ETV Bharat / bharat

बैंकॉक से म्यांमार तक चल रहा था साइबर फ्रॉड का खेल, गुजरात में एक बड़े रैकेट का हुआ भंडाफोड़

आरोपी सोशल मीडिया और अपने एजेंटों के जरिए युवाओं को विदेश में डेटा एंट्री की नौकरी दिलाने का लालच देते थे.

cyber-slavery-racket-from-bangkok-to-myanmar-surat-accused-busted
साइबर धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 6, 2026 at 6:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: गुजरात में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है. खबर के मुताबिक, यह रैकेट भारतीय युवाओं को विदेश में अच्छी नौकरी और ज्यादा सैलरी का वादा करके साइबर गुलामी में धकेल रहा है.

इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश गांधीनगर के सीआईडी क्राइम के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने किया है. जांच में पता चला है कि सूरत के दो मुख्य लोगों समेत कई एजेंट युवाओं को नौकरी के बहाने विदेश भेजकर साइबर फ्रॉड कर रहे थे.

आरोपी सोशल मीडिया और अपने एजेंटों के जरिए युवाओं को विदेश में डेटा एंट्री की नौकरी दिलाने का लालच देते थे. उन्हें हर महीने करीब 75 हजार रुपये की सैलरी का लालच देकर थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में भेजा जाता था. युवाओं को यह यकीन दिलाया जाता था कि उन्हें वहां आसानी से ऑफिस का काम मिल जाएगा और अच्छी इनकम होगी.

लेकिन असल में, युवाओं के विदेश पहुंचते ही पूरी स्थिति बदल जाती थी. बैंकॉक पहुंचने के बाद, चीनी गैंग के एजेंटों ने पीड़ितों के पासपोर्ट और मोबाइल फोन जब्त कर लेते थे. फिर उन्हें गैर-कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कराकर म्यांमार में एक चीनी साइबर हब में ले जाकर बंधक बना लिया जाता था. वहां पहुंचने के बाद, युवाओं का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया जाता था.

आरोपी उनसे सोशल मीडिया पर युवतियों के नाम से फेक प्रोफाइल बनाने के लिए मजबूर करते थे. इन फेक प्रोफाइल के जरिए विदेशी और भारतीय नागरिकों से दोस्ती करके उनका भरोसा जीता जाता था और फिर क्रिप्टोकरेंसी स्कैम और डेटिंग ऐप फ्रॉड के जरिए पैसे वसूले जाते थे.

अगर कोई युवा ऐसे गैर-कानूनी काम करने से मना करता था, तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता था. कुछ मामलों में, उसे मारपीट या धमकी देकर दोबारा काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. यह पूरी प्रक्रिया साइबर गुलामी के रूप में चल रहा था.

जांच के दौरान, सूरत के मोटा वराछा इलाके का कौशिक पेठानी और कामरेज का ध्रुव डोबरिया इस नेटवर्क में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आए हैं. ध्रुव डोबरिया खुद लाओस में टीम मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था और उसके नीचे करीब 20 लोग इस तरह का साइबर फ्रॉड कर रहे थे.

इसके अलावा, जांच में चेतन सोनी और मनीष भानुशाली के नाम भी सह-आरोपी के तौर पर सामने आए हैं. टेक्निकल एनालिसिस के दौरान पूरा स्कैम सामने आया और गांधीनगर CID क्राइम में चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस मामले में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एसपी विवेक भेड़ा ने कहा कि ऐसे इंटरनेशनल गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है जो विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवाओं को फंसाते हैं. उन्होंने युवाओं को चेतावनी दी कि सोशल मीडिया या अनजान एजेंट के जरिए मिले जॉब ऑफर को स्वीकार करने से पहले उनकी पूरी जांच करना जरूरी है.

जांच एजेंसियां ​​अब इस नेटवर्क के दूसरे सदस्यों और इसके इंटरनेशनल कनेक्शन के बारे में और जांच कर रही हैं. इसके साथ ही, विदेश में फंसे भारतीय युवाओं को वापस लाने के लिए भी पुलिस ने कार्रवाई की है.

ये भी पढ़ें: कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है साइबर ठगी की रकम, पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा!

TAGGED:

CYBER SLAVERY
GUJRAT
CYBER FRAUD
DIGITAL ARREST
CYBER SLAVERY RACKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.