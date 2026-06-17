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साइबर अपराधियों के साथ सख्त होने की जरूरत है, वे परजीवी हैं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि साइबर अपराधी परजीवी हैं जो भोले-भाले निवेशकों से पैसे लेकर उन्हें ठगते हैं और कोर्ट को उनके साथ बहुत सख्त होना चाहिए.

यह बात चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कही. बेंच एक आदमी की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अलग-अलग राज्यों में उसके खिलाफ दर्ज कुछ एफआईआर को एक साथ करने की मांग की थी.

सीजेआई ने कहा, "आप लोग (साइबर अपराधी) परजीवी हैं और आप मासूम निवेशक से पैसे लेकर उन्हें ठगते हैं. साइबर अपराधियों के लिए हमें बहुत सख्त होना होगा."

साइबर अपराधियों की आलोचना करते हुए पीठ ने कहा कि ऐसे अपराध के पीड़ित हमेशा पूरे देश में फैले होते हैं और अपराधी देश के एक हिस्से में किसी को धोखा देकर दूसरे हिस्से में चले जाते हैं.