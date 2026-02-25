ओडिशा विजिलेंस ने खनन अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा, 4 करोड़ रुपये कैश जब्त
ओडिशा विजिलेंस ने कटक सर्कल के खनन अधिकारी देवब्रत मोहंती को मंगलवार रात एक लाइसेंसी कोयला डीलर से 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा.
Published : February 25, 2026 at 11:37 AM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा में कटक सर्कल के माइंस (खनन) के डिप्टी डायरेक्टर देवब्रत मोहंती विजिलेंस के जाल में फंस गए हैं. विजिलेंस ने उन्हें मंगलवार रात एक लाइसेंसी कोयला डीलर से 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा.
विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बुधवार को देवब्रत मोहंती के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान उनके घर से 4 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश जब्त किया गया.
विजिलेंस से मिली जानकारी के मुताबिक, माइंस के डिप्टी डायरेक्टर देवब्रत मोहंती कोयला डिपो को ठीक से चलाने और परिवहन की इजाजत देने का वादा करके यह पैसा रिश्वत के तौर पर ले रहे थे. पकड़े जाने के बाद भुवनेश्वर विजिलेंस पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज कर लिया है. देवब्रत से इस बारे में और पूछताछ की जा रही है.
विजिलेंस डिपार्टमेंट से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, आज यानी बुधवार को भुवनेश्वर में श्रीविहार नेचर्स अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 302 में माइंस के डिप्टी डायरेक्टर देवब्रत मोहंती के घर से 4 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश जब्त किया गया. डिपार्टमेंट ने बताया कि विजिलेंस के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी जब्त रकम है.
अधिकारियों ने बताया कि पैसे को ट्रॉली बैग और अलमारी में छिपाकर रखा गया था. विजिलेंस टीम पैसे गिन रही है. इसके अलावा मोहंती के ऑफिस के दराज से 1 लाख 20 हजार रुपये जब्त किए गए हैं. साथ ही, भद्रक मठसाही में उनके पुश्तैनी घर, कटक ऑफिस पर भी छापेमारी चल रही है.
इसके अलावा, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भुवनेश्वर की पहाड़ियों के पास 2400 वर्ग फीट की दो मंजिला इमारत, सुनालंका गांव के पास 130 वर्ग मीटर की दो मंजिला बिल्डिंग पर भी छापेमारी की है. भुवनेश्वर विजिलेंस पुलिस स्टेशन ने केस (1/2026) दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. छापेमारी जारी है. छापेमारी के बाद उनकी सभी संपत्तियों का आकलन किया जाएगा.
