'तो क्या हुआ अगर हम मुस्लिम हैं, मां दुर्गा में हमारी गहरी आस्था है': कटक में भाईचारे की अनूठी मिसाल
ओडिशा के कटक में इस मुस्लिम परिवार को ईद की तरह ही रहता है दुर्गा पूजा का इंतज़ार. कटक से नारायण साहू की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 4:50 PM IST
कटक (ओडिशा): जहां एक तरफ देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली खबरें सामने आती रहती हैं, वहीं ओडिशा का ऐतिहासिक शहर कटक आपसी भाईचारे की एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है, जो हर किसी का दिल जीत लेगी. यहां दुर्गा पूजा के त्योहार को भव्य बनाने के लिए सैयद असलम अली और उनकी पत्नी फरीदा बेगम जैसे कई मुस्लिम परिवार दिन-रात एक किए हुए हैं.
पिछले कई दिनों से अली और उनका परिवार रोजाना 22-22 घंटे जागकर मां दुर्गा की बेहद खूबसूरत और बारीक नक्काशीदार झांकियां (मेढा) तैयार कर रहा है. अक्षय तृतीया के शुभ दिन से पूरे नियम और पवित्रता के साथ शुरू होने वाला इनका यह काम केवल रोजी-रोटी का जरिया नहीं, बल्कि मां दुर्गा के प्रति इनकी अटूट आस्था और कटक की 'विविधता में एकता' की सबसे खूबसूरत गवाही है. आइए जानते हैं कटक की इस ऐतिहासिक और दिल छू लेने वाली परंपरा के बारे में...
पीढ़ियों पुरानी परंपरा: दादाजी से सीखी नक्काशी की कला
कटक में ऐसे कई मुस्लिम परिवार हैं जो हिंदुओं की अधिकांश पूजा परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं. यहां के हिंदू भाई भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके इन मुस्लिम भाइयों के बिना कोई भी पूजा अधूरी ही मानी जाएगी. चाहे झांकी बनाने का काम हो या मूर्ति विसर्जन की रस्में, यह परंपरा यहां कई मुस्लिम कारीगर परिवारों में पीढ़ियों से चली आ रही है.
इस बार छह झांकियों का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले सैयद असलम अली कहते हैं, "मेरे दादाजी ने इस काम की शुरुआत की थी, और फिर मैंने इसे अपने पिता से सीखा." अली मां दुर्गा की मूर्ति के पीछे लगने वाली पन्नी की बारीक नक्काशी, आभूषण और अन्य डिज़ाइनिंग का बेहद जटिल काम करते हैं.
'ईद की तरह ही हमें रहता है दुर्गा पूजा का इंतज़ार'
बिना आराम किए लगातार काम में जुटे रहने के बावजूद अली के चेहरे पर थकान का नामोनिशान नहीं दिखता. वे कहते हैं, "हमारे लिए मां दुर्गा की पूजा बेहद महत्वपूर्ण है. हम इन त्योहारों को लेकर उतने ही उत्साहित रहते हैं जितने कि ईद के लिए होते हैं. जब हम काम करते हैं, तो मां दुर्गा का नाम जपते रहते हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है. तो क्या हुआ अगर हम मुस्लिम हैं? मां दुर्गा में हमारी गहरी आस्था और भक्ति है."
अली आगे बताते हैं कि सप्तमी तक वे न तो थक सकते हैं और न ही बीमार पड़ सकते हैं. शायद यह मां दुर्गा का आशीर्वाद ही है कि उनका परिवार सुरक्षित और खुश महसूस करता है, और यही उनकी रोज़ी-रोटी कमाने का जरिया भी है.
