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फेसबुक-इंस्टाग्राम पर शॉपिंग करने वाले सावधान! मुंबई की नर्स ने 299 रुपये की ड्रेस के चक्कर में गंवाए 1 लाख

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: महज 299 रुपये में विज्ञापित एक ड्रेस मुंबई की एक नर्स को करीब 1 लाख रुपये की पड़ गई. इसी तरह, इंस्टाग्राम पर सामान्य रूप से स्क्रॉल करते समय एक विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद फोन हैंग हो गया, जिससे ग्वालियर के एक परिवार को 98,000 रुपये का वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा. ये हाल की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां लोग साइबर धोखाधड़ी का शिकार बने हैं.

त्योहारों की खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं को आकर्षक ऑनलाइन डील्स की ओर बढ़ते देख, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने खरीदारों को ऐसे फर्जी विज्ञापनों के प्रति आगाह किया है जो भोले-भाले खरीदारों को धोखा देने के लिए जाने-माने ब्रांड लोगो, उत्पादों की तस्वीरों और भारी छूट का इस्तेमाल करते हैं.