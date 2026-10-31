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Special: नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों तक फैला सिम का काला कारोबार, झारखंड में सक्रिय साइबर ठगों को मिल रहे हैं घोस्ट सिम

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः खतरनाक अपराधियों को बैंक लूटने के लिए असलहों की जरूरत होती है लेकिन साइबर अपराधी वही काम मात्र एक मोबाइल और सिमकार्ड के जरिए अंजाम दे देते हैं.

इन दोनों में एक बड़ी समानता है कि झारखंड के अपराधियों का हथियार का लिंक नॉर्थ-ईस्ट से जुड़ता रहा है. अब साइबर अपराधी भी अपने हथियार के लिए नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों का रूख कर चुके हैं. नॉर्थ ईस्ट के घोस्ट सिम की पहुंच अब झारखंड के साइबर अपराधियों तक है.