के बीच गोपालपुर में सबसे अधिक 166 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इसी तरह चांदबली में 90 मिलीमीटर, पारादीप में 84 मिलीमीटर और पुरी में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है.
3 लाख से अधिक लोगों का रेस्क्यू, 418 टीमें मैदान में
चक्रवात 'अकवान' के खतरे को देखते हुए राज्य के 20 जिलों से 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. राज्य में कुल 9,341 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार रखे गए थे, जिनमें से 2,623 को चालू कर दिया गया है. इसके अलावा, भूस्खलन की आशंका वाले 941 गांवों की पहचान की गई है और वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की गई है. राहत और बचाव कार्यों के लिए जमीन पर कुल 418 टीमें तैनात की गई हैं. इनमें ओडीआरएएफ की 60, एनडीआरएफ की 14, दमकल विभाग की 216 और ओएफडीसी की पेड़ काटने वाली 128 टीमें शामिल हैं. दमकल विभाग की 28 अतिरिक्त टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया है. साथ ही, तूफान के दौरान दूरसंचार व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 17 सैटेलाइट फोन, 'सेल ऑन व्हील्स' और टेलीकॉम बैकअप की व्यवस्था की गई है.
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की समीक्षा और 'जीरो कैजुअल्टी' का लक्ष्य
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार देर रात एक उच्च-स्तरीय बैठक कर चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की. बुधवार की तरह गुरुवार को भी मुख्यमंत्री ने तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने कहा कि 'जीरो कैजुअल्टी' (शून्य जनहानि) सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के बीच तालमेल बिठाकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने दृढ़ विश्वास जताया कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से यह लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल होगा.
तैयारियों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, "भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, चक्रवात 'अकवान' के 20 नवंबर को दोपहर के आसपास गोपालपुर के पास हरिपुर में टकराने की संभावना है. स्थिति से निपटने के लिए राज्य के 20 जिलों में व्यापक तैयारियां की गई हैं. 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. इसके अलावा, 4,170 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, जिनमें से 1,317 महिलाओं का सुरक्षित प्रसव भी हो चुका है."
भूस्खलन संभावित गांव, मछुआरों का रेस्क्यू और रेल सेवाएं
ओरसैक (ORSAC) के माध्यम से राज्य के 6 जिलों—गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कंधमाल, मलकानगिरी और कोरापुट में भूस्खलन की आशंका वाले कुल 941 गांवों की पहचान की गई है. कंधमाल और गजपति जिलों से सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए अधिकांश लोग इन्हीं भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से हैं. वहीं, आंध्र प्रदेश के कुछ मछुआरे ओडिशा तट के पास फंसे हुए हैं, जिन्हें तटरक्षक बल की सहायता से सुरक्षित गंजाम जिले में लाने के इंतजाम किए गए हैं.
मुख्यमंत्री ने पुरी के जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर स्थिति और तैयारियों का जायजा लिया और 'हविष्यालियों' (हविष्य व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं) की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. उन्होंने गंजाम समेत अन्य जिलों के कलेक्टरों के साथ भी चर्चा की. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि रेलवे ने 47 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 28 अन्य ट्रेनों का समय बदला (रीशेड्यूल) है. बचाव कार्यों के लिए तटरक्षक बल और रेलवे कोऑर्डिनेशन सेल सक्रिय हैं. इस समीक्षा बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, मुख्य सचिव अनु गर्ग, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अरविंद पाढ़ी, विशेष राहत आयुक्त राजेश प्रभाकर पाटिल और विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव मौजूद थे.
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