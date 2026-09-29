ETV Bharat / bharat

CWC मीटिंग मे खरगे बोले- लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग की आजादी सबसे जरूरी शर्त

खरगे ने जोर दिया कि किसी भी वोटर को किसी अधिकारी के पूर्वाग्रह या मनमाने फैसले की वजह से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए.

KHARGE CALLS CEC PUPPET OF BJP
CWC मीटिंग मे खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 2:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) का 'कठपुतली' बताया. कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में बोलते हुए, खरगे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पिछले 12 सालों में सोची-समझी साजिश के तहत लोकतांत्रिक नींव को खोखला किया है.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में हमारे पूर्वजों की कुर्बानी और समर्पण से बनी मजबूत लोकतांत्रिक नींव को सुनियोजित और साजिशपूर्ण तरीके से खोखला कर दिया है. उन्होंने कहा कि सोची-समझी साजिश के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बन गए हैं. यह भारतीय लोकतंत्र की उस भावना और मूल्यों के खिलाफ है, जिसके तहत हर योग्य नागरिक का वोट सुरक्षित होना चाहिए और हर वोट की गिनती निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए.

बाबासाहेब अंबेडकर का जिक्र करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सार्वभौमिक मताधिकार लोकतंत्र का सबसे बुनियादी तत्व है और किसी भी वोटर को किसी अधिकारी के पूर्वाग्रह या मनमाने फैसले की वजह से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए. 15 जून 1949 को संविधान सभा में बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे बुनियादी चीज है. हमारे संविधान के तहत वोटर लिस्ट में शामिल होने के हकदार किसी भी व्यक्ति को स्थानीय सरकार के पूर्वाग्रह या किसी अधिकारी की मनमानी के कारण बाहर नहीं रखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर ने जोर देकर कहा था कि किसी अधिकारी की मनमर्जी से नाम नहीं हटाए जाने चाहिए. फिर भी, आज अधिकारी बीजेपी और मोदी सरकार के कहने पर मनमाने ढंग से नाम हटा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और बाबासाहेब यह समझते थे कि लोकतांत्रिक भागीदारी के बिना, गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों की आवाज अनसुनी रह जाएगी इसीलिए उन्होंने भारत के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार देने की पुरजोर वकालत की.

उन्होंने सवाल किया कि संविधान सभा में बहस के दौरान, बाबासाहेब अंबेडकर ने वोट देने के अधिकार को लोकतंत्र का सबसे बुनियादी तत्व बताया था लेकिन आज, इसका उल्टा हो रहा है. रक्षक ही भक्षक बन गया है. जिस व्यक्ति को संविधान ने ताकत दी और लोगों के वोट का संरक्षक बनाया, वही व्यक्ति अब उन वोटों को लूटने वाला बन गया है. देश ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त पर कैसे भरोसा कर सकता है, जिस पर उनके अपने साथी भी भरोसा नहीं करते?

खरगे ने आगे कहा कि हमारे सवालों का मकसद इन संस्थाओं को कमजोर करना नहीं है. हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इतना मजबूत और भरोसेमंद हो कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष, दोनों को ही इसके फैसलों पर समान भरोसा हो. लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग की आजादी सबसे जरूरी शर्तों में से एक है, लेकिन क्या यह पूछना गलत है कि SIR का फैसला किसने लिया? क्या यह पूछना गलत है कि दो चुनाव आयुक्तों को इंटरनल पोर्टल से क्यों दूर रखा गया? क्या कोई गुप्त काम चल रहा था?

खरगे ने पार्टी की 5 मांगों पर जोर दिया

  1. वोटर लिस्ट में हुए हर बड़े बदलाव की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए.
  2. जिन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, उन्हें पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और अपील करने का मौका भी मिलना चाहिए.
  3. राजनीतिक पार्टियों को वोटर लिस्ट और उससे जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी सही समय पर और आसान फॉर्मैट में उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
  4. जहां भी गंभीर गड़बड़ियों के सबूत मिलें, वहां एक स्वतंत्र और तय समय-सीमा वाली जाच होनी चाहिए.
  5. चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अहम डेटा और फैसलों में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि किसी भी पार्टी को यह कहने का मौका न मिले कि जानकारी छिपाई जा रही है.

खरगे ने कहा कि 2027 में पांच राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए यह पक्का करना जरूरी है कि किसी भी वोटर के अधिकार का उल्लंघन न हो. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति का वोट सुरक्षित रहे और चुनाव निष्पक्ष हों, ताकि भारत की चुनाव प्रक्रिया में आम लोगों का भरोसा बना रहे. कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के ख़िलाफ़ जोरदार विरोध किया है, खासकर उस रिपोर्ट के बाद जिसमें SIR प्रक्रिया को लेकर आयोग के भीतर मतभेदों का जिक्र किया गया था. बुधवार को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बैठक करेंगे और इस विरोध को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त रणनीति तय करेंगे.

पढ़ें: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन, कांग्रेस नेता बोले, 'जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पुणे में कांग्रेस का 'हल्लाबोल', इस्तीफे की मांग

मुझे तब समुद्र में तैरना पसंद है जब लहरें तेज हों: SIR विवाद के बीच राहुल गांधी का रहस्यमयी पोस्ट

TAGGED:

CWC मीटिंग मे मल्लिकार्जुन खरगे
कांग्रेस वर्किगं कमेटी की बैठक
ज्ञानेश कुमार बीजेपी की कठपुतली
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार
KHARGE CALLS CEC PUPPET OF BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.