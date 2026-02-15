ETV Bharat / bharat

जामताड़ा गैंग से जुड़े तीन लोग गिरफ्तार, 227 क्रेडिट कार्ड जब्त, ₹92.53 लाख के ट्रांजैक्शन का पता चला

गिरफ्तारी के बाद आरोपी ( ETV Bharat )

सूरत (गुजरात) : साइबर क्राइम सेल ने शनिवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर नकली आरटीओ ई-चालान एपीके फाइलों के जरिए लोगों को ठगने का शक है. आरोपियों की पहचान राजकोट के निशित नाथवानी, सूरत के अश्विन नरसिंहभाई गंगानी और झारखंड के जामताड़ा के गौतम मंडल के तौर पर हुई है. जांच में पता चला कि वे पीड़ितों के मोबाइल फोन एक्सेस करने के लिए उन्हें वाट्सएप पर " Digital RTO E-Challan.APK" नाम की एक फाइल भेजते थे. जैसे ही यूजर यह फाइल डाउनलोड करता, मोबाइल हैक हो जाता था. इस फाइल के जरिए हैकर्स मोबाइल के मैसेज, कॉन्टैक्ट और गैलरी से परमिशन ले लेते थे, जिससे वे सीधे यूजर का OTP पढ़ सकते थे. इस तरीके से, वे बैंक ओटीपी पढ़कर उनके खाते से पैसे निकाल लेते थे. एक मामले में, शिकायत करने वाले के बेटे ने यह फाइल डाउनलोड की और किश्तों में पांच लाख रुपये गंवा दिए. आरोपियों के पास से जब्त सामान (ETV Bharat)