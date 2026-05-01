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सीवी आनंद ने तेलंगाना के नए डीजीपी का पदभार संभाला, शांति और सुरक्षा के लिए लगातार काम करने का वादा किया

हैदराबाद: भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी सीवी आनंद ने शुक्रवार को तेलंगाना के नये पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का कार्यभार संभाल लिया. पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस साइबर अपराधों, मादक पदार्थों के खतरे और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी.

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह पिछली बीआरएस सरकार के दौरान कथित फोन टैपिंग से संबंधित मामले की जांच की समीक्षा करेंगे और जल्द ही इस मामले में दूसरा आरोपपत्र दाखिल करने के लिए कदम उठाएंगे.

तेलंगाना पुलिस की विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस साल की शुरुआत में कथित फोन टैपिंग से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से पूछताछ की थी. वामपंथी उग्रवाद के बारे में आनंद ने कहा कि इसके पुनर्जीवित होने की आशंका बहुत कम है और पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि यह समस्या दोबारा न उत्पन्न हो.

उन्होंने कहा कि पुलिस आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए बनाए गए पुनर्वास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे मुख्यधारा में शामिल हों. मादक पदार्थों और साइबर अपराधों के बारे में आनंद ने कहा कि प्रभावी पुलिस व्यवस्था के अलावा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि अपराधों की जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा.