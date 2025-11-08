ETV Bharat / bharat

साइबर अपराध में फंसे 270 भारतीयों को वापस लाया गया, आंध्र और तेलंगाना के 23 युवा शामिल

हैदराबाद: दक्षिण पूर्व एशियाई देशों म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क में फंसे 270 भारतीयों को शुक्रवार को एक विशेष उड़ान से भारत वापस लाया गया. इस बड़े बचाव अभियान में बचाए गए पीड़ितों में 23 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के युव शामिल हैं. जिनमें 12 तेलंगाना और 11 आंध्र प्रदेश के हैं.

भारत लौटने के बाद ग्रेटर नोएडा स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के अधिकारियों ने पीड़ितों को तेलुगु भाषी राज्यों के रेजिडेंट कमिश्नरों को सौंप दिया. बाद में, 23 युवकों को नई दिल्ली स्थित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भवनों में ले जाया गया, जहां से उनके गृह राज्यों में वापसी की व्यवस्था की गई. बचाए गए तेलुगु भाषी लोगों में हैदराबाद, करीमनगर, वरंगल, विशाखापट्टनम, गुंटूर, विजयवाड़ा और कडपा जिलों के युवा शामिल हैं.

आंध्र प्रदेश भवन के रेजिडेंट कमिश्नर प्रवीण कुमार के अनुसार, इनमें से कई युवाओं को आईटी और डेटा मैनेजमेंट सेक्टर में उच्च सैलरी का झांसा देकर म्यांमार लाया गया था. हालांकि, वहां पहुंचने पर उन्हें बंधक बना लिया गया और साइबर धोखाधड़ी व घोटाले जैसी अवैध ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया. उन्होंने आगे बताया कि दक्षिण-पूर्व एशिया में अभी भी कई भारतीय ऐसी ही परिस्थितियों में फंसे हुए हैं.