ETV Bharat / bharat

CBSE के पोस्ट-रिजल्ट पोर्टल पर साइबर अटैक, दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज, डेटा सुरक्षित होने का दावा

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर हुए साइबर हमलों को लेकर दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) इकाई में शिकायत दर्ज की है. सीबीएसई बोर्ड के अनुसार, पिछले तीन दिनों के दौरान पोर्टल को बार-बार साइबर हमलों का निशाना बनाया गया, जिससे इसकी सेवाओं को बाधित करने की कोशिश की गई.

हालांकि, CBSE ने स्पष्ट किया है कि उसकी साइबर सुरक्षा टीमों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों की मदद से सभी हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और किसी भी प्रकार के डेटा लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है. CBSE ने इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

लाखों छात्रों को मिल रही हैं पोस्ट-रिजल्ट सेवाएं

सीबीएसई ने बताया कि 2 जून 2026 को पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल शुरू किया गया था. इस पोर्टल के माध्यम से छात्र उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन, अंक पुनर्मूल्यांकन और अन्य परिणाम-संबंधी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं. बोर्ड के अनुसार, पोर्टल की सेवाओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से देश और विदेश के कई आईपी एड्रेस से बड़ी मात्रा में संदिग्ध ट्रैफिक भेजा गया. बोर्ड का कहना है कि इस तरह के हमले न केवल छात्रों को असुविधा पहुंचा सकते हैं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और छात्रों में असंतोष पैदा कर सकते हैं.

डेटा लीक या सिस्टम से समझौते का कोई मामला नहीं

सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सभी डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित हैं. बोर्ड के अनुसार, अब तक किसी भी प्रकार के डेटा ब्रीच, डेटा चोरी या अनधिकृत एक्सेस के प्रमाण नहीं मिले हैं. लगातार निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र के कारण साइबर हमलों को निष्प्रभावी कर दिया गया और बोर्ड की डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा बरकरार रही.