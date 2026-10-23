Explainer : हर 12 मिनट में एक व्यक्ति बन रहा शिकार! बिहार पुलिस के पास 7000 केस पर सिर्फ 14 अफसर
बिहार में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों और कछुआ गति से चल रही जांच की पूरी पड़ताल आंकड़ों के साथ जानें. रिपोर्ट-डॉक्टर रंजीत कुमार
Published : October 23, 2026 at 6:23 PM IST
पटना: नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा मेला देखने गए राहुल के मोबाइल पर ई-चालान का एक मैसेज आया. विवरण जानने की उत्सुकता में उसने मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक कर दिया. लिंक दबाते ही उसके बैंक खाते से एक मोटी रकम गायब हो गई. आज ऐसे हजारों मामले सामने आ रहे हैं. लोग साइबर अपराधियों का आसान शिकार बन रहे हैं.
राहुल के साथ बड़ी ठगी
साइबर अपराधियों ने राहुल से बाइक चालान के नाम पर ठगी की है. अपराधियों ने उनके बैंक अकाउंट से लगभग 25,000 रुपये निकाल लिए. राहुल से केवल इतनी गलती हुई कि उन्होंने ई-चालान के फर्जी लिंक पर क्लिक किया और अपना ओटीपी दर्ज कर दिया. इसके तुरंत बाद ही उनके खाते से यह बड़ी रकम साफ हो गई.
"हमलोग सप्तमी को रात में घूमने गए थे. सुबह में चालान का मैसेज आया. मुझे लगा कि हेलमेट के बिना थे तो चालान कटा होगा तो मैंने लिंक को क्लिक कर दिया. एक साइट ओपने हुआ तो मैंने ओटीपी डाल दिया. उसके बाद अचानक से मेरे अकाउंट से तीन बार में पैसे कट गए. मैंने तुरंत इसकी शिकायत की."- राहुल, साइबर ठगी के शिकार युवक
त्वरित शिकायत से जागी उम्मीद
पैसे कटने के बाद राहुल ने तुरंत तत्परता दिखाई. उन्होंने एक घंटे के भीतर ही साइबर थाने में अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा दी. वर्तमान में साइबर पुलिस अधिकारी इस मामले पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं. राहुल को पूरी उम्मीद है कि समय पर की गई शिकायत के कारण उनके डूबे हुए पैसे जल्द ही वापस मिल जाएंगे.
बिहार में बढ़ता साइबर जाल
साइबर अपराध का शिकार होने के बाद पीड़ित पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं. इसके बावजूद, उन्हें न्याय पाने में वर्षों का लंबा समय लग जाता है. वर्तमान में स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है. बिहार राज्य में हर 12 मिनट में एक निर्दोष व्यक्ति इस डिजिटल ठगी का शिकार बन रहा है. आम जनता इन अपराधियों के जाल में लगातार फंस रही है.
गरीब आबादी पर भारी मार
बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है. यहां एक औसत व्यक्ति की दैनिक आय मात्र 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच है. गरीबी का दंश झेल रहे बिहार के इन भोले-भाले लोगों को साइबर शातिर अपराधी लगातार अपना निशाना बना रहे हैं. वे लोगों की गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं.
प्रतिदिन दर्ज होते 100 मामले
हाल के कुछ महीनों में बिहार राज्य के भीतर साइबर ठगी के मामलों में बहुत तेज वृद्धि दर्ज की गई है. राज्य में हर 12 मिनट में एक साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो रही है. इस गणना के अनुसार, बिहार में प्रतिदिन औसतन 100 से अधिक साइबर ठगी की घटनाएं या शिकायतें पुलिस के सामने आ रही हैं.
नीति आयोग की चिंताजनक रिपोर्ट
बिहार की भोली जनता से यह साइबर ठग रोजाना डेढ़ से दो करोड़ रुपये लूट रहे हैं. यह गंभीर स्थिति तब है जब नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों की सूची में शीर्ष पर है. आंकड़े बताते हैं कि बिहार की लगभग 33.76% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है.
