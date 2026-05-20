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सावधान ! चार धाम यात्रा करने वाले यात्रियों का फायदा उठा रहे साइबर अपराधी

साइबर धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

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केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए कतार में खड़े श्रद्धालु (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 8:02 PM IST

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Updated : May 20, 2026 at 8:16 PM IST

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नई दिल्ली : उत्तराखंड में लाखों श्रद्धालु वार्षिक चार धाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, वहीं साइबर अपराधी धार्मिक रीति-रिवाजों का लाभ उठाने के लिए रोज-रोज नए-नए तरीके ढूंढ रहे हैं. फर्जी हेलीकॉप्टर बुकिंग, फर्जी होटल आरक्षण, सरकारी वेबसाइटों की नकल और हेरफेर की गई ऑनलाइन समीक्षाओं के कई उदाहरण सामने आए हैं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने देशव्यापी चेतावनी जारी करते हुए तीर्थयात्रियों को चार धाम तीर्थयात्रा के दौरान होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान किया है. यह यात्रा हर साल अप्रैल से नवंबर तक चलती है. यह चेतावनी देश भर में साइबर अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा की व्यवस्था करने के प्रयास में अपनी बचत गंवाने वाले तीर्थयात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बीच आई है.

आध्यात्मिक यात्रा आर्थिक और भावनात्मक संकट में बदल गई - ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के 50 वर्षीय बिघ्नाराज चंद की आध्यात्मिक पारिवारिक यात्रा संकट में बदल गई. पिछले साल उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए योजना बनाई थी. उन्होंने एक ट्रैवेल एजेंट से संपर्क किया. एजेंट उनके बेटे का परिचित था. एजेंट ने परिवहन, आवास और हिमालयी तीर्थस्थलों के लिए बुकिंग सहित एक संपूर्ण तीर्थयात्रा पैकेज का वादा किया था. चंद ने फोनपे के माध्यम से कथित ट्रैवल एजेंट को आठ किस्तों में 4.40 लाख रुपये हस्तांतरित कर दिए.

भुवनेश्वर से देहरादून के लिए हवाई टिकट बुक किए गए थे, और परिवार को मई 2025 में यात्रा शुरू करनी थी. हालांकि, भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण पिछले साल यात्रा रद्द कर दी गई. जब चंद के परिवार के सदस्यों ने ट्रैवल एजेंट से संपर्क किया, तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि यात्रा इस साल आयोजित की जाएगी. जब 2026 में यात्रा शुरू हुई, तो एजेंटों से संपर्क टूट गया. वादा किए गए होटल की पुष्टि और परिवहन व्यवस्था कभी नहीं मिली. चंद ने पुलिस को शिकायत की. उन्होंने पुलिस को बताया, "बार-बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तब जाकर हमें पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है." ओडिशा पुलिस ने आरोपी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. जांचकर्ताओं को संदेह है कि आरोपियों ने तीर्थयात्रा बुकिंग को लेकर लोगों के सामाजिक भरोसे और जल्दबाजी का फायदा उठाकर पीड़ितों से बड़ी रकम डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर करवा ली.

धार्मिक पर्यटन में भावनात्मक संवेदनशीलता का समावेश होने के कारण धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रहीं -साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की धोखाधड़ी तेजी से आम होती जा रही है क्योंकि धार्मिक पर्यटन में भावनात्मक संवेदनशीलता के साथ-साथ घबराहट में लिए गए यात्रा निर्णय भी शामिल होते हैं. साइबर सुरक्षा विश्लेषक पवन दुग्गल ने ईटीवी भारत को बताया, “तीर्थयात्री अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं क्योंकि उन्हें भीड़भाड़ वाले समय में दर्शन स्लॉट, हेलीकॉप्टर टिकट या आवास छूट जाने का डर रहता है. धोखेबाज फर्जी सोशल मीडिया पेज, नकली बुकिंग पोर्टल और मनगढ़ंत समीक्षाओं के माध्यम से इस जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं.”

उन्होंने श्रद्धालुओं को विशेष रूप से सावधान किया है कि वे “वीआईपी दर्शन,” “गारंटीशुदा हेलीकॉप्टर टिकट,” या “मुफ्त हेलीकॉप्टर सेवाएं” जैसे प्रस्तावों पर भरोसा न करें, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर पीड़ितों को लुभाने के लिए किया जाता है. दुग्गल ने बताया, “धोखेबाज आमतौर पर वैध ट्रैवल कंपनियों या हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑपरेटरों का रूप धारण करके फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं. कई लोग आईआरसीटीसी या पवन हंस जैसे विश्वसनीय प्लेटफार्मों से मिलते-जुलते नामों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वे असली लगें. फिर पीड़ितों से ‘पुष्टि’ बुकिंग के लिए यूपीआई ऐप या सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से तुरंत भुगतान करने को कहा जाता है.”

