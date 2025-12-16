कटक के मूर्तिकार संजीव बिस्वाल ने लोहे के कबाड़ से बनाईं शानदार मूर्तियां
Published : December 16, 2025 at 8:23 PM IST
कटक (ओडिशा): कटक में उन बेकार चीजों से कीमती आइटम्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें आप बेकार समझकर फेंक देते हैं. उन्हें इकट्ठा करके ऐसी आकर्षक चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिन्हें देखकर आपकी नजरें उन पर टिक जाएंगी.यह आइटम्स मूर्तिकार संजीव बिस्वाल बना रहे हैं.
उनके द्वारा पुराने नट, बोल्ट, वॉशर और पुरानी गाड़ी के सामान का इस्तेमाल करके बनाई गए आकर्षक चीजों की हर तरफ चर्चा हो रही है और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक उन्होंने बेकार चीजों की मदद से सबसे पहले उन्होंने गणेश की मूर्ति बनाई थी.
संजीव बिस्वाल ने 1993 में रेवेनशॉ कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन किया था. इसके बाद संजीव ने BK आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया. पढ़ाई के दौरान वह अपनी कार ठीक कराने एक गैराज में गए. गैराज में बहुत सारे टूटे हुए लोहे के नट, बोल्ट और गाड़ी के पार्ट्स देखकर, उन्होंने सोचा कि उनका इस्तेमाल करके आकर्षक चीजें कैसे बनाई जाएं.
इसके लिए उन्होंने वेल्डिंग सीखी और इस कंस्ट्रक्शन के काम में लग गए. सबसे पहले उन्होंने गणेश की मूर्ति बनाई. बाद में उन्होंने टूटी हुई बाल्टियों, बर्तनों, कड़ाही और चम्मच से घर के सुंदर सामान बनाए और उन्हें एक्टर शिंदंत महापात्रा को दे दिया. तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.
हालांकि, उनका पेशा नई चीजें बनाना है फिर भी वे बेकार पड़ी चीजों से कीमती चीजें बनाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा हैं. उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल करके कई चीजें बनाई हैं. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कांस्य मूर्ति भी बनाई. एक कटक के बेलव्यू स्क्वायर में और दूसरी संबलपुर के बुर्ला में स्थापित है.
इसी तरह उन्होंने पत्थर की कला में कई चीजें बनाई हैं. लेकिन वे इन्हें बनाकर लाइमलाइट में नहीं आए हैं, वे बेकार लोहे के सामान से जगन्नाथ की मूर्तियां, मधुबाबू की मूर्तियां और पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर बनाकर लाइमलाइट में आए हैं
जगन्नाथ की मूर्ति में कुल 10 किग्रा लोहे का सामान इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसे बनाने में संजीव को 20 दिन से ज़्यादा लगे. आयरन इंडस्ट्री में बहुत महारत हासिल करने वाले संजीव ने लोहे के सारे सामान को बहुत ध्यान से काटकर जगन्नाथ की यह मूर्ति बनाई है. इसकी ऊंचाई 20 इंच है.
संजीव कहते हैं कि इसमें किसी भी रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो भी इसे देखेगा, वह इसकी तरफ खिंचा चला जाएगा. इस पर जितना ज़्यादा जंग लगेगा. यह उतना ही सुंदर दिखेगा. इसे खरीदने के लिए ग्राहकों की तरफ से बहुत बड़ा ऑर्डर आ चुका है. इस मूर्ति की कीमत सिर्फ 10 हजार रुपये रखी गई है. अगर कोई चाहे तो इस पर क्रोम करवा सकता है. लेकिन यह बहुत महंगा होगा.
वह कला में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों को शिक्षा भी दे रहे हैं. संजीव 100 से अधिक छात्रों को मुफ़्त शिक्षा दे रहे हैं. संजीव की कला के बारे में कटक के रहने वाले हेमंत साहू कहते हैं, "लोग नट-बोल्ट को बेकार समझते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन उन्होंने जो जगन्नाथ की मूर्ति बनाई है, वह आकर्षक है. यह युवाओं के लिए प्रेरणा है. वह बच्चों को मुफ़्त में पढ़ाते हैं. अगर बच्चे सीखेंगे और कुछ करेंगे, तो कटक का नाम रहेगा."
