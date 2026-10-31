Special: नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों तक फैला सिम का काला कारोबार, झारखंड में सक्रिय साइबर ठगों को मिल रहे हैं घोस्ट सिम
(Cyber crime in Jharkhand) झारखंड में सक्रिय साइबर ठगों को घोस्ट सिम मिल रहा है. क्या है ये जानें, प्रशांत कुमार की रिपोर्ट से.
Published : October 31, 2026 at 8:58 PM IST
रांचीः खतरनाक अपराधियों को बैंक लूटने के लिए असलहों की जरूरत होती है लेकिन साइबर अपराधी वही काम मात्र एक मोबाइल और सिमकार्ड के जरिए अंजाम दे देते हैं.
इन दोनों में एक बड़ी समानता है कि झारखंड के अपराधियों का हथियार का लिंक नॉर्थ-ईस्ट से जुड़ता रहा है. अब साइबर अपराधी भी अपने हथियार के लिए नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों का रूख कर चुके हैं. नॉर्थ ईस्ट के घोस्ट सिम की पहुंच अब झारखंड के साइबर अपराधियों तक है.
बदल गए सिमकार्ड के रूट
एक समय था जब पश्चिम बंगाल झारखंड के साइबर अपराधियों के लिए सिमकार्ड हासिल करने का सबसे प्रमुख केंद्र था. उसके बाद ओडिशा और फिर बिहार तक साइबर अपराधियों का प्रभाव पहुंचा और वहां से उन्होंने हजारों सिम इकट्ठा किए. अब पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार का दौर खत्म हो चुका है.
झारखंड में साइबर ठगी का जाल अब सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट तक सीमित नहीं रह गया है. इस अपराध को अंजाम देने के लिए साइबर अपराधियों ने नार्थ-ईस्ट के राज्यों तक फैला एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया है, जो उन्हें फर्जी पहचान पर जारी एक्टिवेटेड सिमकार्ड उपलब्ध कराता है.
इस नेटवर्क की एक कड़ी असम और नॉर्थ-ईस्ट के दूसरे राज्यों से जुड़ी है. झारखंड के जामताड़ा, गिरिडीह और देवघर जिला के साइबर अपराधियों तक नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों से सिमकार्ड की खेप पहुंचाई जाती है. इन सिम कार्ड्स को झारखंड लाकर 1500 से 2500 रुपये प्रति सिम तक बेचा जाता है.
कैसे चलता है नेटवर्क
इस पूरे खेल में सिमकार्ड उपलब्ध कराने वाले लोग अलग भूमिका निभाते हैं. उनका काम दूसरे राज्यों में जाकर पहले से एक्टिवेटेड सिम जुटाना और फिर उन्हें झारखंड के साइबर अपराधियों तक पहुंचाना है. इसके लिए हवाई जहाज और ट्रेन से नार्थ ईस्ट की यात्रा की जाती है. वहां स्थानीय एजेंटों और कुछ सिम विक्रेताओं के जरिए बड़ी संख्या में सिम कार्ड खरीदे जाते हैं. इस तरह साइबर ठगी के धंधे में सिम सप्लाई भी एक अलग कारोबार बन गया है.
फर्जी ई-केवाईसी से तैयार होते हैं 'घोस्ट सिम'
जांच में सामने आए तरीकों के मुताबिक, इस नेटवर्क में फर्जी ई-केवाईसी का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ संदिग्ध सिम विक्रेता आम ग्राहकों के दस्तावेज और बायोमेट्रिक का दुरुपयोग कर अतिरिक्त सिम एक्टिवेट कर देते हैं. ग्राहक को बताया जाता है कि उसका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है और दोबारा फिंगरप्रिंट लिया जाता है.
इसी प्रक्रिया का फायदा उठाकर उसके नाम पर एक से अधिक सिम जारी कर दिए जाते हैं. ग्राहक को इसकी जानकारी तक नहीं होती. ऐसे अतिरिक्त सिम को ही 'घोस्ट सिम' कहा जाता है. इन सिम कार्डों का इस्तेमाल बाद में साइबर ठगी के लिए किया जाता है. अपराधियों को न तो अपने नाम पर सिम लेना पड़ता है और न ही अपने इलाके के मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है. दूसरे राज्यों की पहचान पर जारी सिम उनके लिए ठगी के काम में एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच बन जाते हैं.
एक सिमकार्ड पर 2500 रुपये तक की कमाई
असम और नॉर्थ-ईस्ट के दूसरे इलाकों से जुटाए गए सिमकार्ड झारखंड पहुंचने के बाद महंगे दामों पर बेचे जाते हैं. स्थानीय साइबर अपराधियों को एक सिम के लिए 1500 से 2500 रुपये तक चुकाने पड़ते हैं यानी सिम की खरीद और बिक्री के बीच सप्लायर मोटा मुनाफा कमाते हैं.
