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CWG 2026: राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने वेटलिफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल, पीएम और विष्णु देव साय ने दी बधाई

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि विश्व मंच पर छत्तीसगढ़ की बेटी ने देश का गौरव और खिलाड़ियों का मान बढ़ाया है.

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राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता सिल्वर मेडल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 10:12 PM IST

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रायपुर: ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक देश के लिए जीता है. पदक जीतने पर पीएम मोदी और सीएम विष्णु देव साय ने ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

सीएम विष्णु देव साय और पीएम मोदी ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव की ये सफलता आने वाले वक्त में खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा साबित होगी.

कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश दोनों का मान बढ़ाने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। राजनांदगांव निवासी ज्ञानेश्वरी, जो छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के रूप में सेवाएँ दे रही हैं, की यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। “खेल और सेवा” दोनों क्षेत्रों में उनका समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है: विष्णु देव साय, सीएम

राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता सिल्वर मेडल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 की महिलाओं की 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाली राजनांदगांव की प्रतिभाशाली खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विश्व स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव द्वारा हासिल की गई यह सफलता केवल एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प का सम्मान है. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की नई प्रेरणा मिलेगी.

हमारे राजनांदगांव की होनहार बेटी और खेलो इंडिया की एथलीट ज्ञानेश्वरी यादव जी ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाया है। उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के प्रत्येक युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। इस शानदार सफलता पर उन्हें हृदय से बधाई एवं सफलताओं के नव भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएँ। हम सभी को विश्वास है कि आप आगे भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम रोशन करती रहेंगी: डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को कॉमनवेल्थ खेलों में रजत पदक जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। आपके समर्पण, कठोर परिश्रम और अदम्य जज़्बे ने प्रदेश की बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का नया अध्याय लिखा है। आपके उज्ज्वल भविष्य एवं आगामी प्रतियोगिताओं के लिए अनंत शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि आप आगे भी तिरंगे का मान इसी तरह बढ़ाती रहेंगी: अरुण साव, डिप्टी सीएम

ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में मिला मेडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि प्रतिभा को समर्पण, अनुशासन और निरंतर परिश्रम का साथ मिले तो वैश्विक मंच पर भी सफलता प्राप्त की जा सकती है. मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने, खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. हमारी सरकार का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करें.

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उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ज्ञानेश्वरी यादव के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया. सीएम साय ने कहा कि आने वाले समय में भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करती रहेंगी तथा प्रदेश के युवाओं के लिए नई प्रेरणा बनेंगी.

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