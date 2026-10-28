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SPECIAL: त्योहारों में साइबर ठगों का मायाजाल, गिफ्ट से लेकर हवाई टिकट और टूर पैकेज तक पर नजर

रांचीः त्योहारों का मौसम आते ही बाजार में खरीदारी, घूमने-फिरने और अपनों को उपहार भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है. दीपावली पर गिफ्ट भेजना हो, क्रिसमस पर खास सरप्राइज देना हो या नए साल का जश्न मनाने के लिए हवाई और ट्रेन का टिकट बुक कराना हो, लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं. इसी बढ़ती ऑनलाइन गतिविधि के बीच साइबर अपराधी भी अपना जाल बिछाने में जुट जाते हैं. इस बार भी आकर्षक ऑफर, भारी छूट, मुफ्त गिफ्ट, सस्ते हवाई टिकट और कम कीमत वाले टूर पैकेज के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे लेकर पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच ने भी अलर्ट जारी किया है.

साइबर अपराधियों का तरीका ऐसा होता है कि पहली नजर में उनके विज्ञापन और वेबसाइट असली लगते हैं. नामी कंपनियों के लोगो, उत्पादों की तस्वीरों और सीमित समय के ऑफर का इस्तेमाल कर लोगों को जल्दी भुगतान करने के लिए उकसाया जाता है. कई बार सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप, एसएमएस और ईमेल के जरिए लिंक भेजे जाते हैं. लिंक पर क्लिक करने के बाद ग्राहक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जो देखने में किसी प्रतिष्ठित शॉपिंग पोर्टल या ट्रैवल कंपनी जैसी होती है. लेकिन भुगतान करने के बाद न तो गिफ्ट मिलता है और न ही टिकट या टूर पैकेज की बुकिंग की पुष्टि होती है. झारखंड के कई थानों में दुर्गा पूजा के दौरान ऐसे मामले भी रिपोर्ट किए गए हैं.

जानकारी देते आईजी अभियान नरेंद्र सिंह (Etv Bharat)

गिफ्ट के नाम पर ठगी, पहले भुगतान फिर गायब

साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार त्योहारों के दौरान साइबर ठगी का एक प्रमुख तरीका आकर्षक गिफ्ट ऑफर है. लोगों को संदेश भेजकर बताया जाता है कि उन्होंने कंपनी की ओर से महंगा उपहार, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या शॉपिंग वाउचर जीता है. गिफ्ट पाने के लिए मामूली डिलीवरी चार्ज, रजिस्ट्रेशन फीस या टैक्स जमा करने को कहा जाता है. कुछ लोग छोटी रकम समझकर भुगतान कर देते हैं. इसके बाद ठग उनसे वेरिफिकेशन के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगने लगते हैं या बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं. एक अन्य तरीके में ऑनलाइन गिफ्ट भेजने के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है. ग्राहक अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त के लिए फूल, मिठाई, कपड़े अथवा अन्य उपहार बुक करता है और भुगतान कर देता है. इसके बाद वेबसाइट बंद हो जाती है, संपर्क नंबर काम करना बंद कर देता है या डिलीवरी के नाम पर लगातार पैसे मांगे जाते हैं. कुछ मामलों में ठग नकली कस्टमर केयर नंबर के जरिए भी लोगों को निशाना बनाते हैं.

ठगी होने पर क्या करें (Etv Bharat)

सस्ते हवाई टिकट के लालच में त्योहार की यात्रा पड़ सकती है महंगी

इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा भी त्यौहार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cybercrime Coordination Centre-i4c) के द्वारा यह बताया गया है कि पर्व त्यौहार की छुट्टियों में बाहर जाने का प्लान सोच समझकर और उचित प्लेटफार्म के द्वारा ही तैयार करें. दीपावली, क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ घूमने या घर जाने की योजना बनाते हैं. इस दौरान हवाई टिकटों की मांग बढ़ने पर साइबर अपराधी सस्ती टिकट बुकिंग का लालच देते हैं. सोशल मीडिया पर सामान्य कीमत से काफी कम दरों पर टिकट उपलब्ध कराने के विज्ञापन दिखाए जाते हैं. कई बार दावा किया जाता है कि सीमित सीटें बची हैं और ऑफर कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा. जल्दबाजी में लोग विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क करते हैं या किसी अनजान वेबसाइट के जरिए भुगतान कर देते हैं. ठग बुकिंग कन्फर्म होने का भरोसा दिलाकर टिकट का फर्जी पीएनआर या ई-टिकट देते हैं. बाद में एयरलाइन या अधिकृत बुकिंग प्लेटफॉर्म पर जांच करने पर पता चलता है कि टिकट जारी ही नहीं हुआ है या उपलब्ध कराया गया विवरण मान्य नहीं है.

ठगी से बचने के उपाय (Etv Bharat)

ट्रेन टिकट और तत्काल बुकिंग के नाम पर भी जाल

त्योहारों के दौरान ट्रेनों में सीटों की कमी और तत्काल टिकट की मांग का फायदा भी साइबर अपराधी उठाते हैं. सोशल मीडिया समूहों और मैसेजिंग ऐप पर कन्फर्म ट्रेन टिकट दिलाने का दावा किया जाता है. कुछ लोग एजेंट बनकर यात्रियों को भरोसा दिलाते हैं कि अतिरिक्त शुल्क देने पर उन्हें कन्फर्म सीट मिल जाएगा.

कई बार टिकट बुक करने के नाम पर पहचान संबंधी दस्तावेज, मोबाइल नंबर और अन्य निजी जानकारी भी मांगी जाती है. पैसे मिलने के बाद आरोपी संपर्क बंद कर देता है या कभी कभी फर्जी टिकट भेज दिया जाता है. साइबर एक्सपर्ट्स विनीत कुमार के अनुसार यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि किसी अनजान व्यक्ति का कन्फर्म टिकट दिलाने का दावा अपने आप में भरोसे का आधार नहीं है.

सस्ते टूर पैकेज में होटल और घूमने की सुविधा का झांसा