SPECIAL: त्योहारों में साइबर ठगों का मायाजाल, गिफ्ट से लेकर हवाई टिकट और टूर पैकेज तक पर नजर
त्योहारों के सीजन में साइबर अपराधी भी एक्टिव हो गए हैं. पुलिस प्रशासन भी नजर बनाए हुए है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 5:56 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 6:30 PM IST
रांचीः त्योहारों का मौसम आते ही बाजार में खरीदारी, घूमने-फिरने और अपनों को उपहार भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है. दीपावली पर गिफ्ट भेजना हो, क्रिसमस पर खास सरप्राइज देना हो या नए साल का जश्न मनाने के लिए हवाई और ट्रेन का टिकट बुक कराना हो, लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं. इसी बढ़ती ऑनलाइन गतिविधि के बीच साइबर अपराधी भी अपना जाल बिछाने में जुट जाते हैं. इस बार भी आकर्षक ऑफर, भारी छूट, मुफ्त गिफ्ट, सस्ते हवाई टिकट और कम कीमत वाले टूर पैकेज के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे लेकर पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच ने भी अलर्ट जारी किया है.
विज्ञापन, वेबसाइट असली लगते हैं
साइबर अपराधियों का तरीका ऐसा होता है कि पहली नजर में उनके विज्ञापन और वेबसाइट असली लगते हैं. नामी कंपनियों के लोगो, उत्पादों की तस्वीरों और सीमित समय के ऑफर का इस्तेमाल कर लोगों को जल्दी भुगतान करने के लिए उकसाया जाता है. कई बार सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप, एसएमएस और ईमेल के जरिए लिंक भेजे जाते हैं. लिंक पर क्लिक करने के बाद ग्राहक ऐसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जो देखने में किसी प्रतिष्ठित शॉपिंग पोर्टल या ट्रैवल कंपनी जैसी होती है. लेकिन भुगतान करने के बाद न तो गिफ्ट मिलता है और न ही टिकट या टूर पैकेज की बुकिंग की पुष्टि होती है. झारखंड के कई थानों में दुर्गा पूजा के दौरान ऐसे मामले भी रिपोर्ट किए गए हैं.
गिफ्ट के नाम पर ठगी, पहले भुगतान फिर गायब
साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार त्योहारों के दौरान साइबर ठगी का एक प्रमुख तरीका आकर्षक गिफ्ट ऑफर है. लोगों को संदेश भेजकर बताया जाता है कि उन्होंने कंपनी की ओर से महंगा उपहार, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या शॉपिंग वाउचर जीता है. गिफ्ट पाने के लिए मामूली डिलीवरी चार्ज, रजिस्ट्रेशन फीस या टैक्स जमा करने को कहा जाता है. कुछ लोग छोटी रकम समझकर भुगतान कर देते हैं. इसके बाद ठग उनसे वेरिफिकेशन के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगने लगते हैं या बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं. एक अन्य तरीके में ऑनलाइन गिफ्ट भेजने के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है. ग्राहक अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त के लिए फूल, मिठाई, कपड़े अथवा अन्य उपहार बुक करता है और भुगतान कर देता है. इसके बाद वेबसाइट बंद हो जाती है, संपर्क नंबर काम करना बंद कर देता है या डिलीवरी के नाम पर लगातार पैसे मांगे जाते हैं. कुछ मामलों में ठग नकली कस्टमर केयर नंबर के जरिए भी लोगों को निशाना बनाते हैं.
सस्ते हवाई टिकट के लालच में त्योहार की यात्रा पड़ सकती है महंगी
इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा भी त्यौहार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cybercrime Coordination Centre-i4c) के द्वारा यह बताया गया है कि पर्व त्यौहार की छुट्टियों में बाहर जाने का प्लान सोच समझकर और उचित प्लेटफार्म के द्वारा ही तैयार करें. दीपावली, क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ घूमने या घर जाने की योजना बनाते हैं. इस दौरान हवाई टिकटों की मांग बढ़ने पर साइबर अपराधी सस्ती टिकट बुकिंग का लालच देते हैं. सोशल मीडिया पर सामान्य कीमत से काफी कम दरों पर टिकट उपलब्ध कराने के विज्ञापन दिखाए जाते हैं. कई बार दावा किया जाता है कि सीमित सीटें बची हैं और ऑफर कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा. जल्दबाजी में लोग विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क करते हैं या किसी अनजान वेबसाइट के जरिए भुगतान कर देते हैं. ठग बुकिंग कन्फर्म होने का भरोसा दिलाकर टिकट का फर्जी पीएनआर या ई-टिकट देते हैं. बाद में एयरलाइन या अधिकृत बुकिंग प्लेटफॉर्म पर जांच करने पर पता चलता है कि टिकट जारी ही नहीं हुआ है या उपलब्ध कराया गया विवरण मान्य नहीं है.
