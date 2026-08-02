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CWG 2026: जूडो में जीता स्वर्ण पदक, ऐतिहासिक कहानी के नायक बनेह हर्ष सिं, माता-पिता और कोच से सुनिए सफलता की कहानी

हर्ष को छठी कक्षा से जूडो की बारीकियां सिखा रहे उनके गुरु और कोच सत्यवान गहलोत के लिए यह पल किसी सपने के सच होने जैसा है. भावुक होते हुए उन्होंने बताया, "बेहद खुशी है कि हर्ष ने न केवल अपना, बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है. जब मुझे मालूम हुआ कि हर्ष ने सेमीफाइनल जीत लिया है और वह फाइनल में गोल्ड के लिए अपना टैलेंट दिखाने जा रहा है, तो दिल की धड़कनें इतनी बढ़ गईं कि मुझमें फाइनल मैच लाइव देखने का हौसला ही नहीं बचा. लेकिन, जैसे ही खबर आई कि हर्ष ने गोल्ड जीत लिया है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. इस जीत के अहसास को शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है."

ग्लासगो की धरती पर जब कॉमनवेल्थ गेम्स की मैट बिछी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय जूडो दल एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो देश के खेल के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा. बचपन से जूडो की मैट पर पसीना बहा रहे हर्ष ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली ही बार में भारत की झोली में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक डाल दिया. हर्ष की इस अनोखी और अभूतपूर्व सफलता से जहां उनका परिवार बेहद खुश और भावुक है, वहीं उनके कोच और दोस्तों में एक अलग ही जोश और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. हर कोई देश के इस नए नायक की मेहनत को सलाम कर रहा है.

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है. पूरे मुकाबले के दौरान हर्ष ने बेहतरीन तकनीक और दमदार खेल का प्रदर्शन किया. उनकी इस उपलब्धि से देशभर में खुशी की लहर है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है. हर्ष सिंह ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जोशुआ काट्ज को 10-0 (Waza-Ari) के अंतर से एकतरफा शिकस्त दी.

नई दिल्ली: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में दिल्ली के 23 वर्षीय हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. वे कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं.

मैच के दौरान हर्ष सिंह ने जिस तरह के जूडो मूव्स, दांव-पेंच और पैंतरे (तकनीक) इस्तेमाल किए, वह बेहद लाजवाब थे. खेल की इस अद्भुत कला को देखकर खुद उनके अनुभवी कोच सत्यवान गहलोत भी हैरान रह गए. कोच ने बताया, "यह हर्ष के सफल प्रयास और बिना रुके की गई लगातार प्रैक्टिस का ही नतीजा है, जो उसने खेल के अंतिम कुछ सेकंडों में दिखाया. मैट पर हर्ष ने जो फुर्ती और सूझबूझ दिखाई, उसने न केवल प्रतिद्वंद्वी को चित किया, बल्कि वहाँ मौजूद हर देखने वाले को दाँतों तले उँगली दबाने पर मजबूर कर दिया."

अपनी मां के साथ हर्ष सिंह (ETV Bharat)

हर्ष सिंह की सफलता में माता-पिता का बड़ा योगदान

किसी भी बच्चे की सफलता के पीछे उनके माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है. हर्ष के पिता उदयवान सिंह बताते हैं, ''कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हर्ष ने समाज मैं एक अलग पहचान बना ली है. उसकी जीत का पूरा श्रेय उसकी कड़ी मेहनत और लगन के साथ-साथ कोच और उसके साथी निशांत को भी जाता है. इन्होंने ही मेरे बेटे के हौसले को बढ़ाया ताकि वह कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीत पाए और यह उसने अपनी कड़ी मेहनत से करके दिखाया.''

वहीं, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खुद की डाइट मेंटेन रखना और खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होता है. इस चीज में हर्ष की मां बबली सिंह ने उनका पूरा ध्यान रखा. मां बताती हैं,''हर्ष केवल घर का खाना खाना पसंद करता है. इसमें वह विशेष रूप से रोटी और घर की बनी सब्जी को अपना पसंदीदा भोजन मानता है, लेकिन उसकी डाइट का ध्यान रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसीलिए उसे नियमित रूप से पौष्टिक खाना और अन्य जरूरी चीज समय-समय पर देते रहते हैं.'' उन्होंने आगे कहा, ''जब हर्ष फाइनल में पहुंचा तो मन में काफी सवाल थे लेकिन जब सफलता हासिल हुई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा. मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बेटे ने दुनिया भर में अपना हमारा और देश का नाम रोशन किया.''

दोस्त ने निभाया पूरा साथ

किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत होती है. इस काम को हर्ष के मित्र या फिर गार्जियन कहें तो वह नाम आता है निशांत का. निशांत हर्ष से उम्र में कुछ वर्ष बड़े हैं लेकिन उन्होंने बचपन से ही हर्ष को एक दोस्त की तरह माना और भारत के लिए तैयार करना शुरू किया. बचपन से ही दोनों ने साथ में जूडो सीखा. इस दौरान पढ़ाई पर भी ध्यान देते हुए खेलकूद के लिए प्रोत्साहित किया.

निशांत बताते हैं, ''दुनिया के लिए वह हर्ष सिंह होगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा वह 'खजूर' ही रहेगा. हम प्यार से हर्ष को खजूर बोलते हैं. आज उसने दुनिया भर में अपना और देश का नाम रोशन किया है. कॉमनवेल्थ गेम में अप्लाई करने से लेकर जीत तक लगातार हर्ष से बातें जारी रही.'' उन्होंने बताया कि हर खेल में खिलाड़ी की कुछ मुख्य ट्रिक होती है, जिसके दम पर वह विजय हासिल करता है. इसी तरह हर्ष ने भी कुछ ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को मात दी.'' निशांत बताते हैं कि गेम के अंतिम समय में हर्ष जूडो की दो विशेष ट्रिक का इस्तेमाल किया और वह जीत गया.

वहीं, हर्ष के बड़े भाई विनीत सिंह ने बताया कि परिवार में हम दो भाई ही हैं. इसलिए हर बात साझा करते हैं. हर्ष भाई कम एक दोस्त की तरह है. उसकी ऐतिहासिक जीत से काफी खुशी मिली. बता दें कि हर्ष सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में जूडो स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. इस असाधारण और गौरवशाली प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर्ष सिंह को बधाई देते हुए इसे भारतीय जूडो के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है.

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