उत्तराखंड में साइबर धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश - उत्तराखंड विशेष कार्य बल ने हाल ही में 2026 की चार धाम यात्रा से पहले ऐसे ही एक साइबर धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया है. आरोप है कि धोखेबाज फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया खातों के जरिए केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग की पेशकश कर रहे थे. बताया जाता है कि कई श्रद्धालुओं ने यह सोचकर पैसे ट्रांसफर कर दिए कि वे अधिकृत सेवा प्रदाताओं से लेन-देन कर रहे हैं. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने धार्मिक पर्यटन धोखाधड़ी में फर्जी ऑनलाइन समीक्षाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर भी प्रकाश डाला है. अधिकारियों के अनुसार, साइबर अपराधी फर्जी ट्रैवल एजेंसियों और बुकिंग पोर्टलों के आसपास कृत्रिम विश्वसनीयता पैदा करने के लिए रेटिंग में हेरफेर करते हैं और बार-बार सकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट करते हैं. आई4सी के एक अधिकारी ने कहा, "फर्जी समीक्षाएं संगठित साइबर घोटालों का तेजी से हिस्सा बन रही हैं. कई पीड़ित किसी वेबसाइट को केवल इसलिए असली मान लेते हैं क्योंकि उसकी रेटिंग अच्छी होती है या उस पर सकारात्मक समीक्षाएं होती हैं."

तीर्थयात्रा से संबंधित धोखाधड़ी साइबर अपराध में व्यापक वृद्धि को दर्शाती है - तीर्थयात्रा से संबंधित धोखाधड़ी में वृद्धि देशव्यापी साइबर अपराध में व्यापक वृद्धि को दर्शाती है. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2024 में 1,01,928 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए, जो 2023 में दर्ज 86,420 मामलों की तुलना में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि है. साइबर अपराध की दर 2023 में 6.2 से बढ़कर 2024 में 7.3 हो गई. सभी श्रेणियों में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत "कंप्यूटर संबंधी अपराध" के मामले सबसे अधिक थे, जिनमें 19,794 मामले शामिल हैं—जो देशव्यापी कुल साइबर अपराध मामलों का लगभग 56.6 प्रतिशत है. धोखाधड़ी साइबर अपराधों के पीछे प्रमुख मकसद बनी रही. एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में साइबर अपराध के 72.6 प्रतिशत मामले—यानी 73,987 मामले—वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े थे. यौन शोषण के मामले 3.1 प्रतिशत थे, जबकि जबरन वसूली के मामले 2.5 प्रतिशत थे. पिछले तीन वर्षों में तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. तेलंगाना में 2022 में 15,297 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए, जो 2023 में बढ़कर 18,236 और 2024 में 27,230 हो गए. कर्नाटक में 2022 में 12,556 मामले, 2023 में 21,889 और 2024 में 21,993 मामले दर्ज किए गए. उत्तर प्रदेश में 2022 में 10,117 मामले, 2023 में 10,794 और 2024 में 11,073 मामले दर्ज किए गए.

धोखाधड़ी करने वालों के लिए हमले का दायरा बढ़ा - डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया आधारित व्यवसाय के तेजी से विकास ने धोखाधड़ी करने वालों के लिए हमले का दायरा बढ़ा दिया है. आई4सी ने तीर्थयात्रियों से आग्रह किया है कि वे सभी बुकिंग केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों और अधिकृत ट्रैवल ऑपरेटरों के माध्यम से ही सत्यापित करें. श्रद्धालुओं को यह भी सलाह दी गई है कि वे सेवाओं की बुकिंग करते समय केवल सोशल मीडिया लोकप्रियता या ऑनलाइन रेटिंग पर ही भरोसा न करें.

चार प्रमुख सावधानियों पर जोर दिया गया : "वीआईपी" या "मुफ्त" ऑफर पर तुरंत भरोसा न करें, संदिग्ध प्रोफाइल और बार-बार दोहराई जाने वाली समीक्षाओं से सावधान रहें, सभी जानकारी को आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित करें और डिजिटल भुगतान करते समय सतर्क रहें.

