माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से साइबर धोखाधड़ी, बेंगलुरु में 21 आरोपी गिरफ्तार
Published : November 16, 2025 at 4:59 PM IST
बेंगलुरु: साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए CID ऑफिस में नव स्थापित साइबर कमांड सेंटर (CCC) ने एक बड़े अभियान को अंजाम देते हुए 21 साइबर धोखेबाजों को गिरफ्तार किया है. यह ठग माइक्रोसॉफ्ट के नाम का इस्तेमाल करके बेंगलुरु स्थित अमेरिकी नागरिकों सहित अन्य नागरिकों को धमकाने और ठगने का काम कर रहे थे.
इस मामले में PSI वंदना कलागुड़ी की शिकायत पर व्हाइटफील्ड सेन पुलिस स्टेशन में एक FIR की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों द्वारा अपराध में इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइस, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब्त कर लिए गए हैं.
साइबर क्राइम की ट्रेनिंग
जानकारी के मुताबिक वार्थुर, कोडी, व्हाइटफील्ड मेन रोड स्थित डेल्टा बिल्डिंग की छठी मंजिल पर स्थित मस्क कम्युनिकेशन, सिग्मा सॉफ्ट टेक पार्क नामक एक फर्जी सॉफ्टवेयर कंपनी पिछले साल अगस्त में सिग्मा सॉफ्ट टेक पार्क के नाम से शुरू की गई थी. यहां वे कंप्यूटर इक्विपमेंट रखते थे और दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी पर रखते थे और उन्हें साइबर क्राइम की ट्रेनिंग देते थे.
वे अमेरिका और अन्य देशों के नागरिकों से ऑनलाइन संपर्क करते थे, प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम बताते थे, उनके लैपटॉप हैक करते थे और उनकी निजी जानकारी हासिल करते थे. फिर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज होने की धमकी देकर उन्हें डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर लेते थे. अधिकारियों ने बताया कि वे पुलिस से होने का दावा करके, उनकी मदद करने और विभिन्न खातों में पैसे जमा करने का वादा करके उन्हें ठगते थे.
फरार आरोपियों की तलाश
मुखबिरों से मिली विशेष सूचना के आधार पर अदालत से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद पुलिस की एक टीम ने 14 नवंबर को मस्क कम्युनिकेशन पर छापा मारा और एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया, जिसमें आरोपी अमेरिकी नागरिकों सहित अन्य लोगों को धमका रहे थे और उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे.
तत्काल, वहां काम करने वाले 21 लोगों को हिरासत में लिया गया, गहन पूछताछ की गई और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों के खिलाफ आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66, 66(सी) और बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है. अधिकारियों ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
यह कार्रवाई साइबर कमांड सेंटर के डीजीपी डॉ प्रणव मोहंती के मार्गदर्शन में विशेष साइबर सेल की एसपी सविता श्रीनिवास, एसीपी बालकृष्ण, व्हाइटफील्ड सेन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के. सुरेश, स्टाफ इरम्मा और अभिजीत के नेतृत्व में एक टीम द्वारा की गई.