ट्रेन टिकट और तत्काल बुकिंग के नाम पर भी जाल
त्योहारों के दौरान ट्रेनों में सीटों की कमी और तत्काल टिकट की मांग का फायदा भी साइबर अपराधी उठाते हैं. सोशल मीडिया समूहों और मैसेजिंग ऐप पर कन्फर्म ट्रेन टिकट दिलाने का दावा किया जाता है. कुछ लोग एजेंट बनकर यात्रियों को भरोसा दिलाते हैं कि अतिरिक्त शुल्क देने पर उन्हें कन्फर्म सीट मिल जाएगा.
कई बार टिकट बुक करने के नाम पर पहचान संबंधी दस्तावेज, मोबाइल नंबर और अन्य निजी जानकारी भी मांगी जाती है. पैसे मिलने के बाद आरोपी संपर्क बंद कर देता है या कभी कभी फर्जी टिकट भेज दिया जाता है. साइबर एक्सपर्ट्स विनीत कुमार के अनुसार यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि किसी अनजान व्यक्ति का कन्फर्म टिकट दिलाने का दावा अपने आप में भरोसे का आधार नहीं है.
सस्ते टूर पैकेज में होटल और घूमने की सुविधा का झांसा
नए साल के जश्न के लिए गोवा, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग, अंडमान या अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने की योजना बनाने वाले लोग भी ठगों के निशाने पर रहते हैं. सोशल मीडिया पर कम कीमत में होटल, आने-जाने का किराया, भोजन और घूमने की सुविधा देने वाले पैकेज का विज्ञापन किया जाता है. कुछ विज्ञापनों में शानदार होटल और पर्यटन स्थलों की तस्वीरें लगाकर ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है. बुकिंग के लिए पहले कुछ हजार रुपये जमा करने को कहा जाता है. कभी-कभी फर्जी ट्रैवल एजेंसी ग्राहक को होटल की बुकिंग का नकली कन्फर्मेशन भी भेज देती हैं. यात्रा के दौरान जब पर्यटक संबंधित होटल पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि उनके नाम से कोई बुकिंग नहीं है.
फर्जी विज्ञापनों से कैसे बिछाया जाता है जाल?
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की ओर से दी जाने वाली साइबर सुरक्षा संबंधी सलाह के मुताबिक, ऑनलाइन ठगी में फर्जी वेबसाइट, संदिग्ध लिंक और भ्रामक विज्ञापनों से सतर्क रहना जरूरी है. साइबर अपराधी नामी ब्रांड के लोगो, असली उत्पादों की तस्वीरों और भारी छूट का इस्तेमाल कर ऐसे विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, जो पहली नजर में वास्तविक लगते हैं. इन विज्ञापनों पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता को ऐसी वेबसाइट पर भेजा जा सकता है, जिसका पता असली वेबसाइट से मिलता-जुलता हो. वहां नाम, मोबाइल नंबर, बैंकिंग विवरण या भुगतान संबंधी जानकारी मांगी जा सकती है. कुछ वेबसाइटों पर भुगतान के बाद शिपिंग, वेरिफिकेशन या बुकिंग कन्फर्मेशन के नाम पर अतिरिक्त रकम मांगी जाती है।संदिग्ध लिंक के जरिए मोबाइल या डिजिटल खातों की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है. इसलिए किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने, अज्ञात ऐप इंस्टॉल करने या किसी व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन साझा करने से बचना चाहिए. बैंक खाते से संबंधित ओटीपी, यूपीआई पिन और अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए.
ठगी होने पर तुरंत उठाएं कदम
पर्व त्यौहार में साइबर अपराधियों के एक्टिव होने पर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी लोगों को सावधान रहने को कहा गया है. झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार पहले तो पर्व त्यौहार के दौरान फर्जी विज्ञापनों से बचने की जरूरत है. अगर किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है, तो उसे देर किए बिना राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करना चाहिए. इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज की जा सकती है. संबंधित बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को भी तत्काल सूचना देनी चाहिए, ताकि लेनदेन पर जरूरी कार्रवाई की जा सके. साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है. इसलिए शर्मिंदगी या डर के कारण शिकायत करने में देरी नहीं करनी चाहिए. समय रहते सूचना देने और सभी डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने से जांच में मदद मिल सकती है.
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