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में लोग भाग ले रहे हैं. अप्रैल में तीर्थयात्रा शुरू होने के बाद से, उत्तराखंड के हिमालयी तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है, अकेले केदारनाथ में ही शुरुआती दिनों में 1.3 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे.

साइबर धोखाधड़ी के अन्य विभिन्न प्रकार - भारत में प्रमुख आयोजनों, त्योहारों, परीक्षाओं, खेल टूर्नामेंटों और तीर्थयात्राओं के दौरान कई प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी सक्रिय हो जाती हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सीजन के दौरान, धोखेबाज़ नकली आईपीएल टिकट बुकिंग वेबसाइटों के माध्यम से क्रिकेट प्रशंसकों को निशाना बनाते हैं.

आई4सी ने आईपीएल और खेल सट्टेबाजी से जुड़ी धोखाधड़ी, नकली फैंटेसी लीग ऐप्स, "पक्की भविष्यवाणियों" का वादा करने वाले टेलीग्राम सट्टेबाजी समूहों और मैच फिक्सिंग की अंदरूनी जानकारी देने वाली धोखाधड़ी को उजागर किया है.

आई4सी ने टिकटों की पुनर्विक्रय के लिए यूपीआई भुगतान धोखाधड़ी, क्रिकेटरों के नामों का उपयोग करके नकली उपहार और "लाइव स्ट्रीमिंग" के लिए मैलवेयर लिंक भी पाए हैं.

आई4सी ने धोखाधड़ी करने वालों के सामान्य तौर-तरीकों का वर्णन करते हुए कहा, "धोखेबाज़ आधिकारिक आईपीएल प्लेटफॉर्म से मिलती-जुलती नकली वेबसाइटें या सोशल मीडिया पेज बनाते हैं. पीड़ितों से यूपीआई या वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद टिकट या सट्टेबाजी का पैसा कभी नहीं आता."

कुछ अन्य प्रमुख ऑनलाइन धोखाधड़ी में NEET UG, JEE Main और UPSC जैसी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को निशाना बनाने वाली परीक्षा और शिक्षा संबंधी धोखाधड़ी; फर्जी पेपर लीक के दावे; फर्जी काउंसलिंग पोर्टल; प्रवेश गारंटी घोटाले, छात्रवृत्ति घोटाले और फर्जी सरकारी भर्ती वेबसाइटें आदि.

I4C के अलर्ट नोट में कहा गया है - यदि आपको फर्जी काउंसलिंग पोर्टलों, फर्जी दस्तावेजों के लीक होने का संदेह है, या आपको I4C के नाम से जबरन वसूली की धमकियां मिल रही हैं, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर औपचारिक शिकायत दर्ज करें. साइबर धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और सहायता के लिए, आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं.

आईपीएल सट्टेबाजी के बड़े अवैध घोटाले का पर्दाफाश - क्लाउडसेक ने हाल ही में आईपीएल सट्टेबाजी के एक बड़े अवैध घोटाले का पर्दाफाश किया है, जो 1,200 से अधिक सट्टेबाजी डोमेन, एआई-जनरेटेड डीपफेक विज्ञापन, फर्जी भविष्यवाणी चैनल, सरकारी वेबसाइटों में सेंधमारी, मनी म्यूल खातों और फर्जी ऋण ऐप के माध्यम से क्रिकेट प्रशंसकों को निशाना बना रहा था. साइबर सुरक्षा खुफिया फर्म क्लाउडसेक द्वारा की गई जांच में पाया गया कि एक सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का बैकएंड 25 से अधिक साइटों को नियंत्रित कर रहा था और उसने मई 2025 से मई 2026 के बीच 9,300 से अधिक निकासी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया, जिससे उपयोगकर्ताओं को संभावित रूप से 4.65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. क्लाउडसेक के शशांक शेखर ने कहा, "ये प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, एसएमएस अभियान, ब्लैक-हैट एसईओ और फर्जी सेलिब्रिटी/क्रिकेटर विज्ञापनों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को लुभाते हैं, फिर निकासी को रोकते हैं या पीड़ितों को ऋण ऐप के जाल में धकेलते हैं." क्लाउडसेक एक साइबर सुरक्षा खुफिया फर्म है जो नवीनतम घोटालों, धोखाधड़ी, कमजोरियों और डेटा लीक पर शोध करती है.

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Last Updated : May 20, 2026 at 8:16 PM IST

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