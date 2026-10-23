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Explainer : हर 12 मिनट में एक व्यक्ति बन रहा शिकार! बिहार पुलिस के पास 7000 केस पर सिर्फ 14 अफसर

बिहार में तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम ( ETV Bharat )

पटना: नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा मेला देखने गए राहुल के मोबाइल पर ई-चालान का एक मैसेज आया. विवरण जानने की उत्सुकता में उसने मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक कर दिया. लिंक दबाते ही उसके बैंक खाते से एक मोटी रकम गायब हो गई. आज ऐसे हजारों मामले सामने आ रहे हैं. लोग साइबर अपराधियों का आसान शिकार बन रहे हैं.

साइबर अपराधियों ने राहुल से बाइक चालान के नाम पर ठगी की है. अपराधियों ने उनके बैंक अकाउंट से लगभग 25,000 रुपये निकाल लिए. राहुल से केवल इतनी गलती हुई कि उन्होंने ई-चालान के फर्जी लिंक पर क्लिक किया और अपना ओटीपी दर्ज कर दिया. इसके तुरंत बाद ही उनके खाते से यह बड़ी रकम साफ हो गई.

बिहार में बढ़ता साइबर जाल (ETV Bharat)

"हमलोग सप्तमी को रात में घूमने गए थे. सुबह में चालान का मैसेज आया. मुझे लगा कि हेलमेट के बिना थे तो चालान कटा होगा तो मैंने लिंक को क्लिक कर दिया. एक साइट ओपने हुआ तो मैंने ओटीपी डाल दिया. उसके बाद अचानक से मेरे अकाउंट से तीन बार में पैसे कट गए. मैंने तुरंत इसकी शिकायत की."- राहुल, साइबर ठगी के शिकार युवक

त्वरित शिकायत से जागी उम्मीद

पैसे कटने के बाद राहुल ने तुरंत तत्परता दिखाई. उन्होंने एक घंटे के भीतर ही साइबर थाने में अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा दी. वर्तमान में साइबर पुलिस अधिकारी इस मामले पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं. राहुल को पूरी उम्मीद है कि समय पर की गई शिकायत के कारण उनके डूबे हुए पैसे जल्द ही वापस मिल जाएंगे.

बिहार में बढ़ता साइबर जाल

साइबर अपराध का शिकार होने के बाद पीड़ित पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं. इसके बावजूद, उन्हें न्याय पाने में वर्षों का लंबा समय लग जाता है. वर्तमान में स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है. बिहार राज्य में हर 12 मिनट में एक निर्दोष व्यक्ति इस डिजिटल ठगी का शिकार बन रहा है. आम जनता इन अपराधियों के जाल में लगातार फंस रही है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

गरीब आबादी पर भारी मार

बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है. यहां एक औसत व्यक्ति की दैनिक आय मात्र 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच है. गरीबी का दंश झेल रहे बिहार के इन भोले-भाले लोगों को साइबर शातिर अपराधी लगातार अपना निशाना बना रहे हैं. वे लोगों की गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं.

प्रतिदिन दर्ज होते 100 मामले

हाल के कुछ महीनों में बिहार राज्य के भीतर साइबर ठगी के मामलों में बहुत तेज वृद्धि दर्ज की गई है. राज्य में हर 12 मिनट में एक साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो रही है. इस गणना के अनुसार, बिहार में प्रतिदिन औसतन 100 से अधिक साइबर ठगी की घटनाएं या शिकायतें पुलिस के सामने आ रही हैं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

नीति आयोग की चिंताजनक रिपोर्ट

बिहार की भोली जनता से यह साइबर ठग रोजाना डेढ़ से दो करोड़ रुपये लूट रहे हैं. यह गंभीर स्थिति तब है जब नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों की सूची में शीर्ष पर है. आंकड़े बताते हैं कि बिहार की लगभग 33.76% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है.

परिवारों की कम मासिक आय

राज्य के आधिकारिक जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में लगभग 94 लाख परिवार बेहद तंगी में हैं. यह संख्या कुल परिवारों का करीब 34 प्रतिशत हिस्सा बनती है. इन परिवारों की मासिक आय मात्र 6,000 रुपये या उससे भी कम है. ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोग साइबर अपराधियों के आसान शिकार बन रहे हैं.

जांच में देरी बड़ी चुनौती

बिहार में साइबर अपराध के बढ़ते मामले और उनकी जांच में हो रही देरी पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है. डिजिटल लेन-देन, यूपीआई भुगतान, फर्जी निवेश, बैंकिंग फ्रॉड और सोशल मीडिया के जरिए होने वाली ठगी ने मुश्किलें बढ़ाई हैं. पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने से लेकर रकम वापस पाने तक एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.

