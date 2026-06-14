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साइबर फ्रॉड: एलन मस्क और जकरबर्ग के नाम पर रिटायर्ड डॉक्टर को लगाया लाखों का चूना

हैदराबाद: एक रिटायर्ड डॉक्टर को जालसाजों ने इस तरह से अपने जाल में फंसाया कि उन्हें विश्वास हो गया कि स्पेसएक्स के चीफ एलन मस्क और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने उनसे फोन पर बात की. फिर शुरू हुआ असली खेल, चूना लगाने का. ठगों ने डॉक्टर से 10.11 लाख रुपये की ठगी की. पीड़ित के बेटे ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया गया.

पेश मामले के अनुसार बशीराबाद के डॉक्टर कृष्णैया (70) उस्मानिया अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम करते थे और रिटायर हो गए. पिछले मार्च में कुछ लोगों ने कृष्णैया को मस्क, मार्क जुकरबर्ग के नाम से फोन किया. फोन करने वाले ने कहा, 'इन पहेलियों को पूरा करो और एक मुफ्त टेस्ला कार और सोने और नकदी से भरा एक बैग पाओ.'

जालसाजों ने टेस्ला कारों को कार्गो प्लेन पर लोड होते हुए कुछ एआई वीडियो भेजे. कृष्णैया ने कहा कि उन्होंने ये पजल्स पूरे कर लिए हैं. फिर जालसाजों ने कहा कि गिफ्ट प्लेन पर लोड हो गए और इंडिया आ रहा है. हालांकि इससे पहले उन्हें डिलीवरी चार्ज, कस्टम क्लीयरेंस चार्ज, इंश्योरेंस, इंपोर्ट ड्यूटी और फ्यूल कॉस्ट जमा करने का झांसा दिया.