इस कारोबार में सिमकार्ड जुटाने वाले, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले और स्थानीय स्तर पर बेचने वाले अलग-अलग लोग शामिल रहते हैं. इससे साफ है कि साइबर ठगी के पीछे सिर्फ फोन चलाने वाला व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उसे फर्जी पहचान वाला मोबाइल कनेक्शन मुहैया कराने वाला पूरा सप्लाई नेटवर्क भी सक्रिय है.
असम के 377 सिम ने खोली नेटवर्क की परत
इस नेटवर्क की गंभीरता का अंदाजा वर्ष 2025 में जामताड़ा पुलिस की कार्रवाई से लगाया जा सकता है. पुलिस ने अकबर हुसैन नाम के आरोपी के पास से असम के नंबर वाले 377 सिम कार्ड बरामद किए थे. इतनी बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के एक्टिवेटेड सिम की बरामदगी ने पुलिस को सिम सप्लाई के संगठित कारोबार की ओर ध्यान दिलाया. जांच में यह बात सामने आई कि असम जाकर सिमकार्ड लाए जाते थे और फिर उन्हें झारखंड के साइबर अपराधियों तक पहुंचाया जाता था.
दूसरे राज्य का नंबर, जांच में पुलिस के सामने चुनौती
साइबर एक्सपर्ट विनीत कुमार के अनुसार साइबर अपराधियों के लिए दूसरे राज्यों के सिमकार्ड इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा पुलिस की शुरुआती जांच को उलझाना है. झारखंड में बैठकर ठगी करने वाला अपराधी असम या किसी अन्य राज्य के नंबर से कॉल करता है.
ठगी की शिकायत मिलने पर जब पुलिस मोबाइल नंबर की पड़ताल करती है तो शुरुआती जानकारी दूसरे राज्य के पते और दस्तावेजों तक पहुंचती है. कई बार सिम किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर जारी होता है, जिसका अपराध से कोई लेना-देना ही नहीं होता. ऐसे में पुलिस को सिम के कागजात में दर्ज व्यक्ति, वास्तविक उपयोगकर्ता और सिम उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क के बीच संबंध स्थापित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. हालांकि मोबाइल की लोकेशन और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा सकती है लेकिन फर्जी दस्तावेज और दूसरे राज्यों से जुड़ी सप्लाई चेन जांच को जटिल बना देती है.
सिम सप्लायरों पर कार्रवाई के बिना नेटवर्क तोड़ना मुश्किल
साइबर एक्सपर्ट विनीत कुमार के अनुसार साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अब केवल ठगी करने वाले लोगों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है. दूसरे राज्यों से फर्जी पहचान पर सिम जारी कराने, उनकी खरीद-बिक्री करने और झारखंड तक पहुंचाने वाले लोगों की पहचान भी जरूरी है. इस नेटवर्क में शामिल संदिग्ध रिटेलरों, एजेंटों और सप्लायरों की भूमिका की जांच महत्वपूर्ण है.
असम पुलिस, झारखंड पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों और दूरसंचार विभाग के बीच समन्वय से इस तरह के नेटवर्क पर कार्रवाई की जा सकती है. दरअसल, साइबर ठगी के इस कारोबार में मोबाइल सिम अपराधियों के लिए सबसे जरूरी संसाधनों में से एक बन चुका है. जब तक फर्जी पहचान पर सिम जारी कराने और उन्हें दूसरे राज्यों में खपाने वाली सप्लाई चेन पर चोट नहीं होगी, तब तक साइबर अपराधियों तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना रहेगा.
अलर्ट पर झारखंड पुलिस
झारखंड में साइबर अपराधी अब पूर्वोत्तर राज्यों के सिमकार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस मामले में झारखंड पुलिस की नजर है. आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराध के मामलों में नार्थ ईस्ट के सिम इस्तेमाल को लेकर पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं. जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर साइबर अपराधियों के नेटवर्क की आगे और पीछे की कड़ियों का पता लगाया जा रहा है. यह एक चुनौतीपूर्ण मामला है लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.
झारखंड पुलिस आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार पहले बिहार, बंगाल और ओडिशा के सिमकार्ड का इस्तेमाल साइबर अपराध में काफी होता था. इस पर पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों की बैठक में चर्चा की गई और ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रणनीति बनाई गई. अब पूर्वोत्तर राज्यों के सिम कार्ड के इस्तेमाल से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस नए सिरे से रणनीति तैयार करेगी.
नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड पुलिस साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल कर रही है. इस ऐप के माध्यम से साइबर अपराधियों की गतिविधियों और उनकी लोकेशन से संबंधित जानकारी जुटाने में मदद मिलती है. इसके आधार पर संदिग्ध मोबाइल फोन और सिम कार्ड को ब्लॉक करने की कार्रवाई की जाती है. साइबर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार तकनीकी और अन्य स्तरों पर कार्रवाई कर रही है.
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