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पुलिस पर मुकदमों का बोझ

पटना साइबर थाने में अकेले 7,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं. इनकी जांच के लिए केवल 14 इंस्पेक्टर और सब-स्पेक्टर तैनात हैं. इसका मतलब यह हुआ कि औसतन प्रत्येक अधिकारी पर करीब 500 लंबित मुकदमों का भारी बोझ है. अधिकारियों की कमी के कारण जांच की गति बहुत धीमी बनी हुई है.

अपराध के मामलों में उछाल

एनसीआरबी के आंकड़ों पर आधारित मई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में 2023 में साइबर अपराध के 4,450 मामले दर्ज हुए थे. यह संख्या 2024 में बढ़कर 6,380 तक पहुंच गई. वर्ष 2024 के अंत तक जांच के लिए कुल 11,764 मामले उपलब्ध थे, जिनमें 10,283 मामलों में पुलिस की ओर से न तो आरोपपत्र दाखिल हुआ था और न ही पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट दी गई थी.

धीमी अदालती कानूनी प्रक्रिया

पुलिस की ओर से न तो आरोपपत्र दाखिल हुआ था और न ही साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट दी गई थी. जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2024 में केवल 917 मामलों में ही आरोपपत्र दाखिल किए जा सके थे. इसके अतिरिक्त, पूरे वर्ष के दौरान अदालत में केवल एक दर्जन के करीब मामलों का ही अंतिम निपटारा हो सका था.

बैंकों की भूमिका होती है अहम

साइबर अपराध की जांच सामान्य मामलों से बिल्कुल अलग होती है. अपराधी की पहचान के लिए पुलिस को मोबाइल नंबर, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, बैंक खातों, यूपीआई ट्रांजैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है. कई बार ठगी की रकम चंद मिनटों में ही कई खातों से होकर गुजर जाती है. जांच में यह कड़ियां खोजना बहुत जरूरी होता.

पुलिस के लिए बड़ी चुनौती

पुलिस को यह पता लगाना होता है कि पहली बार पैसा किस खाते में गया और आगे कहां ट्रांसफर हुआ. इसके लिए बैंकों, भुगतान प्रदाताओं, टेलीकॉम कंपनियों और अन्य राज्यों की पुलिस से तालमेल जरूरी होता है. यदि समय पर डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित न किए जाएं, तो साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं. रिकॉर्ड की उपलब्धता सेवा प्रदाताओं पर निर्भर करती है.

पैसे की वापसी बनाम गिरफ्तारी

साइबर ठगी में पीड़ितों की सबसे बड़ी चिंता अपनी डूबी रकम को वापस पाना होती है. लेकिन बैंक खाते में ठगी की राशि को समय रहते होल्ड कराना और पूरे अपराध का खुलासा करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. त्वरित शिकायत से खाते में उपलब्ध रकम को रोकने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पीड़ितों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद रहती है.

कानूनी प्रक्रिया के बाद वापसी

रकम होल्ड होने के बाद पुलिस और बैंक मिलकर लेन-देन की जांच करते हैं. इसके बाद खाताधारकों की पहचान और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है. केवल किसी खाते में रकम होल्ड हो जाने का मतलब यह नहीं है कि पूरी राशि पीड़ित को तुरंत मिल जाएगी. अंतिम वापसी के लिए पूरी अदालती सत्यापन प्रक्रिया जरूरी होती है.

साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (ETV Bharat)

विशेषज्ञों की गंभीर चिंता

साइबर मामलों के विशेषज्ञ अभिनव कहते हैं कि बिहार में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. साइबर अपराधी हर रोज नए-नए तरीकों से आम लोगों को ठग रहे हैं. जनता के बीच डिजिटल जागरूकता के भारी अभाव के चलते ही साइबर ठगी के इन मामलों में लगातार भारी इजाफा दर्ज किया जा रहा है.

"लंबित मामलों को कम करने के लिए बिहार पुलिस को कई स्तरों पर काम करना होगा. सबसे पहले जांच अधिकारियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने की सख्त जरूरत है. इसके अलावा साइबर थानों में जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ानी होगी और उनके बीच लंबित मामलों का संतुलित बंटवारा करना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा."- अभिनव, साइबर मामलों के विशेषज्ञ

जांच की प्राथमिकता तय हो