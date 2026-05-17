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मृत्यु के बाद भी सुरक्षित नहीं डिजिटल दुनिया! 'डिजिटल विरासत' को निशाना बना रहे साइबर ठग, रहें सावधान

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता/साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अनुज अग्रवाल से ईटीवी भारत से खास बातचीत

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अनुज अग्रवाल से बातचीत
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अनुज अग्रवाल से बातचीत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 17, 2026 at 3:00 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: डिजिटल दौर में जहां तकनीक ने जिंदगी आसान बनाई है, वहीं साइबर ठगी के नए और खतरनाक रूप भी सामने आ रहे हैं. अब ठग केवल जीवित लोगों को ही नहीं, बल्कि अब मृत व्यक्तियों की 'डिजिटल विरासत' (Digital Assets) को भी निशाना बना रहे हैं.

इसपर ईटीवी भारत ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अनुज अग्रवाल से बात की. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अनुज अग्रवाल के अनुसार,

व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके मोबाइल नंबर, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स का दुरुपयोग कर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की जा रही है. डिजिटल विरासत को लेकर कानूनी स्पष्टता की कमी और जागरूकता का अभाव इस खतरे को और बढ़ा रहा है.

तकनीकी लापरवाही का फायदा उठा रहे साइबर अपराधी

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अनुज अग्रवाल के अनुसार, कानूनी व तकनीकी लापरवाही का फायदा आजकल साइबर अपराधी उठा रहे हैं. अनुज अग्रवाल ने बताया कि इस तरह के अपराधों को मुख्य रूप से तीन तरीकों से अंजाम दिया जा रहा है.

साइबर ठगों के निशाने पर डिजिटल विरासत (ETV Bharat)
  • गलत KYC से सिम पोर्ट कर बैंक खाता खाली करना: आज के समय में व्यक्ति के बैंक खाते, इंश्योरेंस पॉलिसी व निवेश से जुड़े सभी ओटीपी (OTP) उसके मोबाइल नंबर पर आते हैं. व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवारजन जब शोक में डूबे होते हैं, तब ठग फर्जी दस्तावेजों या गलत KYC (नो योर कस्टमर) के जरिए उस मृत व्यक्ति का सिम अपने नाम पर ट्रांसफर या पोर्ट करवा लेते हैं. सिम चालू होते ही बैंक खातों को साफ कर दिया जाता है.
  • सोशल मीडिया व मॉनेटाइजेशन पर कब्जा: कई लोग सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर होते हैं, एस्ट्रोलॉजी (ज्योतिष) या अन्य परामर्श का काम करते हैं, जिनके पास लाखों फॉलोअर्स होते हैं. इन अकाउंट्स से अच्छी-खासी कमाई भी होती है. ठग ऐसे अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं और मृत व्यक्ति के नाम पर मिलने वाले विज्ञापन या परामर्श के पैसे खुद के खातों में ट्रांसफर कराने लगते हैं.
  • वारिसों के बीच भ्रम का फायदा: यदि किसी मृत व्यक्ति के एक से अधिक उत्तराधिकारी हैं तो स्पष्ट डिजिटल वसीयत न होने के कारण यह तय नहीं हो पाता कि डिजिटल आईडी किसको मिलेगी. ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियां भी मनमानी करती हैं और इस भ्रम की स्थिति का फायदा साइबर अपराधी उठा लेते हैं.

एक मामला ऐसा भी

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ अनुज अग्रवाल ने एक चौंकाने वाले मामले का जिक्र करते हुए बताया कि,

एक बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल के लिए एक सहायक (सेवादार) रखा गया था. बुजुर्ग की स्वाभाविक मृत्यु के बाद जब पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था. तभी उस सेवादार ने बुजुर्ग का मोबाइल नंबर चुपके से अपने नाम पर पोर्ट करवा लिया. इसके बाद बैंक के सारे ओटीपी सीधे अपराधी के पास आने लगे और उसने बुजुर्ग के जीवनभर की गाढ़ी कमाई से भरे बैंक खाते को पूरी तरह खाली कर दिया. जब तक परिवार संभला, तब तक देर हो चुकी थी.

डिजिटल असेट्स को लेकर स्पष्ट कानून की कमी

अनुज अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में भारत में डिजिटल संपत्तियों व उनकी वसीयत को लेकर कोई बहुत ठोस या स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है. इस वजह से सोशल मीडिया कंपनियां अक्सर पीड़ितों की मदद करने में आनाकानी करती हैं या अकाउंट को पूरी तरह बंद कर देती हैं. हालांकि जैसे-जैसे इस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि संसद जल्द ही इस विषय पर एक सख्त कानून लेकर आएगी. लेकिन तब तक आम जनता को खुद ही जागरूक व सावधान रहने की जरूरत है.

ऐसे बचाएं अपनी 'डिजिटल विरासत'

अनुज अग्रवाल ने बताया कि यदि आप नहीं चाहते कि आपके जाने के बाद आपके परिवार को ऐसी किसी मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना से गुजरना पड़े, तो इन सुरक्षात्मक उपायों को जरूर अपनाएं.

  • मोबाइल नंबर में नॉमिनेशन
  • टेलीकॉम कंपनियों के पास जाकर अपने मोबाइल नंबर में 'नॉमिनी' का नाम दर्ज कराएं, जिससे आकस्मिक मृत्यु के बाद नंबर कानूनी वारिस को आसानी से ट्रांसफर हो सके.
  • पासवर्ड शेयरिंग (गोपनीय लिफाफा) अपने सोशल मीडिया, ईमेल व महत्वपूर्ण डिजिटल टूल्स के पासवर्ड एक गोपनीय लिफाफे में लिखकर अपने विश्वसनीय उत्तराधिकारी या नॉमिनी को सौंप दें.
  • इसका उपयोग कर पहले से तय कर दें कि आपके न रहने पर आपका अकाउंट कौन संभालेगा या उसे कब डिलीट किया जाएगा.

किसी भी परिजन की मृत्यु के बाद उनके बैंक खातों को फ्रीज कराने के साथ-साथ उनके मोबाइल नंबर व सोशल मीडिया अकाउंट्स की स्थिति पर पैनी नजर रखें. थोड़ी सी जागरूकता आपको व आपके परिवार को बड़े साइबर फ्रॉड से बचा सकती है.

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