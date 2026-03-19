जम्मू कश्मीर में अंतरारष्ट्रीय फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार
ये साइबर अपराधी विदेशी और भारतीय नागरिकों को निशाना बनाते थे और करोड़ों रुपये का लेनदेन करते थे.
Published : March 19, 2026 at 1:31 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. खबर के मुताबिक, जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया इकाई ने एक संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट संचालित करने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है.
इन लोगों पर आरोप है कि, वे विदेशी और भारतीय नागरिकों को निशाना बनाते थे और करोड़ों रुपये का लेनदेन करते थे. एक अधिकारी ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है.
मामले में संबंधित अधिकारी का कहना है कि, पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) और आपराधिक जांच विभाग ने धोखाधड़ी वाली ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल गुप्त कॉल सेंटरों के कामकाज पर तकनीकी और विश्वसनीय इनपुट के आधार पर विशेष टीमों का गठन किया. उन्होंने कई स्थानों पर व्यवस्थित निगरानी, डिजिटल खुफिया जानकारी एकत्र करने और सत्यापन के दौरान, उन्होंने श्रीनगर के बाहरी इलाके रंगरेथ में औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रमुख परिचालन केंद्र की पहचान की.
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि, छापेमारी के दौरान सात संदिग्धों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. उनके पास से 13 मोबाइल फोन, 9 लैपटॉप, वीओआईपी (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) सिस्टम, सिम कार्ड और नेटवर्किंग उपकरण, डिजिटल स्टोरेज मीडिया आदि सहित बड़ी मात्रा में डिजिटल और संचार उपकरण जब्त किए गए. आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
उन्होंने कहा कि जब्त किए गए सामान में काफी सबूत हैं, जो साफ तौर पर एक बहुत संगठित और तकनीक में उन्नत अपराध सेटअप की ओर इशारा करते हैं. शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपी एक बड़े, अच्छी तरह से समन्वित साइबरक्राइम सिंडिकेट का हिस्सा थे, जिसके लिंक जम्मू और कश्मीर से बाहर तक फैले हुए थे.
धोखाधड़ी के इस नेटवर्क का एक हिस्सा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों में लोगों को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया था. अधिकारी के मुताबिक, ये अपराधी अंतरराष्ट्रीय संचार मास्किंग प्रौद्योगिकियों के माध्यम से काम करते थे. वे लोगों को ठगने के लिए कई तरह के तरकीब अपनाते थे. ये साइबर अपराधी आधुनिक डिजिटल और क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के माध्यम से धन की लूट करते थे.
आरोपियों ने वीओआईपी-आधारित प्रणालियों का उपयोग करके एक गुप्त अपंजीकृत कॉल सेंटर बुनियादी ढांचा स्थापित किया था, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल नंबर के जरिये लोगों को ठग सके. अधिकारी ने कहा कि अपराधी सर्वर रूटिंग और स्पूफिंग तकनीकों का उपयोग करके अपने वास्तविक स्थान को छिपाते थे और अनजान पीड़ितों के लिए वैध सेवा प्रदाता के रूप में दिखाई देते थे.
अधिकारी के मुताबिक, ये अपराधी अंतराराष्ट्रीय कॉल जनरेट करके कॉल सेंटर के जरिए रूट किया जाता था. इससे एक नकली याहू मेल डॉट कॉम वेबसाइट और गूगल विज्ञापनों का इस्तेमाल करके पीड़ितों को टारगेट किया जा रहा था.
सीआईके के मुताबिक, इस तरीके में ऑर्गनाइज्ड कॉल ऑपरेशन और ऑनलाइन फिशिंग एड के जरिए कई देशों में लोगों से संपर्क करना शामिल है. इसमें कहा गया है, "जब कोई विक्टिम एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करता था, तो उनकी स्क्रीन पर एक टोल-फ्री नंबर दिखाई देता था.
यह टोल-फ्री नंबर संदिग्ध संचालित करते थे, जो फिर भोले-भाले लोगों को धोखा देकर उनकी बैंकिंग और दूसरी पर्सनल डिटेल्स ले लेते थे. उसके बाद शुरू होता था धोखाधड़ी का खेल. सीआईके ने कहा कि वे पीड़ितों की पहचान करने और वित्तीय प्रवाह और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कड़ी समेत बड़े नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.
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