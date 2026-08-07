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Cyber Fraud: बिहार में बैठकर अमेरिका के ग्राहकों को बनाते थे निशाना, 9 गिरफ्तार

गया पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग का खुलासा किया है. जानिए कैसे यहां से फंसाते थे शिकार. सरताज की रिपोर्ट

Cyber Fraud gang in gaya
सुशील कुमार, एसएसपी, गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 10:33 PM IST

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गयाजी: बिहार के गया जिला पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा किया है. यह गिरोह गयाजी में बैठकर अमेरिका समेत भारत के कई राज्यों के लोगों को निशाना बनाता था. जिला पुलिस की एक विशेष टीम की बड़ी करवाई में यह खुलासा हुआ है.

साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा : वरीय पुलिस अधीक्षक के अनुसार गयाजी शहर के एक अपार्टमेंट से ठगी का नेटवर्क चलाया जा रहा था, अपार्टमेंट में हुई छापेमारी में गिरोह के 9 सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है.

बंगाल के रहने वाले साइबर अपराधी : गया एसएसपी सुशील कुमार ने कहा कि, गिरफ्तार सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं. पुलिस इनके अन्य सदस्यों और स्थानीय नेटवर्क खंगालने में भी लगी है. जिला पुलिस के मुताबिक इनके द्वारा करोड़ों में ठगी का शिकार बनाया गया है.

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी : गया एसएसपी ने कहा कि, आरोपी फर्जी तरीके से काल सेंटर और ऑफिस संचालित कर खुद को वेबसाइट डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों और उनके कॉल सेंटर का प्रतिनिधि बनकर लोगों से जानकारी लेकर फिर उन्हें शिकार बनाते थे.

अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर था ठिकाना : वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति हैं, जो साइबर क्रिमिनल हैं. ये शहर के रामपुर थाना क्षेत्र के व्हाइट हाउस रोड नंबर 6 में स्थित मोती मनी अपार्टमेंट में एक फ्लाइट लेकर बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम कर रहे हैं.

Cyber Fraud gang in gaya
साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा (ETV Bharat)

जमीन पर गद्दे बिछा कर ऐसे करते थे ठगी : सूचना प्राप्त होने के बाद सीटी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी का आदेश दिया गया था, सूचना के अनुसार अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर छापेमारी की गई तो फ्लैट में देखा गया कि 9 व्यक्ति जमीन पर गद्दे बिछा कर लैपटॉप और मोबाइल फोन से ठगी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और कई संदिग्ध सामानों को भी बरामद किया है.

इनके पास से क्या-क्या मिला? : पुलिस को इनके पास से 15 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 22 एटीएम कार्ड, उसके अलावा कई और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज मिले हैं. उनके पास से 9500 कैश, कीमती घड़ियां भी बरामद हुई हैं.

''इस मामले में 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो सभी कोलकाता के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. इनके अन्य साथियों की भी तलाश जारी है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.'' - सुशील कुमार, एसएसपी, गया

अमेरिकी ग्राहकों को बनाते थे निशाना : वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ''जांच में पाया गया कि इनके द्वारा अधिकतर अमेरिका के लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग और अन्य माध्यम का सहारा लेकर ठगी की जाती थी, यह एक संगठित गिरोह के हिस्सा हैं? या फिर इनके द्वारा ही संचालित किया जाता था?.

''इन सभी मुद्दों पर जांच चल रही है साथ ही जो 22 एटीएम कार्ड मिले हैं उनकी भी जांच चल रही है. शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि ये साइबर गिरोह के ही सदस्य हैं और ये बड़ी ठगी करते थे.'' - सुशील कुमार, एसएसपी, गया

'अमेरिकी एसेंट में करते थे बात' : वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ''ये लोग काफी ट्रेंड साइबर क्रिमिनल लग रहे हैं. यह जब विदेशी नागरिकों से बात करते थे तो पूरी बात उनकी शैली में किया करते थे. बात करने का लहजा भी अमेरिकी था. इससे उन्हें इन ठग पर भरोसा हो जाता था.''

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