CBSE के पोस्ट-रिजल्ट पोर्टल पर साइबर अटैक, दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज, डेटा सुरक्षित होने का दावा
रिजल्ट जारी होने के बाद पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर कई साइबर हमले किए गए: CBSE
Published : June 5, 2026 at 6:19 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर हुए साइबर हमलों को लेकर दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) इकाई में शिकायत दर्ज की है. सीबीएसई बोर्ड के अनुसार, पिछले तीन दिनों के दौरान पोर्टल को बार-बार साइबर हमलों का निशाना बनाया गया, जिससे इसकी सेवाओं को बाधित करने की कोशिश की गई.
हालांकि, CBSE ने स्पष्ट किया है कि उसकी साइबर सुरक्षा टीमों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों की मदद से सभी हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और किसी भी प्रकार के डेटा लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है. CBSE ने इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
लाखों छात्रों को मिल रही हैं पोस्ट-रिजल्ट सेवाएं
सीबीएसई ने बताया कि 2 जून 2026 को पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल शुरू किया गया था. इस पोर्टल के माध्यम से छात्र उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन, अंक पुनर्मूल्यांकन और अन्य परिणाम-संबंधी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं. बोर्ड के अनुसार, पोर्टल की सेवाओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से देश और विदेश के कई आईपी एड्रेस से बड़ी मात्रा में संदिग्ध ट्रैफिक भेजा गया. बोर्ड का कहना है कि इस तरह के हमले न केवल छात्रों को असुविधा पहुंचा सकते हैं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और छात्रों में असंतोष पैदा कर सकते हैं.
डेटा लीक या सिस्टम से समझौते का कोई मामला नहीं
सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सभी डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित हैं. बोर्ड के अनुसार, अब तक किसी भी प्रकार के डेटा ब्रीच, डेटा चोरी या अनधिकृत एक्सेस के प्रमाण नहीं मिले हैं. लगातार निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र के कारण साइबर हमलों को निष्प्रभावी कर दिया गया और बोर्ड की डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा बरकरार रही.
कई राष्ट्रीय एजेंसियों ने दिया तकनीकी सहयोग
सीबीएसई ने बताया कि साइबर हमलों से निपटने में कई प्रमुख संस्थानों और एजेंसियों का सहयोग मिला. इनमें IIT कानपुर, IIT मद्रास, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), CERT-In तथा केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियों की साइबर सुरक्षा टीमें शामिल रहीं. बोर्ड ने कहा कि 24x7 निगरानी व्यवस्था और विशेषज्ञों की सहायता से सभी हमलों को नियंत्रित किया गया, जिससे छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं सुरक्षित बनी रहीं.
छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वह किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह पर विश्वास न करें. बोर्ड ने कहा कि पोस्ट-रिजल्ट सेवाएं सुरक्षित हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेंगी. साथ ही, साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त कदम भी उठाए जा रहे हैं जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
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