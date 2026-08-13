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CWMA ने गलत तरीके से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को मंजूरी दी, कर्नाटक ने SC में तमिलनाडु का विरोध किया

राज्य सरकार ने ऐसे आंकड़े भी पेश किए जिनसे पता चलता है कि केआरएस और काबिनी जलाशयों से छोड़े गए पानी का असर पहले ही अंतर-राज्यीय सीमा पर बिलिगुंडलू में देखा जा चुका है. राज्य ने बताया कि 29.07.2026 से 10.08.2026 के बीच कर्नाटक ने अपने जलाशयों से 1,64,080 क्यूसेक पानी छोड़ा, और दो दिन के अंतराल के बाद, यह पानी अंतर-राज्यीय सीमा बिलिगुंडलू तक पहुँच गया, जिसे केंद्रीय जल आयोग के गेज स्टेशन पर मापा गया.

जवाब में यह भी कहा गया, 'कावेरी जल विनियमन समिति का जल्दबाजी में लिया गया और समय से पहले का फैसला, जिसे कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने भी सही ठहराया था, आखिरकार सही साबित हुआ. कर्नाटक अपने काबिनी जलाशय से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर पाया है, क्योंकि केरल राज्य में काबिनी कैचमेंट के ऊपर वायनाड इलाके में अच्छी बारिश के कारण जलाशय में पानी का बहाव काफी अधिक रहा है.'

कर्नाटक सरकार ने कहा, 'हालांकि, कर्नाटक ने कावेरी जल विनियमन समिति के सामने इस सिफारिश का विरोध किया, लेकिन कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने 30.07.2026 के अपने फैसले में गलत तरीके से कावेरी जल विनियमन समिति की सिफारिश को बरकरार रखा.'

सरकार ने कहा, 'हालांकि, कावेरी जल विनियमन समिति ने 28.07.2026 को सिफारिश की थी कि कर्नाटक राज्य को 29.07.2026 से 12.08.2026 तक 15 दिनों की अवधि के लिए अंतर-राज्यीय सीमा बिलिगुंडलू पर 3,500 क्यूसेक प्रति दिन की दर से पानी का बहाव सुनिश्चित करना चाहिए.'

राज्य सरकार ने कहा कि 2026-27 का यह जल वर्ष अब तक मुश्किल भरा रहा है, जिसकी वजह प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने से पैदा हुआ 'अल नीनो' असर है. सरकार ने आगे कहा कि इसके कारण कर्नाटक के कावेरी बेसिन में मौजूद चार बड़े जलाशयों में पानी की आवक (inflow) 28 जुलाई तक लगभग 65.76 फीसदी कम रही.

जवाब में कहा गया, 'यह एक मौसमी बेसिन है जो कर्नाटक में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (जून से सितंबर) और तमिलनाडु (अगस्त से जनवरी) व पुडुचेरी में उत्तर-पश्चिम मॉनसून के प्रदर्शन पर निर्भर करता है.'

कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की अर्ज़ी के जवाब में सीनियर वकील मोहन वी. कटारकी और वकील निशांत पाटिल के जरिए अपना जवाब दाखिल किया. जवाब में कहा गया कि भौगोलिक रूप से कावेरी बेसिन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में फैला हुआ है.

नई दिल्ली: तमिलनाडु की याचिका का विरोध करते हुए कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के उस निर्देश को मंज़ूरी देने में गलती की, जिसमें 15 दिनों तक रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया था. कर्नाटक का तर्क है कि अल नीनो (El Nino) के असर की वजह से 2026-27 का जल वर्ष पानी की कमी वाला साल रहा है.

इसमें कहा गया, '04.08.2026, 05.08.2026, 06.08.2026, 07.08.2026, 08.08.2026, 09.08.2026 और 10.08.2026 को बताए गए गेज स्टेशन पर क्रमशः 13,850 क्यूसेक, 19,097 क्यूसेक, 19,393 क्यूसेक, 11,924 क्यूसेक, 6,560 क्यूसेक, 5,976 क्यूसेक और 7,942 क्यूसेक का बहाव मापा गया.'

राज्य ने कहा कि कुल मिलाकर, 29.07.2026 से 10.08.2026 तक, कर्नाटक ने अंतर-राज्यीय सीमा बिलिगुंडलू पर 86,797 क्यूसेक पानी सुनिश्चित किया है, जबकि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समर्थित कावेरी जल विनियमन समिति की सिफारिश के अनुसार 45,500 क्यूसेक सुनिश्चित करने की उम्मीद थी. इसलिए इसमें आगे कहा गया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले का निस्संदेह पालन किया गया है.

इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु ने एकतरफा तौर पर 01.06.2026 से 12.08.2026 तक पानी की कमी (distress) का हिसाब लगाया और 26.954 टीएमसी का दावा किया. इसमें आगे कहा गया कि इन एकतरफा और गलत गणनाओं के आधार पर, तमिलनाडु ने कावेरी बेसिन में कर्नाटक राज्य के चार प्रमुख जलाशयों में आने वाले पानी (inflows) पर 46.34 फीसदी का फैक्टर लागू करके, अंतर-राज्यीय सीमा बिलिगुंडलू पर सुनिश्चित किए जाने वाले अपने पानी के हिस्से की गणना की है.

राज्य के जवाब में कहा गया, 'हालांकि, इसमें इस बात को नजरअंदाज किया गया है कि इन चार जलाशयों तक का कैचमेंट एरिया, कुल कावेरी बेसिन कैचमेंट का सिर्फ 15.72 फीसदी है, या अंतर-राज्यीय सीमा 'बिलिगुंड्लु' तक कावेरी बेसिन के कैचमेंट का 34.79 प्रतिशत है. तमिलनाडु द्वारा पूरी तरह से गलत और एकतरफा तरीके से किए गए निर्धारण पर यह अदालत कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती.'

राज्य ने कहा कि कावेरी जल विनियमन समिति ने दर्ज किया है कि कर्नाटक राज्य के 4 तय जलाशयों में कुल आवक (इनफ्लो) में कमी - पिछले 30 वर्षों के औसत की तुलना में, 01.06.2026 से 26.07.2026 की अवधि के दौरान - 64.61 फीसदी रही है.

कर्नाटक ने कहा, ' कावेरी जल विनियमन समिति ने यह भी दर्ज किया था कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में तय जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति, बिलिगुंड्लु में प्राप्त प्रवाह में कमी और अल नीनो की बिगड़ती स्थितियों के कारण आगे आने वाली चुनौतीपूर्ण अवधि को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक के सदस्य को अपने जलाशयों से पानी छोड़ने की व्यवस्था करनी होगी ताकि 29.07.2026 (सुबह 8 बजे) से अगले 15 दिनों तक बिलिगुंड्लु में 3,500 क्यूसेक की दर से पानी का प्रवाह बना रहे.'

राज्य का कहना है कि कर्नाटक में पीने के पानी, पर्यावरण और सिंचाई की जरूरतों को देखते हुए यह मात्रा भी ज़्यादा है. कर्नाटक ने कहा, 'कावेरी जल विनियमन समिति ने 11.08.2026 को हुई बैठक में कावेरी जल विनियमन समिति की गलत सिफारिश के आधार पर कर्नाटक राज्य को अगले 15 दिनों तक हर दिन 12,000 क्यूसेक पानी सुनिश्चित करने का गलत निर्देश दिया है. कर्नाटक राज्य इस फैसले को इस अदालत में अलग से चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है.'

12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार और डीएमके समेत अन्य लोगों की उन याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी, जिनमें कर्नाटक सरकार को कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है.