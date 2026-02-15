ETV Bharat / bharat

सरकारी कर्मचारी सावधान! आठवें वेतन आयोग के नाम पर आए मैसेज को भूल कर भी ना करें क्लिक, एडवाइजरी जारी

रांची: साइबर क्राइम से निपटने के लिए जहां कई एजेंसियां ​​पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं, वहीं साइबर अपराधी हर दिन नई-नई तरकीबों से लोगों को ठगने में कामयाब हो रहे हैं. साइबर क्रिमिनल्स का नया तरीका आठवें वेतन आयोग से जुड़ा है, और इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

क्या है मामला?

सरकारी कर्मचारियों, खासकर केंद्र सरकार में काम करने वालों को आजकल आठवें वेतन आयोग से जुड़े मैसेज उनके मोबाइल फोन पर मिल रहे हैं. मैसेज में 8वें वेतन आयोग का सैलरी कैलकुलेटर और एक एपीके फाइल का लिंक होता है. साइबर क्रिमिनल्स यह लिंक भेजकर लोगों को बताते हैं कि आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी कितनी होगी, या यह जानने के लिए एपीके फाइल डाउनलोड करने को कहते हैं.

जैसे ही कोई एपीके फाइल इंस्टॉल करता है, साइबर क्रिमिनल्स उनके मोबाइल फोन का एक्सेस पा लेते हैं. फिर साइबर क्रिमिनल्स अकाउंट को मोबाइल फोन से लिंक करके पैसे उड़ा लेते हैं. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस मामले में सभी राज्यों को अलर्ट भेजा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बताया है कि सरकारी कर्मचारियों को वाट्सएप मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनमें आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी बढ़ाने का दावा किया जा रहा है.

इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने लोगों से एपीके फाइल वाले लिंक पर क्लिक न करने की अपील की है. झारखंड के कई शहरों में मोबाइल फोन पर भी ऐसे लिंक आए हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे साइबर हेल्पलाइन और नजदीकी पुलिस स्टेशन को मामले की जानकारी दें. जिस नंबर से WhatsApp मैसेज आ रहे हैं, उसे ब्लॉक करें और इसकी रिपोर्ट करें.

एडवाइजरी जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए, इंडियन साइबर क्राइम नेशनल सेंटर ने साइबर क्रिमिनल्स के इस नए तरीके के बारे में सोशल मीडिया पर अलर्ट जारी किया है. अलर्ट में कहा गया है कि यह एक बड़ा स्कैम है.

अपराधी कैसे करते हैं स्कैम

सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी बढ़ाने का दावा करते हुए एक वाट्सएप मैसेज भेजा जाता है. मैसेज में आपसे एक एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है. एपीके फाइल इंस्टॉल होने के बाद, साइबर क्रिमिनल्स आपके मोबाइल फोन का एक्सेस पा लेते हैं, जिससे वे आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं.