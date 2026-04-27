महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध चिंता का विषय, गृह मंत्रालय इससे निपटने को तैयार
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ 2025 में साइबर अपराध से जुड़े कुल 76,657 मामले सामने आए हैं, जिसने पिछले पांच साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
Published : April 27, 2026 at 3:49 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: देश में साइबर अपराध एक बड़ी चिंता का विषय है. हाल के सालों में महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने वाले साइबर क्राइम में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है, इसे देखते हुए गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों की क्षमता को मजबूत करने के मकसद से कई फेज वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है.
'महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन क्राइम से निपटना' नाम की यह पहल ऐसे समय में आई है जब आधिकारिक डेटा में तेज उतार-चढ़ाव दिख रहे हैं. हालांकि, रिपोर्ट किए गए मामलों में कुल मिलाकर बढ़ोतरी हुई है. 2021 में सिर्फ 2,048 मामलों से, यह संख्या 2022 में बढ़कर 62,224 हो गई.
हालांकि 2023 में यह घटकर 40,066 हो गई, लेकिन 2024 में मामले फिर से बढ़कर 48,335 हो गए और 2025 में बढ़कर 76,657 हो गए, जो पांच साल की अवधि में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है.
2025 में साइबर अपराध मामलों में तेज बढ़ोतरी ने इससे निपटने वाले पहल की जरूरतों को बढ़ा दिया है. एनालिस्ट इस बढ़ोतरी का कारण इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जैसी नई टेक्नोलॉजी का तेजी से फैलना बता रहे हैं, जिनका गलत इस्तेमाल उत्पीड़न और शोषण के लिए किया जा रहा है. I4C की ऑनलाइन क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन (OCWC) टीम ने हाल ही में मुंबई पुलिस के कानून प्रवर्तन स्टाफ के लिए प्रथम फेज की ट्रेनिंग दी.
I4C के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "मुंबई में फेज वन प्रोग्राम का फोकस कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को मज़बूत करने पर था, ताकि वे साइबर क्राइम, खासकर महिलाओं और बच्चों को टारगेट करने वाले क्राइम को असरदार तरीके से निपटारा कर सकें, जांच कौशल को बढ़ा सकें और एक समन्वित प्रतिक्रिया संरचना को बढ़ावा दे सकें. यह पहल जमीनी स्तर पर साइबर क्राइम रिस्पॉन्स को मजबूत करने की दिशा में एक जरूरी कदम है.
अधिकारियों का कहना है कि इन क्राइम का पैमाना और जटिलता तेजी से बदला है, जिससे पारंपरिक पुलिसिंग के तरीके के बजाय एक विशेषीकृत और चरणबद्ध प्रशिक्षण दृष्टिकोण की जरूरत पड़ी है. प्रोग्राम से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "साइबर क्राइम, खासकर कमजोर समहू को टारगेट करने वाले, अब अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं. वे अक्सर संगठित, तकनीक-सक्षम नेटवर्क का हिस्सा होते हैं जो अलग-अलग अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं."
ट्रेनिंग फ्रेमवर्क को तीन फेज में बांटा गया है ताकि एक पूरी कौशल निर्माण प्रक्रिया पक्का हो सके. फेज वन ट्रेनिंग फ्रंटलाइन रिस्पॉन्स पर फोकस करती है, जिसमें पुलिसवालों को महिलाओं और बच्चों से जुड़ी शिकायतों को पहचानने, रजिस्टर करने और संवेदनशील तरीके से जवाब देने की काबिलियत दी जाती है.
इस चरण में पीड़ित सहायता, डिजिटल जागरूकता और साइबर अपराध से निपटने की बुनियादी प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाता है. ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अक्सर शुरुआती पुलिस प्रतिक्रिया में कमजोर माना जाता है. हालांकि भारत ने साइबरक्राइम से निपटने के लिए अपने कानूनी ढांचा को मजबूत किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कौशल अंतर और संसाधन की कमी के कारण प्रवर्तन एक चुनौती बनी हुई है.
इस बात को मानते हुए, जाने-माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने ईटीवी भारत को बताया कि साइबरक्राइम के खिलाफ कई उपाय होने के बावजूद प्रवर्तन एक चुनौती बनी हुई है. उन्होंने कहा, "जमीनी स्तर पर स्किल गैप और रिसोर्स की कमी जैसे कई मुद्दे हैं." उन्होंने आगे कहा, "I4C के नवीनतम कई चरण वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम इस दिशा में निश्चित रूप से मदद करेंगे."
