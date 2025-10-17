ETV Bharat / bharat

क्रिप्टो में मुनाफे का झांसा देकर 450 लोगों से ठगे 30 करोड़, जाल में फंसाने के लिए रखे थे एजेंट

करीमनगर: तेलंगाना में फेक क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लगभग 30 करोड़ रुपये ठगी का खुलासा हुआ है. करीमनगर पुलिस ने फर्जी क्रिप्टो करेंसी ऐप के कथित मास्टरमाइंड वरला लोकेश्वर राव को गिरफ्तार कर लिया. इस घोटाले में कथित तौर पर करीमनगर और आसपास के इलाकों के लगभग 450 लोगों को ठगा गया. पुलिस के अनुसार नकली क्रिप्टो ऐप के नेटवर्क और अन्य जालसाजी का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच चल रही है.

पुलिस आयुक्त गौश आलम के अनुसार, हैदराबाद के मलकाजगिरी स्थित पीवीएन कॉलोनी निवासी लोकेश्वर राव 4 अप्रैल, 2024 को करीमनगर आया. स्थानीय निवासी तुलसी प्रकाश से दोस्ती बढ़ाया. इसके बाद क्रिप्टोकरेंसी ऐप के जरिए ऑनलाइन अच्छी-खासी कमाई का दावा करते हुए, उसने प्रकाश और उसके दोस्तों बूरा श्रीधर, दसारी राजू, दसारी रमेश और कतला सतीश का भरोसा जीत लिया.

दोनों ने मिलकर 'मेटा फंड' नाम का एक नकली ऐप बनाने की योजना बनाई. निवेशकों को लालच दिया गया कि 90 हजार रुपये निवेश करने पर उन्हें ऐप पर 1,000 क्रिप्टो कॉइन मिलेंगे. एक महीने के अंदर उनकी रकम तीन गुनी हो जाएगी. इस इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एजेंटों को नियुक्त किया गया. ऐप पर नकली कॉइन बैलेंस दिखाकर मुनाफा दिखाया गया.