ETV Bharat / bharat

साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों पर दोहरी मार! शिकायत के लिए रिश्वत का दबाव, पुलिस और बैंकिंग संस्थानों से सही सहयोग की कमी

रिपोर्ट में अमीर लोगों की तुलना में गरीब पीड़ितों के पुलिस को रिश्वत देने की संभावना लगभग चार गुना ज्यादा होती है. जिन पीड़ितों ने पुलिस को रिश्वत दी उनके खोए हुए पूरे पैसे वापस पाने की संभावना उन लोगों की तुलना में तीन गुना ज्यादा थी जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस से शिकायत करने वाले पांच में से दो (42 प्रतिशत) पीड़ितों को शिकायत दर्ज करने का प्रक्रिया मुश्किल लगा. 17 प्रतिशत को यह बहुत मुश्किल लगा और 25 प्रतिशत ने कहा कि यह कुछ हद तक मुश्किल था. जिन लोगों ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई उनमें से एक चौथाई से ज़्यादा (27 प्रतिशत) ने पुलिस को रिश्वत दी थी.

पुलिस के साथ अपने अनुभव का मूल्यांकन करने वाले दस जवाब देने वालों में से पुलिस को दी गई औसत रेटिंग पांच में से 2.4 थी. बैंकों के साथ अपने अनुभव को रेट करने वाले छह पीड़ितों में से कुल रेटिंग पांच में से एक खराब थी.

यह अध्ययन 16 भारतीय राज्यों में 8,306 से ज्यादा लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित है. इसका मकसद भारत में साइबर क्राइम के तेजी से बदलते प्रकृति और उनसे निपटने के लिए बने सिस्टम की जांच करना है. रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय साइबर अपराध के पीड़ितों और जानकारों ने ज्यादात यह महसूस किया कि बैंकों ने जिम्मेदारी लेने या रिकवरी प्रक्रिया में पीड़ित की मदद करने से मना कर दिया. एक मामले को छोड़कर वित्तीय धोखाधड़ी (फाइनेंशियल फ्रॉड) के पीड़ितों के साथ बाकी सभी इंटरव्यू में बैंकों ने कहा कि पीड़ितों ने फ्रॉड करने वाले के साथ 'सहयोग' किया.

कॉमन कॉज के डायरेक्टर विपुल मुद्गल ने कहा कि इस अध्ययन का मकसद साइबर क्राइम के बारे में लोगों की सोच और अनुभव और उनसे निपटने के लिए सिस्टम की तैयारी को समझना है.

कॉमन कॉज और लोकनीति-सीएसडीएस की मिलकर की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर क्राइम के मामलों में आमतौर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती हैं. नई दिल्ली में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 15 पीड़ितों ने पुलिस से ऑनलाइन या खुद जाकर शिकायत की थी उनमें से छह मामलों में एफआईआर दर्ज की गई. इनमें से दो ऑटोमैटिक एफआईआर थीं. वहीं कम से कम दो अन्य मामलों में, पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों और बैंकिंग संस्थानों से साइबर क्राइम से लड़ने के लिए मिलकर काम करने को कहा था. उनके इस बात को कहने के महीनों बाद गुरुवार को 'साइबर क्राइम—विक्टिम पर्सपेक्टिव्स एंड सिस्टेमिक रिस्पॉन्सेस' पर भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट (SPIR) 2026 से पता चला कि पुलिस और बैंकिंग संस्थानों से सही सहयोग की कमी ने स्थिति को और बिगाड़ कर रख दिया है.

इसी साल जून में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की राजधानी में 52वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए नागरिकों को धोखा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई थी. उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को संवेदनशील, समन्वित और समयबद्ध तरीके से निपटने की जरूरत है.

मजे की बात यह थी कि एक तिहाई से ज्यादा पीड़ितों ने अपने पर्सनल नेटवर्क से संपर्क किया ताकि पुलिस मामले को ठीक से देख सके. रिपोर्ट में बताया गया, "जिन पीड़ितों ने पर्सनल नेटवर्क के जरिए पुलिस से संपर्क किया उनके साइबर क्राइम में खोए हुए पूरे पैसे वापस पाने की संभावना उन लोगों की तुलना में तीन गुना ज़्यादा थी जिन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया."

रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर क्राइम करने वाले लोग अपराध करने के लिए 'सोशल इंजीनियरिंग' पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, जिसमें वे संवेदनशील जानकारी या पर्सनल डिवाइस तक पहुंच पाने के लिए धोखा, हेरफेर, जबरदस्ती और धमकी का इस्तेमाल करते हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है, "संगठित नेटवर्क वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के साइबर अपराध चलाते हैं, लीक हुए डेटा, म्यूल अकाउंट और नकली सिम कार्ड को तैयार किट के रूप में बेचते हैं. अधिकारियों के प्रति अविश्वास और शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिए जाने की भावना के कारण साइबर अपराध की रिपोर्ट बहुत कम होती है.

ऑनलाइन लिंग आधारित हिंसा और गैर-सहमति से छवि दुरुपयोग (Image Abuse) के अधिकांश मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि एक तिहाई उत्तरदाताओं को अक्सर नकली डिलीवरी या उच्च रिटर्न निवेश घोटाला कॉल प्राप्त होते हैं. लगभग एक चौथाई लोगों को अक्सर बैंक की नकल वाले कॉल, गैर-कानूनी कामों से जुड़े फोन कॉल और दोस्त होने का दावा करने वाले अनजान नंबर मिले हैं.

डेटा से पता चलता है कि ऑनलाइन पेमेंट का ज्यादा इस्तेमाल फ्रॉड कॉल के ज्यादा खतरे से जुड़ा है. पिछले 2 से 3 सालों में 13 प्रतिशत जवाब देने वाले साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं. कम पढ़े-लिखे और कम उम्र के जवाब देने वालों के साइबर क्राइम का शिकार होने की संभावना ज्यादा होती है.

मुद्गल ने कहा, "हमें पता है कि SPIR 2026 तेजी से बढ़ते माहौल का सिर्फ एक हिस्सा कवर करता है. यह जमीन पर पुलिस व्यवस्था के असर का अंदाजा लगाने और जरूरत की कमियों को पहचानने की हमारी कोशिश का हिस्सा है. हम इसे भविष्य में ज्यादा नीति पर आधारित रिसर्च के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर भी देखते हैं."

उन्होंने कहा, "हम पक्का मानते हैं कि इंसानों को जानकारी में शामिल रखकर कंप्यूटर साइंस और बिहेवियरल साइंस के बीच की खाई को पाटना चाहिए. सावधानी यह है कि तकनीकी-प्रबंधकीय समाधान नागरिकों की इज्जत, निजता या नागरिक आजादी की कीमत पर नहीं आने चाहिए."

कॉमन कॉज एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो औपचारिक तरीकों से वकालत और दखल के जरिए लोकतंत्र, सुशासन और सार्वजनिक नीति सुधार और अनौपचारिक नीति जुड़ाव को बढ़ावा देना चाहती है. इसी तरह, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में रिसर्च के लिए भारत के प्रमुख संस्थान में से एक है. लोकनीति CSDS का एक रिसर्च प्रोग्राम है.

ये भी पढ़ें: सावधान: शादी के डिजिटल कार्ड से खाली हो रहा है बैंक खाता, साइबर पुलिस की चेतावनी