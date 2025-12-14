ETV Bharat / bharat

कोलकाता मेसी इवेंट: गवर्नर सीवी आनंद बोस ने स्टेडियम का किया दौरा, जांच कमेटी से की मुलाकात

गवर्नर ने कहा कि वह शनिवार की घटना के पीड़ितों से बात करने के बाद एक रिपोर्ट देंगे. उन्होंने कहा, "मैंने युवा भारती घटना के कुछ पीड़ितों से बात की है. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, मैं केंद्र सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी को सिफारिशों के साथ एक डिटेल्ड रिपोर्ट दूंगा. मेरी रिपोर्ट लगभग तैयार है."

'घटना ने सभी की आंखें खोल दीं' उन्होंने आगे कहा, "कल की घटना ने सभी की आंखें खोल दीं. यह घटना कोलकाता के लोगों के लिए शर्म की बात बन गई है. भविष्य में ऐसी स्थितियों के लिए एक खास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) होना चाहिए. जब ​​कोई किसी खेल का कमर्शियलाइजेशन कर रहा हो और उससे फायदा कमा रहा हो, तो जनता को परेशान नहीं किया जा सकता. इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है. लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी इससे जुड़े हुए हैं."

सीवी आनंद बोस ने कहा, "मैंने बनाई गई जांच कमेटी से मुलाकात की है. उन्होंने डिटेल में जांच की है. हालांकि, ऐसा लगता है कि घटना की जड़ें जितनी दिख रही हैं, उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं."

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने युवा भारती में हुई घटना के फैक्ट्स को वेरिफाई करने के लिए एक जांच कमेटी बनाई है. उस जांच टीम ने रविवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए युवा भारती क्रीड़ांगन का दौरा भी किया. गवर्नर ने कमेटी में शामिल सदस्यों से भी मुलाकात की.

गवर्नर ने कहा, "मैं यहां 'ग्राउंड जीरो' या घटनास्थल से हालात का खुद जायजा लेने आया हूं. मैंने इलाके का इंस्पेक्शन किया है. फैंस के लिए मेसी एक 'मसीहा' या भगवान जैसे हैं. फिर भी उनका दौरा बिना किसी वजह के बर्बाद हो गया. ऑर्गनाइजिंग कमिटी, सरकार, पुलिस और इंटेलिजेंस सभी के रोल की जांच होनी चाहिए."

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मेसी के इवेंट के दौरान हुई अफरा-तफरी के कारण युवा भारती क्रीड़ांगन में नहीं जा सके. अगले दिन यानी रविवार को उन्होंने हालात का खुद जायजा लेने के लिए वेन्यू का दौरा किया. युवा भारती से निकलने के बाद, उन्होंने रिपोर्टर्स से बात की और मैसेज दिया कि 'मेसी' घटना में शामिल सभी पार्टियों की भूमिका की जांच की जाएगी.

'तुरंत कदम उठाने की जरूरत'

उन्होंने आगे कहा, "शनिवार की घटना के तुरंत बाद जो कदम उठाने की जरूरत है, उनमें घटना की ज्यूडिशियल जांच, ऑर्गनाइज़र की गिरफ्तारी, टिकट के पैसे रिफंड, ऑर्गनाइजर के बैंक अकाउंट सीज करना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) बनाना और इंश्योरेंस स्कीम शुरू करना शामिल हैं. मैंने सरकार को ऐसे 12 कदम उठाने की सलाह दी है. शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म, दोनों तरह के उपाय किए जाने चाहिए."

गवर्नर ने आगे कहा, "युवा भारती स्टेडियम में हुई घटना के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. अब कानून अपना काम करेगा. आम दर्शकों को लगता है कि उनकी भावनाओं और एहसास को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, और इसी वजह से वे गुस्सा हो गए." इत्तेफ़ाक से शनिवार को युवा भारती स्टेडियम में लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद दर्शकों ने दावा किया कि उनके साथ धोखा हुआ है.

ज़ुबानी जंग शुरू

स्टेडियम में मौजूद होने के बावजूद वे फ़ुटबॉल के इस महान खिलाड़ी को ठीक से नहीं देख पाए. आरोप लगाए गए हैं कि नेताओं, मंत्रियों और ऑर्गनाइजर से जुड़े लोगों की भीड़ की वजह से मेसी का कोलकाता दौरा खराब हो गया. दर्शकों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए उन्होंने तोड़फोड़ की, जिससे युवा भारती स्टेडियम को काफी नुकसान हुआ. इस अशांति के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल तनाव और ज़ुबानी जंग शुरू हो गई.

घटना वाले दिन गवर्नर सीवी आनंद बोस हालात का जायजा लेने के लिए युवा भारती स्टेडियम गए थे, लेकिन खबर है कि शनिवार रात उन्हें लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मौजूद नहीं था. गेट बंद होने की वजह से वे स्टेडियम में अंदर नहीं जा सके. युवा भारती स्टेडियम की लाइट भी बंद कर दी गई थी. गवर्नर ने कहा कि सच जरूर सामने आएगा. इसके बाद उन्होंने रविवार को फिर से युवा भारती स्टेडियम का दौरा किया और हालात का खुद जायजा लिया.

इस बीच विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पहले ही युवा भारती के हालात की बुराई कर चुके हैं. रूलिंग पार्टी कुछ हद तक बैकफुट पर है. स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने चल रही जांच का हवाला देते हुए कमेंट करने से मना कर दिया। फायर सर्विसेज मिनिस्टर सुजीत बोस चुप रहे. हालांकि, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने शनिवार की घटना के लिए मेसी और दर्शकों से माफी मांगी है, लेकिन विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है.

कुल मिलाकर मेसी की घटना को लेकर राज्य की पॉलिटिक्स में उथल-पुथल मची हुई है. इस बीच ऑर्गेनाइजर शताद्रु दत्ता को युवा भारती स्टेडियम की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है. रविवार को जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तो जज ने उन्हें 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया.

