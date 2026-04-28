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सीवी आनंद तेलंगाना के नए डीजीपी नियुक्त, सरकार ने आदेश जारी किए

कैडर के हिसाब से सीवी आनंद इन तीनों में सबसे सीनियर हैं.

CV Anand appointed as new DGP of the Telangana,
सीवी आनंद तेलंगाना के नए डीजीपी नियुक्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 8:01 PM IST

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हैदराबाद: सीवी आनंद को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया है. सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं. मौजूदा डीजीपी शिवधर रेड्डी इसी महीने की 30 तारीख को रिटायर होंगे.

मालूम हो कि हाल ही में यूपीएससी ने डीजीपी पद के लिए पात्र आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट राज्य सरकार को भेजी थी. इसमें सीवी आनंद के साथ 1994 बैच के विनायक प्रभाकर आप्टे और सौम्या मिश्रा का नाम शामिल है. सरकार ने इन तीनों में सबसे सीनियर सीवी आनंद को तेलंगाना का डीजीपी नियुक्त किया है.

राज्य के सीनियर अधिकारियों की विवरण यूपीएससी को भेजी गई थीं, लेकिन पता चला है कि कमेटी ने लिस्ट में शामिल आईपीएस अधिकारियों से जुड़ी गोपनीय रिपोर्ट पर लंबी चर्चा की. बाद में 1991 बैच के सीवी आनंद, 1994 बैच के विनायक प्रभाकर आप्टे और सौम्या मिश्रा के नाम फाइनल किए गए. सरकार ने इसमें से आनंद का नाम चुना.

CV Anand appointed as new DGP of the Telangana, government issues orders
पत्र (ETV Bharat)

कैडर के हिसाब से सीवी आनंद इन तीनों में सबसे सीनियर हैं. उन्होंने राज्य में एएसपी से लेकर डीजी तक कई पदों पर लंबे समय तक काम किया है. इससे पहले उन्हें हैदराबाद पुलिस आयुक्त भी बनाया गया था. उस समय फिल्म पायरेसी में शामिल एक गैंग पकड़ा गया था. सरकार उनकी वरिष्ठता और दूसरे विषयों को देखते हुए सीवी आनंद को फुल-टाइम डीजीपी नियुक्त करने के लिए तैयार थी. मौजूदा इंचार्ज डीजीपी शिवधर रेड्डी अप्रैल के आखिर तक रिटायर हो जाएंगे. उसके बाद सीवी आनंद डीजीपी का चार्ज संभालेंगे.

तेलंगाना बनने के बाद से अब तक छह लोग डीजीपी रह चुके हैं, लेकिन सिर्फ दो ने ही फुल-टाइम डीजीपी के तौर पर काम किया है. अनुराग शर्मा, जो तेलंगाना के पहले डीजीपी थे, ने शुरू में अंतरिम डीजीपी के तौर पर काम किया और बाद में 13 नवंबर, 2015 को यूपीएससी के जरिए उन्हें फुल-टाइम डीजीपी अपॉइंट किया गया.

12 नवंबर, 2017 तक उनके कार्यकाल के बाद, महेंद्र रेड्डी ने अंतरिम डीजीपी का पद संभाला. बाद में, उन्हें UPSC के जरिए फुल-टाइम DGP भी अपॉइंट किया गया और उन्होंने दिसंबर 2022 तक काम किया. अंजनी कुमार, रवि गुप्ता, जितेंद्र और मौजूदा DGP शिवधर रेड्डी ने अंतरिम आधार पर DGP के तौर पर काम किया. नए नियुक्त किए गए सीवी आनंद तेलंगाना के तीसरे फुल-टाइम डीजीपी होंगे.

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