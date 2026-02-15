जामताड़ा गैंग से जुड़े तीन लोग गिरफ्तार, 227 क्रेडिट कार्ड जब्त, ₹92.53 लाख के ट्रांजैक्शन का पता चला
सूरत साइबर क्राइम सेल ने झारखंड के जामताड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में गुजरात से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : February 15, 2026 at 3:54 PM IST
सूरत (गुजरात) : साइबर क्राइम सेल ने शनिवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर नकली आरटीओ ई-चालान एपीके फाइलों के जरिए लोगों को ठगने का शक है. आरोपियों की पहचान राजकोट के निशित नाथवानी, सूरत के अश्विन नरसिंहभाई गंगानी और झारखंड के जामताड़ा के गौतम मंडल के तौर पर हुई है.
जांच में पता चला कि वे पीड़ितों के मोबाइल फोन एक्सेस करने के लिए उन्हें वाट्सएप पर " Digital RTO E-Challan.APK" नाम की एक फाइल भेजते थे. जैसे ही यूजर यह फाइल डाउनलोड करता, मोबाइल हैक हो जाता था. इस फाइल के जरिए हैकर्स मोबाइल के मैसेज, कॉन्टैक्ट और गैलरी से परमिशन ले लेते थे, जिससे वे सीधे यूजर का OTP पढ़ सकते थे. इस तरीके से, वे बैंक ओटीपी पढ़कर उनके खाते से पैसे निकाल लेते थे. एक मामले में, शिकायत करने वाले के बेटे ने यह फाइल डाउनलोड की और किश्तों में पांच लाख रुपये गंवा दिए.
पुलिस ने कहा कि झारखंड के जामताड़ा के रहने वाले जालसाजों के एजेंट सूरत में थे. आरोपी चोरी के पैसे से लोगों के क्रेडिट कार्ड बिल भरते थे, जिसे बाद में कैश या कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए मास्टरमाइंड को ट्रांसफर कर दिया जाता था. एक अधिकारी ने बताया कि वे इस काम के लिए 10 प्रतिशत कमीशन लेते थे.
पढ़े-लिखे युवा साइबर गैंग के मोहरे बन रहे
पुलिस को चिंता इस बात की है कि आरोपियों में से एक बीकाम वाला सिविल इंजीनियर है. जल्दी पैसा कमाने के लालच में, उन्हें इंटर-स्टेट साइबर गैंग के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. जांच के दौरान, अश्विन गंगानी के ऑफिस से 227 क्रेडिट कार्ड, दो पीओएस मशीनें और 92.53 लाख रुपये के ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स मिले.
डीसीपी ने क्या कहा
सूरत डीसीपी विशाखा जैन ने कहा, "जामताड़ा गैंग ने एक पीड़ित को नकली RTO APK फाइलें भेजकर 5.5 लाख रुपये चुरा लिए. जांच के दौरान, साइबर क्राइम सेल ने सूरत में एक गैंग का भंडाफोड़ किया और तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने चोरी के पैसे मास्टरमाइंड को कैश में ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट कार्ड पेमेंट तरीकों का इस्तेमाल किया और 10 प्रतिशत कमीशन लिया."
