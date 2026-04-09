झारखंड में साइबर स्लेव रैकेट का बड़ा खुलासा, युवकों को म्यांमार भेजकर ठगी का करवाया जा रहा काम
अपराधी अब बेरोजगार युवाओं को फंसा कर उन्हें विदेश लेकर जाकर साइबर गुलाम बना रहे हैं. उनसे ठगी का धंधा कराया जाता है.
Published : April 9, 2026 at 6:52 PM IST
रांची: देशभर में साइबर अपराध के मामलों में झारखंड की बदनामी बढ़ती जा रही है. साइबर क्राइम ब्रांच और पुलिस के लगातार प्रयासों के बावजूद अपराधियों ने नया फॉर्मूला ईजाद कर लिया है, ‘साइबर स्लेव’ या साइबर गुलाम. युवकों को विदेश में बेहतर नौकरी का लालच देकर बंधक बनाया जाता है और जबरन साइबर ठगी करवाई जाती है. झारखंड सीआईडी की जांच में इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है.
साइबर स्लेव मामले का खुलासा कैसे हुआ?
विदेश मंत्रालय की मदद से फरवरी 2025 में झारखंड के एक युवक ने पत्र लिखकर मदद मांगी. उसने बताया कि उसे म्यांमार में बंधक बनाकर साइबर ठगी का काम करवाया जा रहा है. विदेश मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से युवक को रेस्क्यू कर भारत वापस लाया गया. झारखंड लौटने के बाद सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने युवक से पूछताछ की. युवक ने चौंकाने वाले खुलासे किए. उसने बताया कि फिरोज नाम के व्यक्ति ने विदेश में अच्छी नौकरी देने के नाम पर उसे पहले बैंकॉक और फिर म्यांमार भेज दिया. वहां विदेशी साइबर अपराधी उसे जबरन भारत और अन्य देशों में ठगी करवाते थे. युवक के बयान के आधार पर 16 दिसंबर 2025 को सीआईडी साइबर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई.साइबर स्लेवरी मामले में झारखंड सीआईडी की एक और बड़ी कार्रवाई, मुंबई के डोंगरी से दाऊद गिरफ्तार
एक दर्जन से ज्यादा युवक बने साइबर स्लेव
सीआईडी की जांच में सामने आया कि झारखंड के विभिन्न जिलों (खासकर हजारीबाग, खूंटी और जमशेदपुर) के करीब एक दर्जन युवकों को बैंकॉक व म्यांमार ले जाकर साइबर गुलाम बनाया गया. अब तक आधा दर्जन से ज्यादा युवकों को विदेश से रेस्क्यू कर उनके बयान दर्ज किए गए हैं.
मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दूसरे सहयोगी पर छापा
जांच के दौरान सीआईडी ने सबसे पहले मुख्य आरोपी सरताज आलम को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया. सरताज आलम पर आरोप है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर मासूम युवकों को फंसाता था. उसके बयान और गवाहों के आधार पर केस डायरी कोर्ट में पेश की गई है. इसके बाद सीआईडी की टीम ने सरताज के सहयोगी दाऊद अहमद (या दाऊद) को मुंबई से गिरफ्तार किया. दोनों के बीच पैसे की लेन-देन के ठोस सबूत भी मिले हैं.
पीड़ित युवकों ने क्या बताया?
रेस्क्यू हुए युवकों ने सीआईडी को बताया कि सरताज आलम विदेश में कई लोगों को साइबर फ्रॉड के जाल में फंसा चुका है. विदेश पहुंचते ही उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे ताकि कोई भाग न सके. युवकों को डरा-धमकाकर कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था.
युवकों को कैसे फंसाया जाता था?
सरताज आलम और उसके साथी जीरो (Zero) सोशल मीडिया और टेलीग्राम के जरिए संपर्क करते थे. टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बेरोजगार युवकों को विदेश में आकर्षक पैकेज वाली नौकरी (डेटा एंट्री, बैंक जॉब आदि) का लालच दिया जाता था. वीजा और टिकट के नाम पर पैसे वसूले जाते थे. झारखंड से युवकों को बैंकॉक के रास्ते म्यांमार भेजा जाता था.
ट्रेनिंग और जबरन काम
विदेश पहुंचने पर युवकों को स्कैम सेंटर में दबाव डालकर ट्रेनिंग दी जाती थी. ट्रेनिंग में शामिल था:
- व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाना.
- आकर्षक निवेश ऑफर देकर लोगों से चैट करना.
- फर्जी लिंक भेजकर पैसे ठगना.
भारत से तस्करी कर ले जाए गए युवकों को लंबे समय तक कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता था. बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती थी.
भारतीय सिम कार्ड का इस्तेमाल क्यों?
जांच में पता चला कि झारखंड के इन अपराधियों का अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोहों से गठजोड़ है. विदेश में बैठे ठग भारतीय सिम कार्ड और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर ठगी करते हैं. इसका कारण भारतीय नंबर से कॉल आने पर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं और पैसे गंवा बैठते हैं. अपराधी अब म्यांमार, दुबई, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देशों को अपना बेस बना चुके हैं.
बचाव के उपाय और जागरूकता
सीआईडी साइबर क्राइम ब्रांच ने बेरोजगार युवाओं में जागरूकता अभियान चलाया है. अपराधी मुख्य रूप से इन तरीकों से फंसाते हैं:
- अनधिकृत एजेंटों के जरिए विदेश में बैंक/डेटा एंट्री जॉब का ऑफर.
- वीजा-टिकट के नाम पर पैसे जमा कराना.
- रहना-खाना मुफ्त बताना.
- विदेश पहुंचकर पासपोर्ट जब्त कर स्कैम ट्रेनिंग देना.
सुरक्षा टिप्स:
- विदेश में नौकरी का झांसा देने वाले अनधिकृत एजेंटों से सावधान रहें.
- पूरी जांच करने के बाद ही आगे बढ़ें. जरूरत हो तो विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर जानकारी लें.
- किसी भी साइबर ठगी की सूचना तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें या पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.
झारखंड सीआईडी की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
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