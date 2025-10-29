ETV Bharat / bharat

नालंदा की समृद्ध विरासत पर भारी पड़ रहे हैं साइबर अपराध और परीक्षा घोटाले, एक काला धब्बा रंजीत डॉन ने लगाया

साइबर अपराध और परीक्षा घोटाले विश्व प्रसिद्ध नालंदा की समृद्ध विरासत पर भारी पड़ रहे हैं. बिहार में असेंबली चुनाव में क्राइम है.

Cyber crime and exam scandals
देश भर में साइबर अपराधों में शामिल एक गिरोह से जब्त की गई वस्तुओं को प्रदर्शित करती एक राज्य पुलिस इकाई. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 5:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रणव चौधरी

नालंदा (बिहार): ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना से लगभग 500 साल पहले, भारत का नालंदा विश्वविद्यालय 90 लाख पुस्तकों का घर था और दुनिया भर से कम से कम 10,000 छात्रों को आकर्षित करता था. शिक्षा के प्रमुख केंद्र होने की अपनी विरासत के बिल्कुल विपरीत, आज के बिहार का नालंदा परीक्षा पेपर लीक और साइबर अपराध का केंद्र बनने का संदिग्ध गौरव रखता है.

नालंदा पर एक काला धब्बा 2003-04 में लगा, जब जिले के हिलसा प्रखंड निवासी डॉ. कुमार सुमन सिंह उर्फ रंजीत डॉन, कैट पेपर लीक मामले के सरगना के रूप में नजर आए.

रंजीत ने कथित तौर पर सैकड़ों उम्मीदवारों को आईआईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेजों जैसे संस्थानों में प्रवेश दिलाने और देश भर के बैंकों में नौकरी दिलाने में मदद की थी.

सीबीआई ने कैट घोटाले में सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, लेकिन इसने उन्हें 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ने से नहीं रोका. रंजीत ने बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और न केवल 60,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, बल्कि जेडी(यू) के राजीव रंजन सिंह और कांग्रेस की कृष्णा साही के बाद तीसरे स्थान पर भी रहे.

Cyber crime and exam scandals
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (दाएं) और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य विधानसभा चुनाव से पहले समस्तीपुर जिले में एक जनसभा के दौरान, 24 अक्टूबर, 2025. (PTI)

लीक और मतपत्र: हिलसा प्रखंड के खड्डी लोदीपुर गाव में एक छोटे से जमीन के मालिक परिवार में जन्मे रंजीत आगे चलकर एक ऐसे व्यक्ति बने, जिन्होंने भारत के शीर्ष प्रबंधन संस्थानों की विश्वसनीयता को लगभग मिटा दिया. उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं गहरी होती गईं और उनकी पत्नी दीपिका ने 2015 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के टिकट पर हिलसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और उनका मुकाबला राजद के शक्ति सिंह यादव उर्फ ​​अत्री मुनि से था. इस बार भी दीपिका के चुनाव लड़ने की संभावना थी, लेकिन यह संभव नहीं हो सका.

परीक्षक लीक घोटाले का एक और प्रमुख आरोपी, जो 2012-13 के दौरान नालंदा के नगरनौसा का रहने वाला था, संजीव मुखिया था. उसकी पत्नी ममता देवी ने भी 2020 के चुनाव में लोजपा के टिकट पर हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था.

ममता के अभियान को याद करते हुए, स्थानीय निवासी राम बाबू सिंह ने कहा, "ममता नालंदा के उसी नगरनौसा इलाके की रहने वाली हैं और भुतहाखार पंचायत की मुखिया चुनी गई थीं. उनके पति ने 'मुखिया' की उपाधि धारण की और आगे चलकर संजीव मुखिया कहलाए. ममता पिछले कई सालों से राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं."

2024 के नीट-यूजी पेपर लीक मामले में, संजीव मुखिया को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पहचाना गया था. उस पर एक अंतरराज्यीय 'सॉल्वर गिरोह' चलाने का आरोप था, जो कथित तौर पर वास्तविक परीक्षाओं से पहले परीक्षा के प्रश्नपत्र हासिल करके उन्हें वितरित करता था.

सीबीआई और बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने उसके नेटवर्क को बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के सहयोगियों से जोड़ा था. संजीव पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा और बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जैसी कई राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक मामलों में शामिल होने का भी आरोप था.

Cyber crime and exam scandals
पटना: बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव, पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, 28 अक्टूबर, 2025. (PTI)

इसी साल अप्रैल में उन्हें दानापुर से गिरफ्तार किया गया था. हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन अब भी जांच चल रही है. उनके बेटे शिव भी घोटाले के आरोपों में न्यायिक हिरासत में हैं.

कतरीसराय, साइबर अपराध का केंद्र: हाल ही में, नालंदा का कतरीसराय पंचायत साइबर अपराध का केंद्र बनता जा रहा है, खासकर फर्जी नौकरी के प्रस्ताव, फर्जी भर्तियां, सिम कार्ड और मोबाइल फोन हैंडसेट धोखाधड़ी के मामले.

स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में, साइबर अपराध से संबंधित सैकड़ों मामले दर्ज किए गए हैं और दिल्ली, कोलकाता, गुरुग्राम, बेंगलुरु और हैदराबाद से साइबर अपराध पुलिस धोखाधड़ी के मामलों के सिलसिले में यहां आती रहती है.

कतरीसराय से नया चेहरा मैदान में: राजद ने इस बार अस्थावां विधानसभा सीट से रवि रंजन कुमार उर्फ ​​छोटू मुखिया को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला जदयू के 6 बार विधायक रहे जितेंद्र कुमार से है.

Cyber crime and exam scandals
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षाकर्मी एक वाहन की जांच करते हुए. (PTI)

कतरीसराय निवासी और एक बिल्डर के बेटे, 26 वर्षीय छोटू मुखिया कतरीसराय मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं. स्थानीय निवासी मानते हैं कि छोटू मुखिया बहुत कम समय में लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन पुराने लोग सावधानी बरतने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि राजद ने अस्थावां से जितेंद्र कुमार के खिलाफ छोटू को मैदान में उतारकर बहुत जोखिम उठाया है.

अस्थावां में एक और उम्मीदवार भी काफी चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट की वकील लता सिंह जन सुराज पार्टी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं.

लता पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी हैं. उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी सिंह कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी थे. नालंदा के मूल निवासी, आरसीपी सिंह ने कुछ महीने पहले 'आशा' नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी और बाद में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया था।

छोटू मुखिया और लता सिंह जैसे युवा चेहरे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और आशाजनक नालंदा का वादा करते हैं. वे पेपर लीक और साइबर अपराधों से मुक्त नालंदा की बात करते हैं. लेकिन, क्या वे आगामी चुनावों में जदयू के गढ़ नालंदा में कोई गंभीर सेंध लगा पाएंगे? बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को होनी है.

ये भी पढ़ें - बिहार चुनाव: पीएम मोदी, शाह और CM योगी की रैलियों की डिमांड, जंगलराज, घुसपैठ NDA के प्रमुख मुद्दे

TAGGED:

EXAM SCANDALS
CYBER CRIME
BIHAR ELECTIONS
CYBER CRIME AND EXAM SCANDALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.