अक्षय तृतीया के शुभ दिन से होती है काम की शुरुआत
ओडिशा की प्रसिद्ध रथ यात्रा परंपराओं की तरह ही, जहां अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर रथ की लकड़ी का काम शुरू होता है, दुर्गा पूजा के लिए बांस का ढांचा तैयार करने का यह काम भी उसी दिन शुरू हो जाता है. अली, जिनकी हिंदू रीति-रिवाजों की समझ उनके परिवार की पुरानी परंपराओं में गहराई से बसी है, कहते हैं कि वे भी यही मानते हैं कि यह काम अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू होना चाहिए. इस साल वे जिन छह झांकियों पर काम कर रहे हैं, उनकी कीमत 60,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक है. उनके साथ लगभग 14 कारीगरों की एक टीम काम करती है.
पवित्रता और नियम का पूरा पालन करती हैं परिवार की महिलाएं
इस पूजा की डिजाइनिंग में अली के परिवार की महिलाएं भी बराबर की भागीदार हैं. अली की पत्नी फरीदा बेगम यह सुनिश्चित करती हैं कि झांकी पर जरी लगाने या आभूषणों का काम करने में हाथ बंटाने से पहले वे स्नान (नहा) लें.
फरीदा बताती हैं, "अगर हम पूरी तरह से साफ-सुथरे नहीं होते, तो हम काम में शामिल नहीं होते. जब से यह काम शुरू हुआ है, मैं एक घंटे में खाना पकाना निपटा लेती हूं और फिर अपना पूरा समय इसी काम को देती हूं." जब अली को मूर्तियों के बैकड्रॉप का नाप लेने के लिए राउरकेला जैसी जगहों पर जाना पड़ता है, तब फरीदा ही अकेले पूरे 'मेढा' के काम की देखरेख करती हैं.
मखमल काटने से लेकर गोंद लगाने तक का हुनर
25 साल पहले इस परिवार में ब्याह कर आईं फरीदा मखमल (velvet) काटने से लेकर गोंद लगाने और बारीक सजावटी पैटर्न बनाने तक, हर काम में शामिल रहती हैं. वे बताती हैं, "हमारे इस शहर में कोई भेदभाव या बंटवारा नहीं है. मुस्लिम और हिंदू मिलकर एक-दूसरे के लगभग सभी त्योहार मनाते हैं. हमारे हिंदू पड़ोसी और दोस्त हमारे घर आते हैं, और हम भी उनके घर जाते हैं. कटक वास्तव में विविधता में एकता का शहर है."
पूजा कमेटियों में भी मुस्लिम भाइयों को बड़ी जिम्मेदारी
कटक शहर की कई पूजा कमेटियों में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी और मुख्य जिम्मेदारियां संभालते हैं. वे कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव जैसे प्रमुख पदों पर काम कर रहे हैं. कटक महानगर शांति कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हाबू दा कहते हैं कि दशहरा एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को जोड़ता है और कटक अपने धार्मिक सौहार्द के लिए पूरे देश में मशहूर है.
वे बताते हैं, "हमारे मुस्लिम भाई मां दुर्गा को आभूषण और सुंदर वस्त्र पहनाने के लिए उनकी चौकी पर चढ़ने तक की सभी रस्मों में भाग लेते हैं. वे पूजा के हर पहलू से जुड़े हैं- चाहे रस्मों के दौरान मौजूद रहना हो, भोग ग्रहण करना हो, 'दही पखाला' तैयार करना हो या फिर मूर्ति विसर्जन समारोह में मदद करना."
चांदी के तारों के शहर में पीढ़ियों का प्यार
शांति भंग करने की कोशिश करने वाले कुछ असामाजिक तत्वों की छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें, तो चांदी के तार की नक्काशी के लिए मशहूर कटक शहर ने हमेशा दुर्गा पूजा को उसकी पूरी भव्यता के साथ देखा है. यहां के कारीगरों का मानना है कि यह पीढ़ियों से इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि यहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी कोई कड़वाहट या दुर्भावना नहीं रही.
ऐसे समय में जब देश सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली घटनाओं का गवाह बन रहा है, कटक के हिंदू और मुस्लिम एक साथ खड़े होकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं.
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