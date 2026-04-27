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महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध चिंता का विषय, गृह मंत्रालय इससे निपटने को तैयार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: देश में साइबर अपराध एक बड़ी चिंता का विषय है. हाल के सालों में महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने वाले साइबर क्राइम में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है, इसे देखते हुए गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों की क्षमता को मजबूत करने के मकसद से कई फेज वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है. 'महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन क्राइम से निपटना' नाम की यह पहल ऐसे समय में आई है जब आधिकारिक डेटा में तेज उतार-चढ़ाव दिख रहे हैं. हालांकि, रिपोर्ट किए गए मामलों में कुल मिलाकर बढ़ोतरी हुई है. 2021 में सिर्फ 2,048 मामलों से, यह संख्या 2022 में बढ़कर 62,224 हो गई. हालांकि 2023 में यह घटकर 40,066 हो गई, लेकिन 2024 में मामले फिर से बढ़कर 48,335 हो गए और 2025 में बढ़कर 76,657 हो गए, जो पांच साल की अवधि में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है. 2025 में साइबर अपराध मामलों में तेज बढ़ोतरी ने इससे निपटने वाले पहल की जरूरतों को बढ़ा दिया है. एनालिस्ट इस बढ़ोतरी का कारण इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जैसी नई टेक्नोलॉजी का तेजी से फैलना बता रहे हैं, जिनका गलत इस्तेमाल उत्पीड़न और शोषण के लिए किया जा रहा है. I4C की ऑनलाइन क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन (OCWC) टीम ने हाल ही में मुंबई पुलिस के कानून प्रवर्तन स्टाफ के लिए प्रथम फेज की ट्रेनिंग दी. I4C के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "मुंबई में फेज वन प्रोग्राम का फोकस कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को मज़बूत करने पर था, ताकि वे साइबर क्राइम, खासकर महिलाओं और बच्चों को टारगेट करने वाले क्राइम को असरदार तरीके से निपटारा कर सकें, जांच कौशल को बढ़ा सकें और एक समन्वित प्रतिक्रिया संरचना को बढ़ावा दे सकें. यह पहल जमीनी स्तर पर साइबर क्राइम रिस्पॉन्स को मजबूत करने की दिशा में एक जरूरी कदम है. अधिकारियों का कहना है कि इन क्राइम का पैमाना और जटिलता तेजी से बदला है, जिससे पारंपरिक पुलिसिंग के तरीके के बजाय एक विशेषीकृत और चरणबद्ध प्रशिक्षण दृष्टिकोण की जरूरत पड़ी है. प्रोग्राम से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "साइबर क्राइम, खासकर कमजोर समहू को टारगेट करने वाले, अब अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं. वे अक्सर संगठित, तकनीक-सक्षम नेटवर्क का हिस्सा होते हैं जो अलग-अलग अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं." ट्रेनिंग फ्रेमवर्क को तीन फेज में बांटा गया है ताकि एक पूरी कौशल निर्माण प्रक्रिया पक्का हो सके. फेज वन ट्रेनिंग फ्रंटलाइन रिस्पॉन्स पर फोकस करती है, जिसमें पुलिसवालों को महिलाओं और बच्चों से जुड़ी शिकायतों को पहचानने, रजिस्टर करने और संवेदनशील तरीके से जवाब देने की काबिलियत दी जाती है. इस चरण में पीड़ित सहायता, डिजिटल जागरूकता और साइबर अपराध से निपटने की बुनियादी प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाता है. ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अक्सर शुरुआती पुलिस प्रतिक्रिया में कमजोर माना जाता है. हालांकि भारत ने साइबरक्राइम से निपटने के लिए अपने कानूनी ढांचा को मजबूत किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कौशल अंतर और संसाधन की कमी के कारण प्रवर्तन एक चुनौती बनी हुई है. इस बात को मानते हुए, जाने-माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने ईटीवी भारत को बताया कि साइबरक्राइम के खिलाफ कई उपाय होने के बावजूद प्रवर्तन एक चुनौती बनी हुई है. उन्होंने कहा, "जमीनी स्तर पर स्किल गैप और रिसोर्स की कमी जैसे कई मुद्दे हैं." उन्होंने आगे कहा, "I4C के नवीनतम कई चरण वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम इस दिशा में निश्चित रूप से मदद करेंगे."