परिवारों की कम मासिक आय
राज्य के आधिकारिक जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में लगभग 94 लाख परिवार बेहद तंगी में हैं. यह संख्या कुल परिवारों का करीब 34 प्रतिशत हिस्सा बनती है. इन परिवारों की मासिक आय मात्र 6,000 रुपये या उससे भी कम है. ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोग साइबर अपराधियों के आसान शिकार बन रहे हैं.
जांच में देरी बड़ी चुनौती
बिहार में साइबर अपराध के बढ़ते मामले और उनकी जांच में हो रही देरी पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है. डिजिटल लेन-देन, यूपीआई भुगतान, फर्जी निवेश, बैंकिंग फ्रॉड और सोशल मीडिया के जरिए होने वाली ठगी ने मुश्किलें बढ़ाई हैं. पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने से लेकर रकम वापस पाने तक एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.
पुलिस पर मुकदमों का बोझ
पटना साइबर थाने में अकेले 7,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं. इनकी जांच के लिए केवल 14 इंस्पेक्टर और सब-स्पेक्टर तैनात हैं. इसका मतलब यह हुआ कि औसतन प्रत्येक अधिकारी पर करीब 500 लंबित मुकदमों का भारी बोझ है. अधिकारियों की कमी के कारण जांच की गति बहुत धीमी बनी हुई है.
अपराध के मामलों में उछाल
एनसीआरबी के आंकड़ों पर आधारित मई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में 2023 में साइबर अपराध के 4,450 मामले दर्ज हुए थे. यह संख्या 2024 में बढ़कर 6,380 तक पहुंच गई. वर्ष 2024 के अंत तक जांच के लिए कुल 11,764 मामले उपलब्ध थे, जिनमें 10,283 मामलों में पुलिस की ओर से न तो आरोपपत्र दाखिल हुआ था और न ही पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट दी गई थी.
धीमी अदालती कानूनी प्रक्रिया
पुलिस की ओर से न तो आरोपपत्र दाखिल हुआ था और न ही साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट दी गई थी. जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2024 में केवल 917 मामलों में ही आरोपपत्र दाखिल किए जा सके थे. इसके अतिरिक्त, पूरे वर्ष के दौरान अदालत में केवल एक दर्जन के करीब मामलों का ही अंतिम निपटारा हो सका था.
बैंकों की भूमिका होती है अहम
साइबर अपराध की जांच सामान्य मामलों से बिल्कुल अलग होती है. अपराधी की पहचान के लिए पुलिस को मोबाइल नंबर, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, बैंक खातों, यूपीआई ट्रांजैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है. कई बार ठगी की रकम चंद मिनटों में ही कई खातों से होकर गुजर जाती है. जांच में यह कड़ियां खोजना बहुत जरूरी होता.
पुलिस के लिए बड़ी चुनौती
पुलिस को यह पता लगाना होता है कि पहली बार पैसा किस खाते में गया और आगे कहां ट्रांसफर हुआ. इसके लिए बैंकों, भुगतान प्रदाताओं, टेलीकॉम कंपनियों और अन्य राज्यों की पुलिस से तालमेल जरूरी होता है. यदि समय पर डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित न किए जाएं, तो साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं. रिकॉर्ड की उपलब्धता सेवा प्रदाताओं पर निर्भर करती है.
पैसे की वापसी बनाम गिरफ्तारी
साइबर ठगी में पीड़ितों की सबसे बड़ी चिंता अपनी डूबी रकम को वापस पाना होती है. लेकिन बैंक खाते में ठगी की राशि को समय रहते होल्ड कराना और पूरे अपराध का खुलासा करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. त्वरित शिकायत से खाते में उपलब्ध रकम को रोकने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पीड़ितों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद रहती है.
कानूनी प्रक्रिया के बाद वापसी
रकम होल्ड होने के बाद पुलिस और बैंक मिलकर लेन-देन की जांच करते हैं. इसके बाद खाताधारकों की पहचान और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है. केवल किसी खाते में रकम होल्ड हो जाने का मतलब यह नहीं है कि पूरी राशि पीड़ित को तुरंत मिल जाएगी. अंतिम वापसी के लिए पूरी अदालती सत्यापन प्रक्रिया जरूरी होती है.