दुग्गल ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन क्राइम खास तौर पर संवेदनशील होते हैं और अक्सर कम रिपोर्ट किए जाते हैं. उन्होंने कहा, "जब इनकी रिपोर्ट की जाती है, तो देरी या एक्सपर्टाइज की कमी से जस्टिस डिलीवरी पर बुरा असर पड़ सकता है." ईटीवी भारत से बात करते हुए, एक और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट गोलक कुमार सिमिलि ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को टारगेट करने वाले साइबर क्राइम तेजी से डिजिटल अपनाने और नई टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहे हैं.
सिमिलि ने कहा, "भारत सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के जरिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए स्ट्रक्चर्ड, मल्टी-फेज ट्रेनिंग शुरू करके पहले ही एक मजबूत और समय पर कदम उठाया है. यह पहल पूरे देश में स्पेशलाइज़्ड कैपेबिलिटी बनाने के लिए एक मज़बूत नींव रखती है."
सिमिलि के मुताबिक, मौजूदा अप्रोच एक साफ रणनीतिक इरादा दिखाता है, फेज्ड ट्रेनिंग (अवेयरनेस - इन्वेस्टिगेशन - स्पेशलाइजेशन) के जरिए कैपेसिटी बिल्डिंग, साइबर क्राइम से निपटने के लिए इंस्टीट्यूशनल मजबूती और फोकस्ड प्रोटेक्शन की जरूरत वाले कमजोर ग्रुप्स की पहचान. उन्होंने कहा, "ये उपाय भारत को ग्लोबली बेंचमार्क्ड साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम की ओर बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में रखते हैं." पहल का दूसरा चरण, जांच और तकनीकी कौशल निर्माण में आगे बढ़ता है.
अधिकारियों को डिजिटल सबूत इकट्ठा करने, सोशल मीडिया ट्रैकिंग और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ तालमेल बिठाने की ट्रेनिंग दी जाती है. इस फेज का मकसद शिकायत दर्ज करने और असरदार जांच के बीच के अंतर को कम करना है, ताकि यह पक्का हो सके कि टेक्निकल जानकारी की कमी के कारण केस खत्म न हों.
इसी तरह, प्रोग्राम का तीसरा चरण, जो सबसे उन्नत चरण है, मुश्किल और हाई-स्टेक केस से निपटने वाली खास साइबर यूनिट्स के लिए बनाया गया है. इसमें डार्क वेब जांच, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन को ट्रैक करने और डेटा रिकवरी और क्लाउड एनालिसिस जैसी एडवांस्ड साइबर फोरेंसिक तकनीकों की ट्रेनिंग शामिल है. जांच करने वालों को डीपफेक, AI से बनने वाला एक्सप्लॉइटेशन कंटेंट और ऑर्गनाइज्ड ऑनलाइन अब्यूज नेटवर्क जैसे उभरते खतरों से निपटने की भी ट्रेनिंग दी जाती है.
अधिकारियों का कहना है कि सभी कर्मचारी एक साथ सभी फेज से नहीं गुजरते. इसके बजाय, प्रोग्राम को धीरे-धीरे शुरू किया जाता है, जिससे यह पक्का होता है कि पुलिस स्टेशन स्तर पर बुनियादी साइबर अपराध प्रतिक्रिया क्षमताएं उपलब्ध हों, जबकि खास साइबर यूनिट्स में एडवांस्ड जानकारी डेवलप की जाती है. सिमिली ने आगे कहा, "असर को और बढ़ाने के लिए, मौजूदा कोशिशों को बढ़ाया जा सकता है और एक बड़े साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में जोड़ा जा सकता है, जिससे यह पक्का हो सके कि ट्रेनिंग के नतीजे लगातार, पूरे सिस्टम में असरदार हों."
सिमिली, जो पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) के तौर पर काम कर चुके हैं, ने कुछ खास सुधार वाले एरिया पर जोर दिया, जिनमें रोकथाम की क्षमताओं को मजबूत करना, प्लेटफॉर्म कोलैबोरेशन को गहरा करना, इंटीग्रेटेड साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल और पॉलिसी मॉडर्नाइज़ेशन, नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना, विक्टिम सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना और लगातार क्षमता विकास शामिल हैं.
सिमिली ने कहा, "AI से चलने वाले अर्ली वॉर्निंग सिस्टम को इंटीग्रेट करके I4C ट्रेनिंग पर काम करना, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से मिली जानकारी का इस्तेमाल करना और हाई-रिस्क डिजिटल पैटर्न की पहले से पहचान करके रोकथाम की क्षमताओं को मज़बूत करेगा."
उन्होंने कहा कि मेटा प्लेटफॉर्म और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करना, जिससे कंटेंट को तेजी से हटाया जा सके, रियल-टाइम में जानकारी शेयर की जा सके और सेफ्टी टूल्स के सह विकास को बढ़ावा दिया जा सके, साइबर क्राइम के खिलाफ कैंपेन को और मजबूत करेगा.
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