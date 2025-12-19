ETV Bharat / bharat

आधार कॉपी आतंकियों के पास मिली, ये कहकर बुजुर्ग को किया DIGITAL ARREST, ₹40 लाख ट्रांसफर करवाए

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस लगातार लोगों को साइबर ठगों से सावधान रहने को कह रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग साइबर ठगों के झांसे में आ जा रहे हैं. साइबर ठग भी आए दिन नई-नई ट्रिक आजमा कर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए ठग रहे हैं. ऐसा ही एक मामला देहरादून से सामने आया है. इस बार तो साइबर ठगों ने रिटायर्ड अफसर को आतंकवादियों के साथ संबंध होने का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपयों की ठगी कर दी.

रिटायर्ड अफसर से साइबर ठगी: दिल्ली की एक बड़ी कंपनी से रिटायर्ड बुजुर्ग को साइबर ठगों ने आतंकियों से संबंध होने का भय दिखाया. जब बुजुर्ग डर गए तो उसके बाद डिजिटल अरेस्ट कर गिरफ्तारी का डर दिखाया. डिजिटल अरेस्टिंग के दौरान बुजुर्ग से लाखों रुपए ठग लिए गए. बुजुर्ग की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम क्रंट्रोल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बुजुर्ग से कहा उनके आधार कार्ड की कॉपी आतंकियों के पास मिली है: 68 वर्षीय बुजुर्ग मुकेश पांडे निवासी पंडितवाड़ी देहरादून ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो एलएंडटी दिल्ली से रिटायर्ड कर्मचारी हैं. 10 दिसंबर को उन्हें एक फोन आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का कर्मचारी बताया. उसने कहा कि उनकी आधार कार्ड की एक प्रति आतंकवादियों के पास मिली है. उनके नाम का एक सिम भी उपयोग में लिया जा रहा है. पीड़ित को पुलिस हेडक्वार्टर आने के लिए कहा गया.

गिरफ्तारी का भय दिखाकर किया डिजिटल अरेस्ट: उसके बाद मुकेश पांडे को एक अन्य कॉल आई. इस बार कॉल करने वाले ने खुद का नाम प्रेम कुमार गौतम बताते हुए एनआईए का अधिकारी बताया. उसने कहा कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. उन्हें पुणे के डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा. इस डर से पीड़ित घबरा गया. साइबर ठग ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर बातों में उलझा लिया.