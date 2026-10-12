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'तो क्या हुआ अगर हम मुस्लिम हैं, मां दुर्गा में हमारी गहरी आस्था है': कटक में भाईचारे की अनूठी मिसाल

कटक में दुर्गा पूजा की तैयारी में लगा मुस्लिम कारीगर. ( ETV Bharat )

कटक (ओडिशा): जहां एक तरफ देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली खबरें सामने आती रहती हैं, वहीं ओडिशा का ऐतिहासिक शहर कटक आपसी भाईचारे की एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है, जो हर किसी का दिल जीत लेगी. यहां दुर्गा पूजा के त्योहार को भव्य बनाने के लिए सैयद असलम अली और उनकी पत्नी फरीदा बेगम जैसे कई मुस्लिम परिवार दिन-रात एक किए हुए हैं.

पिछले कई दिनों से अली और उनका परिवार रोजाना 22-22 घंटे जागकर मां दुर्गा की बेहद खूबसूरत और बारीक नक्काशीदार झांकियां (मेढा) तैयार कर रहा है. अक्षय तृतीया के शुभ दिन से पूरे नियम और पवित्रता के साथ शुरू होने वाला इनका यह काम केवल रोजी-रोटी का जरिया नहीं, बल्कि मां दुर्गा के प्रति इनकी अटूट आस्था और कटक की 'विविधता में एकता' की सबसे खूबसूरत गवाही है. आइए जानते हैं कटक की इस ऐतिहासिक और दिल छू लेने वाली परंपरा के बारे में...