ETV Bharat / bharat

CWC मीटिंग मे खरगे बोले- लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग की आजादी सबसे जरूरी शर्त

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) का 'कठपुतली' बताया. कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में बोलते हुए, खरगे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पिछले 12 सालों में सोची-समझी साजिश के तहत लोकतांत्रिक नींव को खोखला किया है.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में हमारे पूर्वजों की कुर्बानी और समर्पण से बनी मजबूत लोकतांत्रिक नींव को सुनियोजित और साजिशपूर्ण तरीके से खोखला कर दिया है. उन्होंने कहा कि सोची-समझी साजिश के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बन गए हैं. यह भारतीय लोकतंत्र की उस भावना और मूल्यों के खिलाफ है, जिसके तहत हर योग्य नागरिक का वोट सुरक्षित होना चाहिए और हर वोट की गिनती निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए.

बाबासाहेब अंबेडकर का जिक्र करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सार्वभौमिक मताधिकार लोकतंत्र का सबसे बुनियादी तत्व है और किसी भी वोटर को किसी अधिकारी के पूर्वाग्रह या मनमाने फैसले की वजह से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए. 15 जून 1949 को संविधान सभा में बाबासाहेब अंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे बुनियादी चीज है. हमारे संविधान के तहत वोटर लिस्ट में शामिल होने के हकदार किसी भी व्यक्ति को स्थानीय सरकार के पूर्वाग्रह या किसी अधिकारी की मनमानी के कारण बाहर नहीं रखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर ने जोर देकर कहा था कि किसी अधिकारी की मनमर्जी से नाम नहीं हटाए जाने चाहिए. फिर भी, आज अधिकारी बीजेपी और मोदी सरकार के कहने पर मनमाने ढंग से नाम हटा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और बाबासाहेब यह समझते थे कि लोकतांत्रिक भागीदारी के बिना, गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों की आवाज अनसुनी रह जाएगी इसीलिए उन्होंने भारत के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार देने की पुरजोर वकालत की.

उन्होंने सवाल किया कि संविधान सभा में बहस के दौरान, बाबासाहेब अंबेडकर ने वोट देने के अधिकार को लोकतंत्र का सबसे बुनियादी तत्व बताया था लेकिन आज, इसका उल्टा हो रहा है. रक्षक ही भक्षक बन गया है. जिस व्यक्ति को संविधान ने ताकत दी और लोगों के वोट का संरक्षक बनाया, वही व्यक्ति अब उन वोटों को लूटने वाला बन गया है. देश ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त पर कैसे भरोसा कर सकता है, जिस पर उनके अपने साथी भी भरोसा नहीं करते?