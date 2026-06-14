ETV Bharat / bharat

साइबर फ्रॉड: एलन मस्क और जकरबर्ग के नाम पर रिटायर्ड डॉक्टर को लगाया लाखों का चूना

साइबर ठगी- फिशिंग जैसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए लेकिन इसके बाद भी लोग झांसे में आ जाते हैं.

fraudster duped retired doctor
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 14, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एक रिटायर्ड डॉक्टर को जालसाजों ने इस तरह से अपने जाल में फंसाया कि उन्हें विश्वास हो गया कि स्पेसएक्स के चीफ एलन मस्क और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने उनसे फोन पर बात की. फिर शुरू हुआ असली खेल, चूना लगाने का. ठगों ने डॉक्टर से 10.11 लाख रुपये की ठगी की. पीड़ित के बेटे ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया गया.

पेश मामले के अनुसार बशीराबाद के डॉक्टर कृष्णैया (70) उस्मानिया अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम करते थे और रिटायर हो गए. पिछले मार्च में कुछ लोगों ने कृष्णैया को मस्क, मार्क जुकरबर्ग के नाम से फोन किया. फोन करने वाले ने कहा, 'इन पहेलियों को पूरा करो और एक मुफ्त टेस्ला कार और सोने और नकदी से भरा एक बैग पाओ.'

जालसाजों ने टेस्ला कारों को कार्गो प्लेन पर लोड होते हुए कुछ एआई वीडियो भेजे. कृष्णैया ने कहा कि उन्होंने ये पजल्स पूरे कर लिए हैं. फिर जालसाजों ने कहा कि गिफ्ट प्लेन पर लोड हो गए और इंडिया आ रहा है. हालांकि इससे पहले उन्हें डिलीवरी चार्ज, कस्टम क्लीयरेंस चार्ज, इंश्योरेंस, इंपोर्ट ड्यूटी और फ्यूल कॉस्ट जमा करने का झांसा दिया.

लालच में आकर डॉक्टर ने जालसाजों के बताए बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया. उन्होंने घरवालों की बात नहीं मानी, भले ही उन्होंने कहा कि यह एक फ्रॉड है. हालांकि, घरवालों ने कुछ बैंक अकाउंट और फोन कॉल्स ब्लॉक कर दिए. तुरंत पुलिस में कंप्लेंट की गई और केस रजिस्टर किया गया. मामला दर्ज होने के तुरंत बाद कृष्णय्या को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है.

ऐसे घोटालों का शिकार होने से बचने के लिए लोगों को सावधान रहना चाहिए. अगर साइबर फ्रॉड होता है, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाएं. लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं. साइबर फ्रॉड रिटायर्ड कर्मचारियों को बहुत टारगेट करते हैं.

ये भी पढ़ें- RBI के एक कदम से चित हो जाएंगे साइबर ठग, बैंकों की फेक वेबसाइट की पहचान करना होगा आसान

TAGGED:

CYBER FRAUD
ELON MUSK MARK ZUCKERBERG
रिटायर्ड डॉक्टर ठगी
साइबर फ्रॉड
FRAUDSTER DUPED RETIRED DOCTOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.