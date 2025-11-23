ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़! फर्जी नौकरी और लोन देने के नाम पर तीन करोड़ रुपये लूटे, सात गिरफ्तार

हैदराबाद: तेलंगाना के महबूबनगर जिले में पुलिस ने एक साइबर फ्रॉड केस में शनिवार को 21 से 25 साल के सात लड़कों को गिरफ्तार किया. इन लड़कों ने पिछले साल पीड़ितों से 3 करोड़ रुपये तक की ठगी की थी. आरोपी लोगों को ठगने के लिए नौकरी और लोन के झूठे विज्ञापनों का इस्तेमाल करते थे.

महबूबनगर SP डी जानकी के मुताबिक, सभी आरोपी 10वीं, इंटर या ITI लेवल तक पढ़े-लिखे थे. उन्होंने एक गैंग बनाया था जो लोगों को ठगने के लिए सोशल मीडिया और नौकरी और लोन के झूठे विज्ञापनों का इस्तेमाल करता था. पूछताछ में पुलिस ने कंफर्म किया कि पिछले साल लगभग 1,000 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है. पूरे राज्य में उनके खिलाफ 35 FIR दर्ज हैं और आंध्र प्रदेश में भी उनके खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं.

अधिकारियों ने गिरफ्तारी के दौरान 14 सेलफोन, लैपटॉप और डेढ़ लाख रुपये कैश जब्त किए. आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है. उनके द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए साइबर फ्रॉड की जांच की जारी रही है.

नौकरी का झूठा वादा करके ठगी

पुलिस अधिकारी के अनुसार यह ग्रुप शुरू में अमेजन में नौकरी का झूठा वादा करके ठगी करता था. इनमें महबूबनगर मंडल के तुव्वगड्डा थांडा के नववुला सुरेंदर और कत्रावत हनमंटू के साथ वानापर्थी जिले के किल्ला गणपुरम के शिवा और नरेश भी शामिल थे.

शुरुआती जांच में पता चला कि सुरेंदर और हनमंटू ने बाद में अपने गांव से पांच और लोगों -- वादित्य राजू, कत्रावत नरेश, वादित्य भास्कर, रत्लावत संतोष, और रत्लावत सोमला -- को अपनी फ्रॉड वाली एक्टिविटी में शामिल होने के लिए भर्ती किया.