विशेषज्ञों की गंभीर चिंता
साइबर मामलों के विशेषज्ञ अभिनव कहते हैं कि बिहार में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. साइबर अपराधी हर रोज नए-नए तरीकों से आम लोगों को ठग रहे हैं. जनता के बीच डिजिटल जागरूकता के भारी अभाव के चलते ही साइबर ठगी के इन मामलों में लगातार भारी इजाफा दर्ज किया जा रहा है.
"लंबित मामलों को कम करने के लिए बिहार पुलिस को कई स्तरों पर काम करना होगा. सबसे पहले जांच अधिकारियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने की सख्त जरूरत है. इसके अलावा साइबर थानों में जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ानी होगी और उनके बीच लंबित मामलों का संतुलित बंटवारा करना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा."- अभिनव, साइबर मामलों के विशेषज्ञ
जांच की प्राथमिकता तय हो
अभिनव ने कहा कि मुकदमों की गंभीरता, ठगी की कुल रकम, उपलब्ध डिजिटल साक्ष्य और पैसे की तत्काल बरामदगी की संभावना के आधार पर प्राथमिकता तय की जा सकती है. बैंकिंग और डिजिटल साक्ष्यों के बारीक विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित कर्मियों तथा डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद लेना पुलिस प्रशासन के लिए अब बेहद जरूरी हो गया है.
अंतरराज्यीय समन्वय की आवश्यकता
साइबर एक्सपर्ट के अनुसार, अंतरराज्यीय साइबर गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है. इसके लिए अलग-अलग राज्यों की पुलिस और प्रमुख वित्तीय संस्थानों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करना होगा. तभी जाकर देश के विभिन्न कोनों से बैठकर ठगी करने वाले इन शातिर अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सकेगी.
APK फाइलों से बढ़ता फ्रॉड
साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के एएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. उन्होंने बताया कि इन दिनों एपीके (APK) फाइलों के द्वारा सबसे ज्यादा फ्रॉड किया जा रहा है. टेलीग्राम और व्हाट्सएप आज ठगी का मुख्य माध्यम बनते जा रहे हैं. हम लोगों को ऐसी संदेहास्पद फाइलों को कभी भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए.
फर्जी निवेश और कर्ज का जाल
एएसपी के अनुसार, शेयर बाजार में पैसे निवेश करने या बैंक से लोन दिलाने के नाम पर भी ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. लोगों को किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ वित्तीय लेनदेन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इसके अलावा, विभिन्न कंपनियों की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर भी भोले-भाले लोगों को लगातार ठगा जा रहा है.
"किसी के साथ बिजनेस शुरू करने से पहले यह सत्यापित कर लेना बेहद जरूरी है कि आप किसके साथ व्यापार कर रहे हैं. अगर आप किसी मोबाइल ऐप के जरिए काम कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि उसे केवल आधिकारिक प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया गया हो. अनधिकृत स्रोतों से ऐप डाउनलोड करना खतरनाक है."- अभिजीत कुमार सिंह, एएसपी, साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई
मुसीबत बन सकती है मदद
अभिजीत कुमार सिंह ने चेतावनी दी कि किसी की मदद करने के नाम पर भी अनजान पैसे को अपने बैंक खाते में कभी नहीं मंगाना चाहिए. यह आपके लिए कानूनी मुसीबत का बड़ा कारण बन सकता है. साइबर अपराधी आपके खाते का इस्तेमाल अवैध रकम को ट्रांसफर करने के लिए एक माध्यम की तरह कर सकते हैं.
गोल्डन टाइम में करें शिकायत
अगर आपके साथ कभी कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना होती है, तो तुरंत कदम उठाएं. अपने 'गोल्डन टाइम' यानी ठगी के एक या दो घंटे के भीतर ही साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा दें. ऐसा करने पर यह पूरी संभावना रहती है कि आपके बैंक खाते से उड़े पैसे वापस लौट आएंगे.
