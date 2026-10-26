फेसबुक-इंस्टाग्राम पर शॉपिंग करने वाले सावधान! मुंबई की नर्स ने 299 रुपये की ड्रेस के चक्कर में गंवाए 1 लाख
गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर खरीदारों को सतर्क रहने और ठगी होने पर तुरंत 1930 डायल करने की सलाह दी. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 8:56 PM IST
नई दिल्ली: महज 299 रुपये में विज्ञापित एक ड्रेस मुंबई की एक नर्स को करीब 1 लाख रुपये की पड़ गई. इसी तरह, इंस्टाग्राम पर सामान्य रूप से स्क्रॉल करते समय एक विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद फोन हैंग हो गया, जिससे ग्वालियर के एक परिवार को 98,000 रुपये का वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा. ये हाल की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां लोग साइबर धोखाधड़ी का शिकार बने हैं.
त्योहारों की खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं को आकर्षक ऑनलाइन डील्स की ओर बढ़ते देख, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने खरीदारों को ऐसे फर्जी विज्ञापनों के प्रति आगाह किया है जो भोले-भाले खरीदारों को धोखा देने के लिए जाने-माने ब्रांड लोगो, उत्पादों की तस्वीरों और भारी छूट का इस्तेमाल करते हैं.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को 'ईटीवी भारत' को बताया, "धोखेबाजों का तरीका ऐसा होता है जो बिल्कुल असली लगे. ये विज्ञापन स्थापित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की नकल कर सकते हैं, लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और घरेलू उत्पादों को दिखा सकते हैं, और सीमित समय के लिए असाधारण छूट का वादा कर सकते हैं. जो उपभोक्ता ऐसे विज्ञापनों पर क्लिक करते हैं, उन्हें ऐसी वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है जो असली शॉपिंग पोर्टल्स जैसी दिखती हैं लेकिन उन पर धोखेबाजों का नियंत्रण होता है."
अधिकारी के अनुसार, इसका उद्देश्य एडवांस पेमेंट इकट्ठा करना, बैंकिंग क्रेडेंशियल चुराना या अतिरिक्त शुल्क की बार-बार मांग करके पैसे ऐंठना हो सकता है. उन्होंने कहा, "कुछ मामलों में, एक सिंगल क्लिक भी उपभोक्ताओं को दुर्भावनापूर्ण लिंक या साइबर सुरक्षा से जुड़े अन्य खतरों के जोखिम में डाल सकता है."
कैसे 299 रुपये की ड्रेस की कीमत 1 लाख रुपये हो गयी
मुंबई में, एक निजी अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स को अप्रैल में फेसबुक पर 299 रुपये में ड्रेस देने वाले एक विज्ञापन देखा. विज्ञापन देखने के बाद ड्रेस खरीदने की कोशिश की, जो शुरुआत में एक सामान्य ऑनलाइन लेन-देन जैसा लग रहा था. शुरुआती भुगतान के बाद, उससे संपर्क करने वाले व्यक्ति ने शिपिंग शुल्क, जीपीएस शुल्क, ट्रैकिंग फीस, वेरिफिकेशन कोड और एड्रेस कन्फर्मेशन सहित विभिन्न बहानों के तहत और पैसों की मांग करना शुरू कर दिया.
बार-बार पैसे मांगने के साथ-साथ यह आश्वासन भी दिया जा रहा था कि अधिकांश अतिरिक्त पैसे वापस कर दिए जाएंगे और ड्रेस अंततः डिलीवर हो जाएगी. इन आश्वासनों पर भरोसा करके, नर्स 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पांच दिनों के दौरान भुगतान करती रही. जब तक उसे यह अहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब तक उसका कुल नुकसान 1 लाख रुपये तक पहुंच चुका था.
इंस्टाग्राम पर एक क्लिक और 98,000 रुपये का चूना
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अगस्त में हुई एक अन्य घटना में, एक महिला द्वारा इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन पर क्लिक करने और उसका मोबाइल फोन हैंग (फ्रीज) हो जाने के बाद, एक परिवार ने कथित तौर पर लगभग 98,000 रुपये गंवा दिए.
रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 11 अगस्त को हुई, जब रचना बाथम अपने मोबाइल फोन पर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रही थीं. विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद उनका फोन इस कदर पूरी तरह हैंग हो गया कि उसने काम करना बंद कर दिया और शुरुआत में उसे बंद भी नहीं किया जा सका.
परिवार फोन को पास की एक रिपेयरिंग शॉप पर ले गया, जहां उसे दोबारा चालू किया गया. आधी रात के आसपास जब रचना के पति को बैंक से एक नोटिफिकेशन मिला, तो पता चला कि उनके खाते का बैलेंस बहुत तेजी से गिर गया है. बैंक में बाद में की गई पूछताछ से पता चला कि तीन अनधिकृत यूपीआई (UPI) लेनदेन के जरिए उनके खाते से 98,000 रुपये निकाल लिए गए थे.
क्लिक करने और भुगतान करने से पहले जांचें
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे विज्ञापनों, सोशल मीडिया पोस्ट या अनचाहे संदेशों (मेसेज) में दिए गए लिंक पर भरोसा करने के बजाय किसी ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ऑफ़र की स्वतंत्र रूप से जांच करें.
- I4C ने कहा, "उपभोक्ताओं को अपरिचित वेबसाइटों पर एडवांस पेमेंट करने से बचना चाहिए और यदि कोई विक्रेता असामान्य शुल्क मांगता है या तुरंत भुगतान करने का दबाव बनाता है, तो रुक जाना चाहिए. किसी अनवेरीफाइड विज्ञापन लिंक पर जाने के बजाय सीधे रिटेलर के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जाना कहीं अधिक सुरक्षित है."
- I4C ने कहा है कि जिस किसी को भी ठगे जाने का संदेह हो, उसे तुरंत 1930 पर कॉल करना चाहिए या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए. पीड़ितों को अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को भी सूचित करना चाहिए और लेनदेन के रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, वेबसाइट के पते और संदेशों को सुरक्षित रखना चाहिए जो जांचकर्ताओं की मदद कर सकें.
क्या कहते हैं जानकार
'ईटीवी भारत' से बात करते हुए, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ मोहन श्याम ने कहा कि जैसे-जैसे त्योहारों की बिक्री रफ्तार पकड़ रही है, एक बात बिल्कुल साफ है- एक ऐसी छूट जो बहुत ज्यादा आकर्षक लगे, वह किसी महंगे जाल को छिपाए हो सकती है. श्याम ने कहा, "भुगतान करने से पहले किसी ऑफर की जांच करना उपभोक्ताओं को उनके पैसे और निजी जानकारी दोनों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है."
श्याम ने कहा कि जहां तक संभव हो, खरीदारी आधिकारिक रिटेल प्लेटफॉर्म या सत्यापित विक्रेताओं के माध्यम से ही की जानी चाहिए. उन्होंने कहा, "उपभोक्ताओं को संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए और इसके बजाय ब्राउज़र में रिटेलर की जानी-मानी वेबसाइट का पता टाइप करना चाहिए या उसके वेरीफाइड ऐप का उपयोग करना चाहिए."
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर कम से कम 19.19 लाख वित्तीय साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज की गईं, जो 2025 में बढ़कर 24.03 लाख हो गईं. साइबर फ्रॉड के कारण साल 2024 में 22,848 करोड़ रुपये और साल 2025 में 22,495 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
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