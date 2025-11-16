ETV Bharat / bharat

माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से साइबर धोखाधड़ी, बेंगलुरु में 21 आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु: साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए CID ऑफिस में नव स्थापित साइबर कमांड सेंटर (CCC) ने एक बड़े अभियान को अंजाम देते हुए 21 साइबर धोखेबाजों को गिरफ्तार किया है. यह ठग माइक्रोसॉफ्ट के नाम का इस्तेमाल करके बेंगलुरु स्थित अमेरिकी नागरिकों सहित अन्य नागरिकों को धमकाने और ठगने का काम कर रहे थे.

इस मामले में PSI वंदना कलागुड़ी की शिकायत पर व्हाइटफील्ड सेन पुलिस स्टेशन में एक FIR की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों द्वारा अपराध में इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइस, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त कर लिए गए हैं.

साइबर क्राइम की ट्रेनिंग

जानकारी के मुताबिक वार्थुर, कोडी, व्हाइटफील्ड मेन रोड स्थित डेल्टा बिल्डिंग की छठी मंजिल पर स्थित मस्क कम्युनिकेशन, सिग्मा सॉफ्ट टेक पार्क नामक एक फर्जी सॉफ्टवेयर कंपनी पिछले साल अगस्त में सिग्मा सॉफ्ट टेक पार्क के नाम से शुरू की गई थी. यहां वे कंप्यूटर इक्विपमेंट रखते थे और दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी पर रखते थे और उन्हें साइबर क्राइम की ट्रेनिंग देते थे.

वे अमेरिका और अन्य देशों के नागरिकों से ऑनलाइन संपर्क करते थे, प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम बताते थे, उनके लैपटॉप हैक करते थे और उनकी निजी जानकारी हासिल करते थे. फिर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने की धमकी देकर उन्हें डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर लेते थे. अधिकारियों ने बताया कि वे पुलिस से होने का दावा करके, उनकी मदद करने और विभिन्न खातों में पैसे जमा करने का वादा करके उन्हें ठगते थे.