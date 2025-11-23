ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़! फर्जी नौकरी और लोन देने के नाम पर तीन करोड़ रुपये लूटे, सात गिरफ्तार

तेलंगाना में 7 युवाओं ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिए जल्दी रिटर्न का वादा करके करोड़ों रुपये लूटे

Cyber crimes in Mahabubnagar
तेलंगाना में साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 3:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना के महबूबनगर जिले में पुलिस ने एक साइबर फ्रॉड केस में शनिवार को 21 से 25 साल के सात लड़कों को गिरफ्तार किया. इन लड़कों ने पिछले साल पीड़ितों से 3 करोड़ रुपये तक की ठगी की थी. आरोपी लोगों को ठगने के लिए नौकरी और लोन के झूठे विज्ञापनों का इस्तेमाल करते थे.

महबूबनगर SP डी जानकी के मुताबिक, सभी आरोपी 10वीं, इंटर या ITI लेवल तक पढ़े-लिखे थे. उन्होंने एक गैंग बनाया था जो लोगों को ठगने के लिए सोशल मीडिया और नौकरी और लोन के झूठे विज्ञापनों का इस्तेमाल करता था. पूछताछ में पुलिस ने कंफर्म किया कि पिछले साल लगभग 1,000 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है. पूरे राज्य में उनके खिलाफ 35 FIR दर्ज हैं और आंध्र प्रदेश में भी उनके खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं.

अधिकारियों ने गिरफ्तारी के दौरान 14 सेलफोन, लैपटॉप और डेढ़ लाख रुपये कैश जब्त किए. आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है. उनके द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए साइबर फ्रॉड की जांच की जारी रही है.

नौकरी का झूठा वादा करके ठगी
पुलिस अधिकारी के अनुसार यह ग्रुप शुरू में अमेजन में नौकरी का झूठा वादा करके ठगी करता था. इनमें महबूबनगर मंडल के तुव्वगड्डा थांडा के नववुला सुरेंदर और कत्रावत हनमंटू के साथ वानापर्थी जिले के किल्ला गणपुरम के शिवा और नरेश भी शामिल थे.

शुरुआती जांच में पता चला कि सुरेंदर और हनमंटू ने बाद में अपने गांव से पांच और लोगों -- वादित्य राजू, कत्रावत नरेश, वादित्य भास्कर, रत्लावत संतोष, और रत्लावत सोमला -- को अपनी फ्रॉड वाली एक्टिविटी में शामिल होने के लिए भर्ती किया.

'कम इंटरेस्ट पर लोन का विज्ञापन'
SP डी जानकी ने कहा, "2024 में तुव्वगड्डा थांडा में अपना बेस शिफ्ट करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कम इंटरेस्ट पर लोन का विज्ञापन दिया और जल्दी प्रॉफिट का वादा किया. जब संभावित विक्टिम उनसे संपर्क करते, तो गैंग उन्हें झूठे बहाने से पैसे देने के लिए फंसाता और फिर गायब हो जाता."

यह स्कैम तब सामने आया जब हनमननगर के रहने वाले वकिटी वामसी कृष्णा ने 19 नवंबर को टू टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने फेसबुक पर दिखे नकली 'धना फाइनेंस' ऐड के लिए प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 75,655 रुपये गंवा दिए थे.

आरोपियों ने कथित तौर पर TDS और इंश्योरेंस जैसे कई बहाने बनाकर पैसे मांगे और फिर बातचीत बंद कर दी. पुलिस ने महबूबनगर मंडल में फोन नंबर और टावर लोकेशन ट्रैक करके अपराधियों का पता लगाया, जिससे गैंग के सभी सात सदस्य गिरफ्तार हुए.

यह भी पढ़ें- श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS एडमिशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने BJP पर निशाना साधा

TAGGED:

CYBER FRAUD GANG BUSTED
TELANGANA CYBER FRAUD
FAKE JOB
TELANGANA
CYBER FRAUD GANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.