हेल्पलाइन नंबर 1930 है मददगार
यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसे तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए. इस नंबर पर त्वरित शिकायत दर्ज कराने से बैंक खाते से कटी हुई राशि को समय रहते 'होल्ड' कराने की संभावना बढ़ जाती है. यह शुरुआती एक-दो घंटे का समय पीड़ित के पैसों की वापसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है.
जांच अधिकारियों की भारी कमी
बिहार के साइबर थानों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित सब-इंस्पेक्टर और तकनीकी विशेषज्ञों की भारी कमी है. वर्तमान में स्थिति यह है कि एक-एक जांच अधिकारी पर सैकड़ों मुकदमों का अत्यधिक दबाव बना हुआ है. कार्यभार बहुत ज्यादा होने के कारण पुलिस अनुसंधान में लंबा समय लग जाता है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में बहुत देरी होती है.
तकनीकी साक्ष्यों की बड़ी जटिलता
साइबर अपराधों की जांच सामान्य मामलों की तुलना में काफी जटिल होती है. इसमें बैंक खातों, आईपी एड्रेस, सर्वर लॉग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रांजैक्शन की कड़ियों को आपस में जोड़ना पड़ता है. कई बार समय पर तकनीकी डेटा उपलब्ध न होने के कारण अपराधियों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे जांच प्रभावित होती.
शिकायतों और मामलों में भारी उछाल
बिहार में हाल के वर्षों के दौरान साइबर अपराध की शिकायतों में अप्रत्याशित उछाल आया है. साल 2024 में जहां साइबर क्राइम की लगभग 68,931 शिकायतें दर्ज की गईं, वहीं 2025 में यह आंकड़ा तेजी से बढ़कर 1,17,812 तक पहुंच गया. वर्तमान वर्ष 2026 के शुरुआती सात महीनों में ही राज्य में 1,14,918 से अधिक ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं.
ठगी के चार प्रमुख हॉटस्पॉट
देशभर के शीर्ष 15 सबसे गंभीर साइबर अपराध प्रभावित जिलों की सूची में बिहार के चार जिले शामिल हैं. इस राष्ट्रीय सूची में नवादा जिला पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि नालंदा चौथे पायदान पर आता है. इसके अलावा, राजधानी पटना को सातवां स्थान और शेखपुरा को 15वां स्थान मिला है, जो राज्य में अपराध की गंभीरता को दिखाता है.
अरबों का वित्तीय भारी नुकसान
आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2023 से जुलाई 2026 के बीच साइबर अपराधियों ने बिहार के 3.35 लाख से अधिक नागरिकों को निशाना बनाया है. इस समयावधि में ठगों ने जनता से लगभग 1,490 करोड़ रुपये की विशाल राशि लूट ली है. इसमें से बिहार पुलिस अब तक करीब 299 करोड़ रुपये को ही विभिन्न खातों में होल्ड कराने या वापस दिलाने में सफल रही है.
नए पुलिस अफसरों की दरकार
साइबर थानों की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसाधनों की भारी कमी है. गुणवत्तापूर्ण और वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस महकमे ने एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर कम से कम 40 से 50 अतिरिक्त अनुभवी पुलिस अधिकारियों की तत्काल तैनाती करने की मांग की है, ताकि जांच में तेजी आ सके.
सबूत मिटने का गंभीर खतरा
अत्यधिक वर्कलोड होने से पुलिस के लिए आईपी एड्रेस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन जैसे साक्ष्य जुटाना मुश्किल हो रहा है. इसके अलावा, टेलीकॉम और इंटरनेट सेवा प्रदाता एक निश्चित समय अवधि के बाद अपने सर्वर से डेटा हटा देते हैं. समय पर डेटा न मिलने से अपराधियों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य बहुत कमजोर हो जाते हैं, जिससे कोर्ट में केस कमजोर पड़ जाता है.
अंतरराज्यीय गिरोहों का बढ़ता जाल
साइबर ठग पुलिस को चकमा देने के लिए म्यूल अकाउंट्स की एक लंबी चेन और फर्जी सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन शातिर अपराधियों का नेटवर्क झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से संचालित हो रहा है. स्थानीय थानों में स्टाफ की भारी कमी के चलते इन बाहरी राज्यों में जाकर दबिश देना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.
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