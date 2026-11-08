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हैदराबाद के आईटी हब में मिलेगी 'वर्क फ्रॉम पार्क' सुविधा, देश में ऐसा पहला प्रोजेक्ट

हैदराबाद के आईटी हब में मिलेगी 'वर्क फ्रॉम पार्क' सुविधा, देश में ऐसा पहला प्रोजेक्ट ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना के साइबराबाद नगर निगम (CMC) क्षेत्र में कामकाजी पेशेवरों को खुले कार्यक्षेत्र (ओपन वर्किंग स्पेस) प्रदान करने के लिए 30 'वर्क फ्रॉम पार्क' (पार्क से काम करने की अवधारणा) स्थान बनाने की तैयारी चल रही है. यह योजना संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शहर दुबई द्वारा हाल ही में शुरू की गई इसी तरह की एक पहल से प्रेरणा लेते हुए शुरू की गई है.

यह कदम साइबराबाद में कर्मचारियों, व्यापारियों और स्टार्टअप चलाने वाले युवाओं को शांतिपूर्ण कामकाजी माहौल देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आईटी कंपनियों का प्रमुख केंद्र है.

शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सीएमसी आयुक्त जी. सृजना ने कहा कि CMC पहले चरण में सेरीलिंगमपल्ली क्षेत्र के मजीदबांदा माधव हिल्स कॉलोनी में 1.5 एकड़ का पार्क और कूकटपल्ली क्षेत्र के माधापुर में एक एकड़ का गार्डन बनाने की योजना बना रहा है. उन्होंने कहा, "'वर्क फ्रॉम पार्क' को एक शांत वातावरण, ऊंचे पेड़ों, बीच में बने शानदार कमरों, आरामदायक कुर्सियों, मुफ्त वाई-फाई, कैफेटेरिया, को-वर्किंग बैठने की व्यवस्था, एम्फीथिएटर (खुला रंगमंच), स्टार्टअप थीम वाले मीटिंग हॉल, वॉकिंग ट्रैक, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा, शौचालय और अन्य सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है." प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat) सीएमसी आयुक्त के अनुसार, कार्यालयों में उपलब्ध सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ, पार्कों को यातायात की भीड़-भाड़ से दूर आधुनिक रूप दिया जा रहा है. निगम के भीतर 30 पार्कों को विकसित करने के उद्देश्य से, पहले चरण के तहत दो स्थानों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है. इन पार्कों को 1 जनवरी तक शुरू करने की योजना है.